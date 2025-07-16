Moonveil: ZK-Powered Web3 Gaming na Muling Humuhubog sa Pagmamay-ari at Ekonomiya

Ang pagsasanib ng blockchain technology at ng industriya ng gaming ay lumilitaw bilang isa sa mga pinaka-makabuluhang hangganan ng digital na ekonomiya. Ang tunay na halaga nito ay nasa pagbabagong-anyo kung paano nakikipag-ugnayan ang mga manlalaro sa mga virtual na mundo, kung paano pagmamay-ari ang digital assets, at kung paano sila lumalahok sa mga ekonomiyang in-game. Sa gitna ng pagbabagong ito, namumukod-tangi ang Moonveil bilang isang nangungunang Web3 gaming ecosystem. Gamit ang makabagong zero-knowledge (ZK) technology, naghahatid ang Moonveil ng kakaibang karanasan sa paglalaro—kasama ang seguridad, scalability, at tunay na pagmamay-ari—mga pangunahing salik na humuhubog sa bagong henerasyon ng interactive entertainment. Ang Moonveil ay isang full-stack, player-centric na Web3 gaming ecosystem na pinapagana ng MORE token. Isa itong malaking pagbabago mula sa tradisyonal na gaming patungo sa mas inklusibo at desentralisadong modelo. Itinayo sa Polygon zkEVM at sinuportahan ng mga nangungunang venture capital firms gaya ng Gumi Cryptos Capital, Spartan Group, at Animoca Ventures, itinatakda ng Moonveil ang bagong pamantayan para sa on-chain gaming.
Sa paggamit ng makabagong teknolohiya, layunin ng Moonveil na maghatid ng world-class na karanasan sa paglalaro na pinagsasama ang kaswal na kalayaan at masinsinang saya. Ang bisyon nito ay higit pa sa mga tradisyonal na hangganan—isang ecosystem kung saan tunay na pagmamay-ari ng mga manlalaro ang digital assets, nakikilahok sila sa pamamahala, at kumikita sila sa pamamagitan ng gameplay.
Muling binibigyang-hugis ng Moonveil ang industriya ng gaming mula sa pinakapundasyon, tinutugunan ang mga pangunahing suliranin ng parehong tradisyonal na laro at unang henerasyon ng Web3 games—tulad ng kawalan ng pagmamay-ari sa assets, limitadong interoperability, mataas na transaction fees, mababang kalidad ng karanasan ng user, at ang kakulangan ng koneksyon sa pagitan ng aktibong paglalaro at gantimpalang pinansyal.
Sa taunang kita na lumalagpas sa $200 bilyon, ang pandaigdigang industriya ng gaming ay dumaraan sa malalim na pagbabago. Bagama’t matagumpay ang tradisyonal na mga laro sa usaping pinansyal, nahaharap sila ngayon sa batikos dahil sa mapang-abusong modelo—ang mga manlalaro ay gumugugol ng malaking oras at pera, ngunit walang tunay na pagmamay-ari kapag tumigil na silang maglaro.
Sumusulpot ang Web3 gaming bilang tugon dito—nag-aalok ng tunay na digital ownership sa pamamagitan ng NFTs, pamahalaang pinangungunahan ng mga manlalaro sa pamamagitan ng DAOs, at partisipasyon sa ekonomiya sa pamamagitan ng tokens. Gayunpaman, ang mga unang yugto ng Web3 games ay madalas nahihirapan dahil sa mababang kalidad ng user experience, mataas na gas fees, limitadong scalability, at labis na pagtuon sa tokenomics kaysa sa kalidad ng gameplay.
Tinutugunan ng Moonveil ang mga isyung ito sa pamamagitan ng dalawang pangunahing pokus: teknikal na kahusayan at kalidad ng laro. Habang lumalawak ang espasyo ng Web3 gaming, ang mga proyektong tulad ng Moonveil—na inuuna ang mahusay na gameplay habang pinapakinabangan ang mga benepisyo ng blockchain—ang nagtatakda ng bagong pamantayan sa industriya.
