Impossible Cloud Network: Ang Pundasyon ng Panibagong Internet para sa Hinaharap

1) Ang Impossible Cloud Network (ICN) ay isang desentralisadong cloud service platform na naglalayong bumuo ng isang Web3 na imprastraktura na may kakayahang palitan ang mga tradisyonal na cloud system.
2) Kasalukuyang nag-aalok ang ICN ng mga serbisyo sa pag-iimbak ng bagay na katugma sa protocol ng S3 at planong palawakin sa mga module ng CDN, computing, at database.
3) Isinasama ng ICN ang mga mapagkukunang insentibo, pamamahala sa network, at matatag na pagbabayad sa pamamagitan ng katutubong token nito, ang ICNT.
4) Ang network ng ICN ay pinananatili ng mga pandaigdigang node. Ang mga user ay maaaring mag-ambag ng mga mapagkukunan ng storage kapalit ng mga reward sa token, na tinitiyak ang mataas na seguridad ng data at ganap na on-chain auditability.
5) Ang ICN ay itinuturing na isa sa mga pinaka-promising na innovator ng imprastraktura sa espasyo ng DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks).
Ang kasalukuyang Web3 ecosystem ay apurahang nangangailangan ng isang likas na layer ng imprastraktura upang mabuo at gumana. Ang mga kasalukuyang solusyon ay hindi pa handa sa Web3, na pinipilit ang maraming protocol at proyekto na tumakbo sa mga serbisyo ng cloud ng Web2, na inilalantad ang mga ito sa mismong mga panganib sa sentralisasyon na nilalayon ng Web3 na alisin. Kasabay nito, ang kasalukuyang merkado ng mga cloud service ay nahaharap sa maraming hamon, kabilang ang sentralisasyon, mataas na gastos, lock-in ng vendor, at mga alalahanin sa seguridad ng datos. Nag-aalok ang Impossible Cloud Network (ICN) ng isang desentralisadong solusyon na binuo sa mga teknolohiyang blockchain at Web3 upang matugunan ang mga isyung ito.
Nilalayon ng ICN na muling tukuyin kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa internet sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng isang desentralisadong ecosystem upang bumuo ng isang bukas na cloud. Ang protocol ng ICN ay lumalampas sa mga limitasyon sa scalability ng tradisyonal na imprastraktura ng cloud at nagbubukas ng walang hanggan na pagbabago sa layer ng application sa pamamagitan ng malalim at walang pahintulot na network ng mga nag-aambag ng hardware. Sa paggawa nito, tinutugunan ng ICN ang marami sa mga likas na hamon sa kumbensyonal na mga modelo ng cloud, tulad ng mataas na gastos sa pagpapatakbo, mga kahinaan sa seguridad, at kawalan ng kahusayan.
Binubuo ng Impossible Cloud Network (ICN) ang foundational layer ng susunod na henerasyong internet, na hinahamon ang dominasyon ng mga sentralisadong tech giant. Hindi tulad ng mga nakahiwalay na proyekto ng DePIN, nag-aalok ang ICN ng ganap na bukas, composable, at walang pahintulot na desentralisadong imprastraktura ng cloud na nagsasama ng storage, computing, at networking upang suportahan ang mga malalaking application.
1）Ang mga Hardware Provider (HP), Mga Service Provider (SP), at SLA Oracle Nodes ay nagtutulungan upang mapahusay ang integridad at pagiging maaasahan ng network.
2）Ang Impossible Cloud Network Protocol (ICNP) ay namamahala sa mga operasyon ng ecosystem sa pamamagitan ng isang token-based na economic system, na nagbibigay-insentibo sa mga nag-aambag at tinitiyak ang mahusay na paglalaan ng mapagkukunan.
3）Ang ICNT token ay ginagamit para gantimpalaan ang mga hardware provider at SLA oracle node, bigyan ang mga service provider ng access sa network resources, at suportahan ang network stability sa pamamagitan ng staking mechanisms.
