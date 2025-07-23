Kickstarter Event FAQ

Ang Kickstarter event ay isang aktibidad na inilulunsad sa pre-launch na yugto ng isang proyekto kung saan maaaring bumoto ang mga user upang suportahan ang kanilang paboritong proyekto sa MEXC, na pagkatapos ay magbibigay ng airdrop ng mga token sa lahat ng matagumpay na bumoto. Ang event na ito ay idinisenyo upang matukoy ang mga de-kalidad na proyekto at sa parehong panahon, magdala ng benepisyong airdrop sa mga user ng MEXC.
Hakbang 1: Kwalipikado para Sumali
Upang maging kwalipikado, dapat ay nakatapos na ang iyong account ng kahit isang Futures trade sa anumang halaga o pares ng kalakalan, at may hawak na hindi bababa sa 5 MX sa loob ng tuloy-tuloy na 24 na oras bago ang 00:00 (UTC+8) sa araw bago ang pagsisimula ng event.
Hakbang 2: I-commit ang MX at Kalkulahin ang Balidong na Na-commit na Halaga
Kapag natugunan mo na ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado, maaari ka nang mag-commit ng MX sa loob ng panahon ng event. Ang na-commit na MX ay gagamitin sa pagkalkula ng mga reward at hindi ifre-freeze. Pagkatapos ng event, kakalkulahin namin ang iyong balidong na-commit na halaga base sa aktwal mong na-commit at sa level na iyong nakamit. Mas mataas ang iyong balidong na-commit na halaga, mas maraming reward ang matatanggap mo.
Hakbang 3: Mag-imbita ng Balidong Mga User para Dagdagan ang Iyong Reward Coefficient
Mag-imbita ng mga kaibigan upang mag-sign up, magdeposito, at mag-trade ng futures ayon sa mga kondisyon sa ibaba upang tumaas ang iyong reward coefficient:
1）Imbitahan ang mga kaibigan na sumali sa MEXC gamit ang iyong referral link o code.
2）Pagkatapos mag-sign up, ang inimbitahang user ay kailangang magdeposito ng kabuuang ≥ 100 USDT sa loob ng 7 araw mula sa kanilang unang deposito (Hindi kinokonsiderang balido ang internal na paglipat. Gayunpaman, balido ang on-chain deposits at mga P2P o mga pagbili ng fiat).
3）Ang inimbitahang user ay kailangang makumpleto ng kahit isang futures trade (walang kinakailangang minimum na halaga).
4）Ang anumang futures trading ay hindi kabilang ang copy trading.
*Paalala: Ang pagkumpleto ng futures trade ay nangangahulugan ng pagbubukas at pagsasara ng isang posisyon.
Sa pamamagitan ng pagdami ng bilang ng balidong mga naimbitahan mo, tumataas ang iyong reward coefficient, at maaari kang makakuha ng mas malaking bahagi ng kabuuang reward.
Panuntunan sa Reward: Habang mas maraming MX ang iyong na-co-commit at mas maraming balido na naimbitahan ang iyong nakukuha, mas mataas ang reward ng iyong matatanggap sa huli.
Level
Mga Kailangan
Coefficient
V1
Mag-hawak ng ≥5 MX sa loob ng tuloy-tuloy na 24 na oras.
x1
V2
Mag-imbita ng 1 balidong user.
x1.5
V3
Mag-imbita ng 2 balidong user.
x1.55
V4
Mag-imbita ng 3 balidong user.
x1.6
V5
Mag-imbita ng 4 balidong user.
x1.65
V6
Mag-imbita ng 5 balidong user.
x1.7
V7
Mag-imbita ng 6 balidong user.
x1.75
Balido na Halaga ng Na-commit na MX ng User = Aktwal na Halaga ng Na-commit na MX ng User * Commitment Coefficient
Upang kalkulahin ang reward para kay User A:
Reward ni User A = (Balido na Halaga ng Na-commit na MX ni User A / Kabuuang Balido na Halaga ng Na-commit na MX ng Lahat ng User) * Kabuuang Prize Pool
Habang mas maraming MX ang iyong na-co-commit at mas maraming kaibigang naimbitahan bilang balidong user, mas malaki ang bahagi mo sa reward!
Kahulugan ng isang Balidong User:
Balidong User = Isang user na nakatapos ng kanilang unang deposito pagkatapos mag-sign up (hindi kasama ang internal transfers, ngunit itinuturing na valid ang mga deposito sa pamamagitan ng on-chain, P2P, o fiat), may naipong kabuuang deposito na ≥ $100 sa loob ng 7 araw, at nakatapos ng kahit isang futures trade (dapat ay natapos ang kahit isang order).
Paalala:
Kukuha ang sistema ng snapshot ng bilang ng balidong naimbitahang user (balido sa loob ng 30 araw) at ia-update ang level sa susunod na araw. Maaaring tingnan ng mga user ang kanilang account level coefficient sa pahina ng event.