Ang merkado ng Web3 gaming ay dumaraan sa isang napakabilis na paglago, kung saan tinatayang aabot ito sa $65 bilyon pagsapit ng 2030, ayon sa mga industry analyst. Kung ihahambing sa ibang pangunahing blockchain sa loob ng Polygon zkEVM ecosystem—tulad ng Immutable (FDV: $3.45 bilyon) at Ronin (FDV: $2.15 bilyon)—kitang-kita ang teknikal na potensyal at impluwensiya ng Moonveil.
Ang estratehikong posisyon ng Moonveil ay nakaangkla sa ilang mahahalagang trend sa merkado:
Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Hindi tulad ng mga developer na nakatuon lamang sa iisang laro, ang Moonveil ay nag-aalok ng malawak na infrastructure layer na sumusuporta sa parehong first-party at third-party games, na lumilikha ng platform-level network effects na hindi nakadepende sa tagumpay ng isang laro lang.
Cross-Chain Interoperability: Habang ang blockchain ecosystem ay nagiging mas multi-chain, ang interoperability framework ng Moonveil ay nagbibigay-daan upang makuha nito ang halaga mula sa iba’t ibang chain, sa halip na mabilang lamang sa isang network.
Player-Centric Economy: Sa pamamagitan ng pagtutok sa pagmamay-ari ng manlalaro at aktibong partisipasyon sa ekonomiya, pinagtutugma ng Moonveil ang interes ng mga developer, manlalaro, at token holders—bumubuo ng sustainable na economic model na kapaki-pakinabang para sa lahat ng kalahok.
Sa pinakapuso ng teknikal na arkitektura ng Moonveil ay ang makabagong zero-knowledge (ZK) technology, na may partikular na pokus sa malalim na integrasyon ng zkEVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine). Ang estratehikong pagpiling ito ay naglalayong lutasin ang tinatawag na blockchain trilemma—ang sabay-sabay na pagkamit ng decentralization, seguridad, at scalability.
Sa paggamit ng zero-knowledge proofs (ZKPs) at zkEVM, itinatayo ng Moonveil ang pundasyon ng isang makapangyarihang blockchain na nakatuon sa gaming, na sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng Web3 pagdating sa state validation, cross-chain bridging, at cross-chain messaging. Ang paggamit ng zkEVM ay may dala-dalang mahahalagang benepisyo:
Pinalakas na Seguridad: Pinapayagan ng ZKPs ang pagpapatunay ng mga transaksyon nang hindi inilalantad ang sensitibong impormasyon—napananatili ang integridad ng transaksyon at ang privacy ng user.
Solusyon sa Scalability: Ang mabilis na finality, high-frequency validity proofs, at Polygon Zero—ang pinakamabilis na ZK prover sa mundo—ay sama-samang sumusuporta sa matataas na performance demands ng Moonveil Layer-2 chain.
Matipid sa Gastos: Dahil sa Polygon zkEVM, malaki ang ibinababa ng transaction costs, na ginagawang posible ang microtransactions at madalas na interaksyon sa gameplay nang hindi mabigat sa bulsa.
EVM Compatibility: Ang buong pagkakatugma sa Ethereum Virtual Machine ay nagbibigay daan sa madaling integrasyon ng mga kasalukuyang Ethereum tools, wallets, at developer resources—na nagpapababa sa hadlang para sa mga developer at manlalaro.
Ang solusyon sa Layer-2 ng Moonveil, na pinapagana ng teknolohiya ng ZK, ay sumusuporta sa parehong in-house at third-party na mga laro, na naghahatid ng pambihirang karanasan ng manlalaro. Layunin na binuo para sa paglalaro, ang arkitektura ay na-optimize upang matugunan ang mga natatanging pangangailangan ng interactive na entertainment. Kabilang sa mga pangunahing sukatan ng pagganap ang:
High Throughput: Ang network ay idinisenyo upang pangasiwaan ang libu-libong mga transaksyon sa bawat segundo, na nagpapagana ng real-time na gameplay na walang blockchain-induced lag.