Sa pamamagitan ng pagsulong ng parehong teknolohikal at pang-ekonomiyang kahusayan, nilalayon ng ICN na pabilisin ang paggamit ng ganap na desentralisadong mga serbisyo sa cloud, na nag-aalok ng nababaluktot, mura, at ligtas na alternatibo sa mga sentralisadong solusyon sa cloud. Nakatanggap ang proyekto ng suporta mula sa mga kilalang mamumuhunan kabilang ang 1kx, Protocol Labs, HV Capital, at NGP Capital. Nakaposisyon upang maging ang pundasyong layer ng hinaharap na internet, ang ICN ay nakahanda upang palakasin ang susunod na alon ng cloud computing, mga ahente ng AI, software ng enterprise, at mga digital ecosystem.
Ang ICNT ay ang katutubong digital asset ng Impossible Cloud Network (ICN). Bilang pangunahing yunit ng halaga sa loob ng ecosystem, ang ICNT ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa pagpapagana ng pag-access sa serbisyo, pagbibigay ng insentibo sa mga nag-aambag, at pagpapadali sa iba't ibang pakikipag-ugnayan sa network.
Ang ICNT ay malawakang ginagamit sa buong network para sa pag-access ng mga mapagkukunan, pagbibigay-kasiyahan sa mga kalahok, at pagtiyak ng seguridad. Ang pinagkaiba nito ay ang direktang koneksyon nito sa isang mabilis na lumalagong B2B commercial ecosystem. Ang kabuuang supply ng ICNT ay nilimitahan sa 700 milyong mga token.
Kategorya
Halaga (ICNT)
Porsiyento
Paglalarawan
Mga Insentibo sa Network Node
140.0M
20.0%
Ang mga HyperNode at mga delegadong mekanismo ng staking ay gumaganap ng mahalagang papel sa pag-secure ng network, pagtiyak ng integridad, at pagsuporta sa paglago ng ecosystem. Ang mga gantimpala ay ipinamamahagi sa HyperNodes batay sa kanilang mga kontribusyon.
Mga Developer ng Cloud Service
37.8M
5.4%
Inilaan para gantimpalaan ang mga developer ng serbisyo sa cloud para sa kanilang mga kontribusyon sa maagang yugto sa proyekto.
Mga Kasosyo
77.0M
11.0%
Ginagamit upang simulan ang pag-unlad ng foundational ecosystem, kabilang ang pag-activate ng komunidad at mga insentibo ng maagang user.
Mga Mamumuhunan
150.5M
21.5%
Ibinahagi sa mga mamumuhunan na lumahok sa mga nakaraang round ng pagpopondo.
Pagpapaunlad ng Ecosystem
70.0M
10.0%
Sinusuportahan ang pangmatagalang paglago ng ICN sa pamamagitan ng mga pondo ng ecosystem, pakikipagsosyo, at iba pang mga hakbangin sa pagpapaunlad.
Pagpapalawak ng Network
70.0M
10.0%
Ginagamit upang bigyan ng insentibo ang pakikilahok at i-promote ang malawakang deployment ng serbisyo sa mga provider at rehiyon, na tumutulong sa pagbuo ng isang matatag na ecosystem.
Pangunahing Koponan
154.7M
22.1%
Inilaan sa mga tagapagtatag ng ICN, kasalukuyan at hinaharap na mga miyembro ng koponan, na may mga partikular na iskedyul ng vesting na tinutukoy ng mga indibidwal na kontrata.