Hakbang 4: Distribusyon ng Reward
Ang mga reward ay ipapamahagi sa iyong spot wallet batay sa mga patakaran ng event.
Ang pinakamababang halaga ng MX mula sa lahat ng snapshot sa loob ng tuloy-tuloy na 24 na oras ang gagamitin sa pagkalkula ng MX holdings.
1）Snapshot ng balanse sa Spot account: Kinukuha ang pinakamababang halaga mula sa tatlong random snapshot sa loob ng isang araw.
Halimbawa:
Kung ang MX amount sa tatlong snapshot sa loob ng araw ay 100 MX, 200 MX, 300 MX – ang pinakamababang halaga ng snapshot ay 100 MX para sa araw na iyon.
2）Magtatapos ang mga snapshot sa araw bago magsimula ang aktibidad; Ang datos ay kinokolekta batay sa time zone na UTC+8.
Ang minimum na halaga na maaari mong i-commit ay 5 MX; ang maximum na halaga ay 100,000 MX.
1）Kung ang pinakamababang halaga ng MX sa iyong spot wallet sa loob ng 24 oras ay bumaba sa 5 MX sa kahit anong oras, ang halaga ng MX na maaari mong i-commit ay 0. Hindi ka kwalipikado para sa Kickstarter.
2）Kung ang pinakamababang halaga ng MX sa iyong spot wallet sa loob ng tuloy-tuloy na 24 oras ay nasa pagitan ng 5 MX at 100,000 MX, ang halaga ng MX na maaari mong i-commit ay ang pinakamababang MX amount na na-snapshot sa loob ng 24 oras.
3）Kung ang pinakamababang halaga ng MX sa iyong spot wallet sa loob ng tuloy-tuloy na 24 oras ay higit sa 100,000 MX, ang pinakamataas na halaga na maaari mong i-commit ay 100,000 MX.
Paalala: Kung ang isang user ay nag-commit ng kabuuang mahigit 100,000 MX sa pamamagitan ng maraming account, maaaring ma-activate ang risk control measures ng platform sa mga kaugnay na account. Mangyaring mag-ingat sa pagproseso.
Ang halaga ng Kickstarter airdrop ay hindi lang nakabase sa dami ng iyong MX holdings kundi pati rin sa mga sumusunod na salik:
1）Kabuuang balidong na MX na na-commit ng lahat ng user: Kapag malaki ang itinaas ng kabuuang commitment, maaaring bumaba ang proporsyon ng iyong bahagi.
2）Kasalukuyang laki ng prize pool: Kapag lumiit ang kabuuang pool, bababa rin ang hatian ng bawat isa.
3）Balidong referral coefficient: Kapag kakaunti ang matagumpay mong naimbitahan, bababa ang multiplier ng iyong gantimpala.
Buod: Kung nanatiling pareho ang iyong MX holdings at referral coefficient, ang mas kaunting airdrops ay karaniwang dulot ng mas mataas na kabuuang commitment ng ibang user o mas maliit na prize pool.
Pangunahing mga salik na may impluwensya:
Personal na salik:
MX holdings: Mas maraming MX ang iyong hawak, mas mataas ang iyong base allocation percentage.
Balidong referral coefficient: Ang matagumpay na pag-imbita ng mga aktibong user ay nagpapataas ng bigat ng iyong reward.
Salik sa Merkado:
Kabuuang balidong MX na na-commit ng lahat ng user: Kapag mas mataas ang kabuuang commitment, maaaring bumaba ang indibidwal mong bahagi.
Kasalukuyang laki ng prize pool: Ang mga pagbabago sa kabuuang pool ay may direktang epekto sa distribusyon ng bawat user.
Pagkatapos ng event, ilalathala ng MEXC ang kabuuang balidong commitment ng lahat ng kalahok sa opisyal na anunsyo. Tingnan ang pahina ng anunsyo.
Ang iyong MX tokens ay dapat nasa Spot Wallet lamang upang maisama sa eligible na snapshot. Ang MX na nasa ibang wallet ay hindi maisasama sa snapshot.
1）Makikita mo ang iyong na-commit na MX at valid na na-commit na halaga sa pahina ng event.
1）Maaari mong tingnan ang iyong tinatayang reward at aktwal na reward sa pahina event batay sa iyong na-commit na MX tokens.
2）Upang tingnan ang detalye ng aktwal na reward na natanggap mo para sa event na ito, pumunta sa Detalye sa Event - Kasaysayan ng Reward.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo ukol sa pamumuhunan, buwis, legal, pinansyal, accounting, o iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang payo para bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay lamang ng impormasyon para sa layuning sanggunian at hindi ito itinuturing na investment advice. Mangyaring tiyaking lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kaakibat at mag-ingat sa iyong mga pamumuhunan. Hindi mananagot ang platform sa anumang desisyon sa pamumuhunan ng mga user.