Mababang Latency: Tinitiyak ng finality ng sub-second transaction na ang mga aksyon ng manlalaro ay agad na makikita sa laro, na pinapanatili ang kakayahang tumugon na inaasahan ng mga manlalaro.
Pag-optimize ng Gas: Ang mga dedikadong teknolohiya ng batching at compression ng transaksyon ay nagpapaliit sa mga gastos sa on-chain, na nagpapahintulot sa kahit na ang pinakamaliit na in-game na aksyon na maitala nang mahusay at matipid.
Ang MORE token ang nagsisilbing katutubong currency at governance token ng Moonveil ecosystem, na idinisenyo upang mangalap at magbahagi ng halaga sa lahat ng kalahok sa platform. Hindi tulad ng maraming token na limitado lamang sa gamit sa laro, ang MORE ay isang komprehensibong ecosystem token na sumusuporta sa multi-layered value creation at exchange.
May kabuuang suplay na 1 bilyon, ngunit ang mga kasalukuyang datos (presyo, dami ng kalakalan, market cap, atbp.) ay hindi pa isinasapubliko. Maingat na dinisenyo ang economic model ng MORE upang balansehin ang paglago ng ecosystem at panatilihin ang kakulangan ng token sa pamamagitan ng isang maayos na tokenomics structure.
Ang estratehiya ng alokasyon para sa MORE token ay nagpapakita ng balanseng ugnayan sa pagitan ng paglago ng ecosystem, investor alignment, at pagbuo ng komunidad. Narito ang karaniwang breakdown:
Komunidad at Mga Manlalaro (30–40%): Ang pinakamalaking bahagi ay inilaan para sa mga miyembro ng komunidad at manlalaro sa pamamagitan ng rewards sa gameplay, airdrops, at mga community incentive programs—tinitiyak na ang mga pinakaaktibong kalahok ay direktang konektado sa tagumpay ng proyekto.
Development at Operations (20–25%): Pondo para sa patuloy na development, operasyon ng platform, at pagpapalawak ng ecosystem—kabilang ang pag-develop ng mga laro, optimization ng platform, at estratehikong pakikipagtulungan.
Team at Mga Tagapayo (15–20%): Ang bahagi para sa team ay karaniwang naka-vest upang matiyak ang pangmatagalang commitment, habang ang alokasyon para sa mga tagapayo ay sumusuporta sa estratehikong patnubay at koneksyon sa industriya.
Investors at Strategic Partners (20–25%): Ilulunsad ng Moonveil ang ICO at node sale sa Oktubre 22, 2024, kung saan 20% ng kabuuang token supply ay iaalok sa mga mamumuhunan upang pondohan ang paglago ng platform—habang tinitiyak na nananatili ang karamihan ng token sa ilalim ng kontrol ng komunidad.
Sa pamamagitan ng blockchain technology, nagkakaroon ng kapangyarihan ang mga manlalaro na magmay-ari, magpalitan, mag-ambag, mamahala, at kumita ng gantimpala nang mababa ang gastos—isang makabuluhang pagbabago mula sa tradisyonal na modelo ng paglalaro. Ang modelo ng Moonveil ay nakasentro sa sumusunod na mga pangunahing elemento:
Tunay na Digital Ownership: Lahat ng in-game assets ay umiiral bilang NFTs sa blockchain, na nagbibigay ng verifiable ownership sa mga manlalaro—hindi ito naapektuhan ng operasyon ng laro o ng mga desisyon ng developer.
Cross-Game Asset Portability: Dahil sa transparency, seguridad, at pagmamay-ari ng user, pinapayagan ng blockchain architecture ng Moonveil ang mga manlalaro na mag-trade, magbenta, o maglipat ng digital assets sa iba’t ibang larong bahagi ng ecosystem.
Partisipasyon sa Ekonomiya: Maaaring kumita ang mga manlalaro ng tokens mula sa mga in-game na aksyon, at gumanap bilang mga merchant o service provider—aktibong kalahok sa paglago ng game economy.