Kategorya
Halaga (ICNT)
Porsiyento
Paglalarawan
Mga Insentibo sa Network Node
21.0M
15%
Ganap na naka-unlock sa TGE
119.0M
85%
Ibinibigay sa loob ng 48 buwan gamit ang pababang buwanang iskedyul ng pag-unlock
Mga Developer ng Cloud Service
18.9M
50%
Ganap na naka-unlock sa TGE
18.9M
50%
Unti-unting inilalabas sa loob ng 24 na buwan (~1.0 M bawat buwan)
Mga Kasosyo
38.5M
50%
Ganap na naka-unlock sa TGE
38.5M
50%
Unti-unting inilalabas sa loob ng 36 na buwan (~1.0 M bawat buwan)
Mga Mamumuhunan
150.5M
100%
12-buwang cliff (0% naka-unlock), pagkatapos ay unti-unting ilalabas sa loob ng 24 na buwan (~6.27 M bawat buwan)
35.0M
50%
Ganap na naka-unlock sa TGE
35.0M
50%
Naka-vested linearly sa loob ng 24 na buwan (~1.5 M bawat buwan)
Pagpapalawak ng Network
70.0M
100%
Fully unlocked at TGE
Pangunahing Koponan
133.0M
86%
12-buwang cliff (0% ang mailalabas), pagkatapos ay unti-unting ilalabas kada buwan sa loob ng 24 na buwan
21.7M
14%
Ilalabas sa loob ng 36 na buwan: 7.2 M (33%) ang mailalabas pagkalipas ng 12 buwan; ang natitirang 14.5 M (67%) ay unti-unting ilalabas kada buwan sa loob ng susunod na 24 na buwan
Walang limitasyong Scalability: Ang pangangailangan ng AI at cloud-computing ay patuloy na lumalaki, ngunit ang mga tradisyonal na serbisyo sa cloud ay malapit na sa kanilang mga limitasyon sa scalability. Nagpupumilit silang suportahan ang pabago-bagong pagpapalawak at hadlangan ang mga bagong pasok. Ang internet ay nangangailangan ng isang layer ng imprastraktura na maaaring umunlad sa digital na panahon.
Walang Limitasyong Cloud: Ang internet ngayon ay pinangungunahan ng ilang malalaking provider, na naglilimita sa mga pagkakataon para sa mga indibidwal at negosyo na lumahok sa AI at cloud-computing na paglago. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga prinsipyo sa Web3, naghahatid ang ICN ng higit na kawalan ng tiwala, integridad ng data, at pagiging naa-access.
Mga Network na Walang Sustainable Demand: Maraming proyekto sa Web3 ang nagpupumilit na mapanatili ang kanilang mga network nang walang mabubuhay na landas patungo sa kakayahang kumita. Ipinakilala ng ICN ang isang desentralisado, modelong hinihimok ng merkado na dynamic na umaangkop sa mga pangangailangan ng ecosystem, na nagbibigay-daan sa napapanatiling paglago at pagkakataon sa ekonomiya.
Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga provider at developer ng hardware sa buong mundo, lumilikha ang ICN ng isang transparent, bukas, crypto-native na ecosystem na ganap na nagdesentralisa sa imprastraktura ng cloud. Ang modelong ito ay nagbibigay kapangyarihan sa mga protocol at negosyo na ma-access ang top-tier na compute at storage na mga mapagkukunan nang walang mga hadlang ng legacy cloud, na tinitiyak ang scalability, seguridad, at mataas na performance habang pinapanatili ang modular composability at pagpili ng user.
Sa kaibuturan nito ay ang ICN Protocol (ICNP), na nagsisilbing tulay sa pagitan ng hardware at software upang paganahin ang mahusay na daloy ng mapagkukunan at tuluy-tuloy na pakikipagtulungan. Ang mga provider ng hardware ay nag-aambag ng mga mapagkukunan sa pag-compute gaya ng storage, GPU, at CPU, habang ang mga developer ay nagtatayo at naghahatid ng mga serbisyo sa cloud sa imprastraktura na ito. Sa pamamagitan ng desentralisadong mekanismo ng koordinasyon nito, pinapadali ng ICNP ang mahusay na pakikipag-ugnayan sa mga tungkuling ito, na tinitiyak ang pinakamainam na paglalaan ng mapagkukunan at mga operasyon ng network na may mataas na pagganap.
Sa ICN, maaaring makamit ng mga pangkat ng proyekto ang mga sumusunod:
I-deploy ang tunay na mga protocol ng Web3: Bumuo ng imprastraktura batay sa katutubong arkitektura ng Web3, na tinitiyak ang parehong mataas na pagganap at matatag na seguridad.
Superior na pagganap: Gamitin ang desentralisadong arkitektura upang paganahin ang patas na paglalaan ng mapagkukunan at i-optimize ang pangkalahatang pagganap ng sistema.
