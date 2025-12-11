Paano Gamitin ang MEXC DEX+

Ang MEXC DEX+ ay isang desentralisadong trading aggregation platform (DEX Aggregator) na nagsasama ng maraming DEX upang mabigyan ang mga user ng pinakamahusay na mga landas ng kalakalan, binabawasan ang slippage at pag-optimize ng mga gastos sa pangangalakal. Bilang ang pinakabagong desentralisadong solusyon sa pangangalakal na inilunsad ng MEXC, sinusuportahan ng DEX+ ang pangangalakal ng higit sa 10,000 on-chain na asset, tinitiyak na ang mga user ay palaging nagsasagawa ng mga trade sa pinakamahusay na mga presyo, na naghahatid ng tuluy-tuloy na karanasan sa pangangalakal sa DEX.
Ang paggamit ng DEX+ sa mga interface ng Web at App ay halos magkapareho. Ipapakita namin ang paggamit batay sa App.
Kung isa ka nang user ng MEXC, buksan ang MEXC App, i-tap ang DEX+ para ma-access ang pahina, suriin at sumang-ayon sa kasunduan ng user, pagkatapos ay i-tap ang Mag-sign Up sa DEX+ para i-activate ang iyong DEX+ account.
Sa pahina ng DEX+, piliin ang Wallets, i-tap ang Tumanggap, piliin ang Crypto at Network, ilagay ang Halaga, at pagkatapos ay i-tap ang Kumpirmahin na ilipat ang mga asset mula sa iyong MEXC account patungo sa DEX+.
Kung hindi mo nakikita ang kaukulang token ng deposito sa panahon ng proseso ng paglilipat, gamitin ang tampok na I-convert sa pahina ng deposito upang mabilis na mag-convert at magdeposito ng mga token.
Tandaan: Sinusuportahan ng DEX+ ang mga network tulad ng Solana, BNB Chain, Base, at TRON. Higit pang mga network at token ang susuportahan sa hinaharap.
I-tap ang Mag-trade button sa ibaba ng pahina, piliin ang token na gusto mong i-trade, piliin ang uri ng order, ipasok ang mga kaukulang parameter (gaya ng presyo, halaga, atbp.), at i-tap ang Bumili para makuha ang kaukulang token.
Tandaan:
1) Dahil sa iba't ibang antas ng pagsisikip ng network ng blockchain, ang ilang mga transaksyon ay maaaring tumagal kahit saan mula sa ilang segundo hanggang ilang minuto bago maayos.
2) Kasalukuyang sinusuportahan ng DEX+ ang mga sumusunod na uri ng order: Market Order, Limit Order, Quick Buy/Sell, Advanced Limit Order, at Auto-Sell (TP/SL). Maaaring pumili ang mga user ng uri ng order na pinakamainam para sa kanilang pangangailangan.
3) Kapag pumipili ng token na itra-trade, maaari mong tingnan ang detalyadong impormasyon tungkol sa token sa pahina ng Merkado upang masuri ang mga potensyal na panganib. Bukod pa rito, maaari mong i-filter ang mga token sa pamamagitan ng mga listahan tulad ng Trending, Alpha, Pump.fun, at Smart Money.
Pagkatapos makumpleto ang isang kalakalan, maaari mong makita ang iyong kasalukuyang posisyon sa ilalim ng Mga Posisyon sa ibaba ng pahina ng Trade. I-tap ang icon ng notebook sa tabi nito para pumunta sa Kasaysayan ng Trade, kung saan makikita mo ang iyong mga nakaraang mga rekord ng kalakalan.
Sa pahina ng DEX+, piliin ang Mga Wallet, i-tap ang Ipadala, piliin ang Crypto at Network, ilagay ang Halaga, at pagkatapos ay i-tap ang Kumpirmahin upang ilipat ang mga asset mula sa DEX+ papunta sa iyong MEXC account.
Tandaan: Sinusuportahan ng DEX+ ang mga network tulad ng Solana, BNB Chain, Base, at TRON. Higit pang mga network at token ang susuportahan sa hinaharap.
Binibigyang-daan ng MEXC DEX+ ang mga user na mag-trade on-chain nang hindi pinamamahalaan ang mga pribadong key o nagsasagawa ng mga kumplikadong external na paglilipat ng wallet, na makabuluhang nagpapababa sa hadlang sa pagpasok at ginagawang mas mahusay at maayos ang mga transaksyon sa DEX.
Kung makatagpo ka ng anumang mga isyu habang ginagamit ang DEX+, maaari kang sumangguni sa "MEXC DEX+ FAQ" para sa mga solusyon.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.