Ang Moon Beams Loyalty Program ay sumasalamin sa pangako ng Moonveil na bumuo ng pangmatagalang relasyon sa mga manlalaro. Idinisenyo ito upang gantimpalaan ang tuloy-tuloy na pakikilahok at mag-alok ng malinaw na landas ng progreso para sa iba't ibang antas ng partisipasyon. Kabilang sa mga pangunahing estratehiya ang:
Progressive Rewards: Habang tumatagal at lalong nagiging aktibo ang isang manlalaro, mas malaki ang gantimpala at benepisyo—hinihikayat nito ang matagalang pagtutok sa ecosystem.
Social Gaming Features: Mga community tools para sa kooperasyon, kumpetisyon, at social interaction—lumilikha ng network effects na nagpapataas sa kabuuang halaga ng platform.
Ang Moonveil ay nakakuha ng pamumuhunan mula sa ilang nangungunang kumpanya ng venture capital na nakatuon sa mga teknolohiya ng gaming at blockchain, kabilang ang Gumi Cryptos Capital, Spartan Group, at Animoca Ventures. Ang mga madiskarteng pamumuhunan na ito ay nagbibigay ng maraming pakinabang:
Mga Mapagkukunan ng Kapital: Sinusuportahan ng sapat na pagpopondo ang isang ambisyosong roadmap para sa parehong teknolohiya at pag-unlad ng laro—nang hindi kinokompromiso ang kalidad o mga timeline ng paghahatid.
Dalubhasa sa Industriya: Ang mga mamumuhunan na ito ay nagdadala ng malalim na mga insight sa sektor ng gaming at blockchain, na nag-aalok ng madiskarteng gabay sa pagbuo ng produkto at pagpoposisyon sa merkado.
Mula sa unang yugto ng pag-unlad nito, ang sektor ng Web3 gaming ay nahati na sa ilang tiyak na mga segment. Ang mga pangunahing kategorya ng kompetisyon ay kinabibilangan ng:
Mga Blockchain na Nakatuon sa Gaming: Mga platform tulad ng Immutable, Ronin, at WAX, na partikular na ginawa para sa mga gaming application.
General-Purpose Layer-2 Solutions: Mga network tulad ng Arbitrum, Optimism, at Polygon na sumusuporta sa gaming ngunit hindi eksklusibong nakatuon dito.
Game Studios na Nag-iintegrate ng Blockchain: Mga tradisyonal na kumpanya ng laro na dinadagdagan ang kanilang mga laro ng mga blockchain features.
Namumukod-tangi ang Moonveil sa pamamagitan ng mga sumusunod na pangunahing kalamangan:
Teknikal na Kahusayan: May matibay na pundasyong itinayo sa zkEVM technology, integrasyon ng AggLayer, at mga game-specific optimizations—na malinaw na nagpapalayo rito sa karamihan ng mga kakumpitensya.
Holistic Ecosystem Strategy: Sa halip na tumutok lamang sa isang laro o isang teknikal na solusyon, nag-aalok ang Moonveil ng komprehensibong infrastructure na sumusuporta sa buong gaming value chain.
Player-Centric na Disenyo: Malalim ang pagtutok sa karanasan ng manlalaro, digital ownership, at aktibong partisipasyon sa ekonomiya—hindi lamang sa kapakanan ng developers o investors.
Inaasahan ng Moonveil ang kinabukasan ng paglalaro—kung saan tunay na pagmamay-ari ng mga manlalaro ang kanilang mga digital na asset, lumalahok nang matipid sa mga larong gusto nila, at nakikinabang mula sa transparent, na hinimok ng komunidad na pag-unlad. Habang umuusbong ang mga bagong partnership sa pagitan ng mga pinuno ng blockchain at nangungunang mga studio ng laro, nakahanda ang Moonveil na maging susunod na benchmark ng industriya para sa paghahatid ng mga de-kalidad na laro sa isang mabilis, secure, at cost-efficient blockchain.
Ang MORE token ay nakalista na ngayon sa MEXC.
3) Piliin ang uri ng iyong order, ilagay ang halaga at mga parameter ng presyo, at kumpletuhin ang transaksyon