Ligtas at maaasahan: Umasa sa isang network na ipinamahagi sa buong mundo upang alisin ang mga solong punto ng pagkabigo at mapahusay ang katatagan at katatagan ng system.
Ang pinakasimpleng paraan para makipag-ugnayan sa ICN ecosystem at sa network economy nito ay sa pamamagitan ng pag-staking ng iyong mga asset sa protocol. Maaaring i-stake ng mga user ang ICNL (ICN Link) o ICNT sa iba't ibang bahagi ng system upang makakuha ng kaukulang mga reward. Higit pa sa pagbuo ng ani, ang staking ay gumaganap din ng isang kritikal na papel sa pag-secure ng mga pangunahing node ng network at pagpapanatili ng kalidad ng mga serbisyo.
Mayroong dalawang pangunahing lugar kung saan maaaring mag-stake at makakuha ng mga reward ang mga user:
HyperNode Network: Tinitiyak ang integridad ng pagpapatakbo ng ICN Protocol.
ScalerNode Network: Isang desentralisadong layer ng mga hardware node na nagbibigay ng mga serbisyo ng storage at compute.
Sa pamamagitan ng pag-staking ng ICNL sa HyperNode network, maaari kang makakuha ng mga reward batay sa gawaing pagpapatunay na ginawa ng napiling node. Hangga't ang iyong napiling HyperNode ay nagagampanan ng maayos ang mga tungkulin nito, patuloy kang makakatanggap ng mga gantimpala. Gayunpaman, kung ang node ay maling kumilos o mabigong gampanan ang mga responsibilidad nito, ito ay sasailalim sa mga parusa, kabilang ang paglaslas sa mga na-stake na asset.
Dahil sa mga limitasyon ng gas sa blockchain, ang bawat transaksyon sa staking ay limitado sa maximum na 100 ICNL. Kung gusto mong mag-stake ng higit sa 100 ICNL, kakailanganin mong magsumite ng maraming transaksyon. Ang maraming stake na ito ay isasama at pamamahalaan bilang isang unit hanggang sa maalis ang mga ito.
Tandaan: Ang ICN Link (ICNL) ay isang ERC-721 NFT token at nagsisilbing pangunahing bahagi para sa pag-secure ng ICN system.
Sa pamamagitan ng pag-staking sa ScalerNodes, makakakuha ka ng mga reward para sa pagtulong sa pag-collateral at pagsuporta sa wastong operasyon ng desentralisadong hardware network. Ang ScalerNodes ay tumatanggap ng mga reward para sa pag-aambag ng functionality at resources sa ICNP protocol, habang ang mga staker ay nakakakuha ng bahagi ng mga reward na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng liquidity para sa bawat collateral na kinakailangan ng node.
Bilang karagdagan, dahil ang ScalerNodes ay inilalaan sa mga builder na nagrereserba sa kanila, ang mga node na ito ay nakakakuha ng mga karagdagang reward batay sa kanilang aktwal na paggamit ng hardware sa loob ng network. Nakatanggap din ang mga staker ng bahagi ng karagdagang ani na ito, dahil sinusuportahan ng kanilang collateral ang kakayahan ng node na maghatid ng mga serbisyo. Kung ang isang ScalerNode ay mananatiling offline para sa isang pinalawig na panahon o patuloy na hindi gumaganap ng mas mababa sa tinukoy na mga limitasyon, ang ICNT na na-staked ng nauugnay na hardware provider (HP) ay sasailalim sa pag-slash.
Ang ICN ay hindi lamang isang cloud platform, ngunit isang transformative na hakbang tungo sa isang tunay na bukas, community-driven na cloud ecosystem. Ito ay binuo upang suportahan ang mga pinaka-hinihingi na workload sa hinaharap, na may pagtuon sa mga advanced na serbisyo tulad ng GPU computing para sa AI at edge data processing, na nangunguna sa susunod na wave ng cloud computing innovation. Ang ICN ay isang network na lumalago kasama ng mga user nito, na ginagamit ang kapangyarihan ng isang pandaigdigang komunidad upang bumuo ng susunod na henerasyong imprastraktura ng cloud na bukas sa lahat, nasusukat, at pangmatagalan.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.