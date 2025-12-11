1. Ano ang MEXC DEX+? Ang MEXC DEX+ ay isang desentralisadong trading aggregation platform (DEX Aggregator) na nagsasama ng maraming DEX upang mabigyan ang mga user ng pinakamahusay na mga landas ng k1. Ano ang MEXC DEX+? Ang MEXC DEX+ ay isang desentralisadong trading aggregation platform (DEX Aggregator) na nagsasama ng maraming DEX upang mabigyan ang mga user ng pinakamahusay na mga landas ng k
Matuto pa/Learn/DEX+/Paano Gamit...g MEXC DEX+

Paano Gamitin ang MEXC DEX+

Disyembre 11, 2025
0m
#Mga Baguhan
Polytrade
TRADE$0.05631+0.76%
RWAX
APP$0.0002711-1.23%
MongCoin
MONG$0.000000001392+1.38%
Sign
SIGN$0.03852-0.69%
TAP Protocol
TAP$0.1465-0.06%

1. Ano ang MEXC DEX+?


Ang MEXC DEX+ ay isang desentralisadong trading aggregation platform (DEX Aggregator) na nagsasama ng maraming DEX upang mabigyan ang mga user ng pinakamahusay na mga landas ng kalakalan, binabawasan ang slippage at pag-optimize ng mga gastos sa pangangalakal. Bilang ang pinakabagong desentralisadong solusyon sa pangangalakal na inilunsad ng MEXC, sinusuportahan ng DEX+ ang pangangalakal ng higit sa 10,000 on-chain na asset, tinitiyak na ang mga user ay palaging nagsasagawa ng mga trade sa pinakamahusay na mga presyo, na naghahatid ng tuluy-tuloy na karanasan sa pangangalakal sa DEX.

2. Paano Gamitin ang MEXC DEX+


Ang paggamit ng DEX+ sa mga interface ng Web at App ay halos magkapareho. Ipapakita namin ang paggamit batay sa App.

2.1 Paano Magbukas ng DEX+ Account


Kung ikaw ay isang bagong user sa platform ng MEXC, maaari mong basahin ang "Paano Mag-sign Up para sa isang MEXC Account" at sundin ang sunud-sunod na mga tagubilin upang mag-sign up para sa iyong MEXC account. 

Kung isa ka nang user ng MEXC, buksan ang MEXC App, i-tap ang DEX+ para ma-access ang pahina, suriin at sumang-ayon sa kasunduan ng user, pagkatapos ay i-tap ang Mag-sign Up sa DEX+ para i-activate ang iyong DEX+ account.

2.2 Tumanggap ng Mga Asset sa DEX+


Sa pahina ng DEX+, piliin ang Wallets, i-tap ang Tumanggap, piliin ang Crypto at Network, ilagay ang Halaga, at pagkatapos ay i-tap ang Kumpirmahin na ilipat ang mga asset mula sa iyong MEXC account patungo sa DEX+.
Kung hindi mo nakikita ang kaukulang token ng deposito sa panahon ng proseso ng paglilipat, gamitin ang tampok na I-convert sa pahina ng deposito upang mabilis na mag-convert at magdeposito ng mga token.

Tandaan: Sinusuportahan ng DEX+ ang mga network tulad ng Solana, BNB Chain, Base, at TRON. Higit pang mga network at token ang susuportahan sa hinaharap.


2.3 Mag-trade ng Maiinit Token


I-tap ang Mag-trade button sa ibaba ng pahina, piliin ang token na gusto mong i-trade, piliin ang uri ng order, ipasok ang mga kaukulang parameter (gaya ng presyo, halaga, atbp.), at i-tap ang Bumili para makuha ang kaukulang token.

Tandaan:

1) Dahil sa iba't ibang antas ng pagsisikip ng network ng blockchain, ang ilang mga transaksyon ay maaaring tumagal kahit saan mula sa ilang segundo hanggang ilang minuto bago maayos.

2) Kasalukuyang sinusuportahan ng DEX+ ang mga sumusunod na uri ng order: Market Order, Limit Order, Quick Buy/Sell, Advanced Limit Order, at Auto-Sell (TP/SL). Maaaring pumili ang mga user ng uri ng order na pinakamainam para sa kanilang pangangailangan.

3) Kapag pumipili ng token na itra-trade, maaari mong tingnan ang detalyadong impormasyon tungkol sa token sa pahina ng Merkado upang masuri ang mga potensyal na panganib. Bukod pa rito, maaari mong i-filter ang mga token sa pamamagitan ng mga listahan tulad ng Trending, Alpha, Pump.fun, at Smart Money.


2.4 Tingnan ang Trading Records


Pagkatapos makumpleto ang isang kalakalan, maaari mong makita ang iyong kasalukuyang posisyon sa ilalim ng Mga Posisyon sa ibaba ng pahina ng Trade. I-tap ang icon ng notebook sa tabi nito para pumunta sa Kasaysayan ng Trade, kung saan makikita mo ang iyong mga nakaraang mga rekord ng kalakalan.


2.5 Magpadala ng Mga Asset Mula sa DEX+


Sa pahina ng DEX+, piliin ang Mga Wallet, i-tap ang Ipadala, piliin ang Crypto at Network, ilagay ang Halaga, at pagkatapos ay i-tap ang Kumpirmahin upang ilipat ang mga asset mula sa DEX+ papunta sa iyong MEXC account.

Tandaan: Sinusuportahan ng DEX+ ang mga network tulad ng Solana, BNB Chain, Base, at TRON. Higit pang mga network at token ang susuportahan sa hinaharap.


Binibigyang-daan ng MEXC DEX+ ang mga user na mag-trade on-chain nang hindi pinamamahalaan ang mga pribadong key o nagsasagawa ng mga kumplikadong external na paglilipat ng wallet, na makabuluhang nagpapababa sa hadlang sa pagpasok at ginagawang mas mahusay at maayos ang mga transaksyon sa DEX.

Kung makatagpo ka ng anumang mga isyu habang ginagamit ang DEX+, maaari kang sumangguni sa "MEXC DEX+ FAQ" para sa mga solusyon.

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.

Pagkakataon sa Merkado
Polytrade Logo
Polytrade Live na Presyo (TRADE)
$0.05631
$0.05631$0.05631
-4.55%
USD
Polytrade (TRADE) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Paano Gumawa ng Pag-withdraw sa MEXC?

Paano Gumawa ng Pag-withdraw sa MEXC?

Sa pamamagitan ng paggamit ng withdrawal feature sa MEXC, maaari mong ilipat ang iyong mga crypto assets papunta sa iyong wallet. Bukod dito, maaari ka ring maglipat ng pondo sa pagitan ng mga user ng

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus