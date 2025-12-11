Sa pamamagitan ng paggamit ng withdrawal feature sa MEXC, maaari mong ilipat ang iyong mga crypto assets papunta sa iyong wallet. Bukod dito, maaari ka ring maglipat ng pondo sa pagitan ng mga user ngSa pamamagitan ng paggamit ng withdrawal feature sa MEXC, maaari mong ilipat ang iyong mga crypto assets papunta sa iyong wallet. Bukod dito, maaari ka ring maglipat ng pondo sa pagitan ng mga user ng
Paano Gumawa ng Pag-withdraw sa MEXC?

Disyembre 11, 2025
Sa pamamagitan ng paggamit ng withdrawal feature sa MEXC, maaari mong ilipat ang iyong mga crypto assets papunta sa iyong wallet. Bukod dito, maaari ka ring maglipat ng pondo sa pagitan ng mga user ng MEXC gamit ang internal transfer feature. Tingnan natin ang hakbang-hakbang na proseso para sa bawat operasyon.

1. Pag-withdraw sa Website


1) Sa opisyal na MEXC website, i-click ang [Wallet] sa kanang itaas na bahagi ng screen, at piliin ang [Mag-withdraw].


2) Piliin ang [Crypto] na nais mong i-withdraw, ilagay ang [Address ng Pag-withdraw], pumili ng [Network], at ilagay ang [Halaga]. Pagkatapos i-verify ang impormasyon, i-click ang [Isumite].


Tandaan:
Ang address ng pag-withdraw ay tumutukoy sa cryptocurrency pag-withdraw address, na kilala rin bilang wallet address. Ang address na ito ay isang natatanging identifier na binubuo ng mahabang string ng mga numero at letra, at ginagamit upang tukuyin kung aling account o wallet ipapadala ang cryptocurrency.

Ang transfer network ay tumutukoy sa network na ginagamit para sa pagproseso ng mga cryptocurrency transactions at transfers. Ang iba't ibang cryptocurrencies ay maaaring gumamit ng iba't ibang blockchain networks, halimbawa, ang Bitcoin ay gumagamit ng Bitcoin network, at ang Ethereum ay gumagamit ng Ethereum network, at iba pa. Ang ilang cryptocurrencies ay sumusuporta sa iba't ibang networks, kaya't mahalagang piliin ang tamang network sa ganitong mga sitwasyon. Halimbawa, sa USDT, kailangan mong tiyakin kung ito ay nasa ERC-20 o TRC-20 network. Ang maling pagpili ng network ay maaaring magresulta sa hindi pagkatanggap ng withdrawal.

Kapag nag-withdraw ng ilang cryptocurrencies, kailangan mong punan ang Memo. Ang hindi pagbibigay ng Memo ay maaaring magresulta sa hindi pagkatanggap ng withdrawal. Para sa karagdagang detalye tungkol sa Memo, mangyaring sumangguni sa artikulo na "Ano ang Memos/Tags?"

Kapag nag-withdraw, kailangan mong matugunan ang minimum withdrawal amount na kinakailangan. Kung ang iyong withdrawal amount ay mababa sa kinakailangang halaga, mangyaring magdagdag ng kaukulang mga token hanggang sa maabot ang minimum na halaga bago simulan ang withdrawal. Magkakaroon ng withdrawal fee na icha-charged, na maaaring magbago batay sa mga network fees.

Ang MEXC ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakamahusay na karanasan para sa mga gumagamit. Kung napansin mong mayroong ibang platform na nag-aalok ng mas mababang withdrawal fee, mangyaring magbigay ng mga screenshot at mga link ng webpage sa aming online Customer Service para sa feedback.

3) Ilagay ang email verification code pagkatapos itong matanggap, ilagay ang Google verification code, at i-click ang [Isumite].


4) Maghintay na matagumpay na maproseso ang pag-withdraw.


2. Paggawa ng mga Panloob na Paglilipat sa Website


1) Sa opisyal na MEXC website, i-click ang [Wallet] sa kanang itaas na bahagi ng screen, at piliin ang [Mag-withdraw].


2) Piliin ang crypto na nais mong ilipat.

3) Piliin ang [MEXC User], na kasalukuyang sumusuporta sa mga transfer gamit ang [Email], [Phone Number], o [MEXC UID]. Ilagay ang impormasyon ng account ng tatanggap.

4) Punan ang kaukulang impormasyon at ang halaga ng transfer. Pagkatapos, i-click ang [Isumite].


5) Punan ang email verification at Google Authenticator codes, at i-click ang [Isumite].


6) Tapos na ang paglilipat.


3. Pag-withdraw sa App


1) I-tap ang [Mga Wallet] sa kanang ibabang bahagi ng app.
2) I-tap ang [Mag-withdraw].
3) Piliin ang crypto na nais mong i-withdraw.
4) Piliin ang [Pag-withdraw sa On-chain] bilang paraan ng pag-withdraw.


5) Punan ang address ng withdrawal, piliin ang network, at ilagay ang withdrawal amount. Pagkatapos, i-tap ang [Kumpirmahin].
6) Basahin ang paalala, pagkatapos i-tap ang [Kumpirmahin].
7) Pagkatapos tiyakin na tama ang mga detalye, i-tap ang [Kumpirmahin ang Pag-withdraw].
8) Punan ang email verification at Google Authenticator codes. Pagkatapos, i-tap ang [Isumite].


4. Paggawa ng mga Panloob na Paglilipat sa App


1) Sa app, i-tap ang [Mga Wallet] sa kanang sulok sa ibaba.
2) I-tap ang [Mag-withdraw].
3) Piliin ang crypto na gusto mong bawiin.
4) Piliin ang [Paglipat sa MEXC] bilang paraan ng pag-withdraw.


5) Ilagay ang impormasyon ng account ng tatanggap at ang halaga, pagkatapos ay i-click ang Isumite. Sa kasalukuyan, tatlong paraan ng paglipat ang sinusuportahan: Email, Numero ng Telepono, at UID.
6) Suriin upang matiyak na tama ang impormasyon at i-tap ang [Kumpirmahin].
7) Punan ang email verification code at Google Authenticator code, pagkatapos ay i-tap ang [Kumpirmahin].
8) Kumpleto na ang paglipat.


Mga Dapat Tandaan Kapag Gumagawa ng Pag-withdraw


1. Para sa mga cryptocurrencies na sumusuporta sa maraming chain gaya ng USDT, pakitiyak na piliin ang kaukulang network kapag gumagawa ng mga kahilingan sa pag-withdraw.

2. Kung ang withdrawal cryptocurrency ay nangangailangan ng Memo, pakitiyak na kopyahin ang tamang Memo mula sa receiving platform at ipasok ito nang tumpak. Kung hindi, maaaring mawala ang mga asset pagkatapos ng withdrawal.

3. Pagkatapos ipasok ang address, kung ang pahina ay nagpapahiwatig na ang address ay imbalido, mangyaring suriin ang address o makipag-ugnayan sa aming online na serbisyo sa customer para sa karagdagang tulong.

4. Ang mga bayarin sa pag-withdraw ay nag-iiba para sa bawat cryptocurrency at maaaring matingnan pagkatapos piliin ang cryptocurrency sa pahina ng pag-withdraw.

5. Maaari mong makita ang pinakamababang halaga ng withdrawal at mga bayarin sa withdrawal para sa kaukulang cryptocurrency sa page ng withdrawal.

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng anumang payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang platform ay hindi responsable para sa iyong mga pagpipilian sa mga aktibidad sa pamumuhunan.
