Buod ng Mga Madalas Itanong sa MEXC Airdrop+ (FAQs)

Ang MEXC Airdrop+ ay nag-aalok sa mga user ng isang simpleng paraan upang makakuha ng mga libreng token at Futures na bonus sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga madaling gawain na nauugnay sa mga bagong nakalistang proyekto. Isa ka mang batikang mangangalakal o nagsisimula pa lang sa crypto, ang Airdrop+ ay nagbibigay ng maraming pagkakataon para makakuha ng mga reward at palakasin ang iyong pakikipag-ugnayan sa platform. Sa artikulong ito, gagabayan ka namin sa ilan sa mga madalas itanong tungkol sa mga kaganapan sa MEXC Airdrop+.
Pakisuri ang mga sumusunod na posibleng dahilan:
1) Nagaganap ang pamamahagi ng reward sa loob ng 10 araw sa kalendaryo pagkatapos ng event. Kung nasa loob pa rin ng panahong ito, mangyaring matiyagang maghintay.
2) Tiyaking na-click mo ang Sumali Ngayon para sa partikular na gawain sa pahina ng event.
3) Kumpirmahin na nakumpleto mo ang pag-verify ng KYC sa loob ng panahon ng event, kung kinakailangan.
4) Tiyaking natupad mo ang lahat ng kinakailangang gawain sa panahon ng event (tulad ng kabuuang mga limitasyon ng deposito, dami ng kalakalan, o mga gawain sa imbitasyon) upang maging kwalipikado para sa mga reward.
5) Suriin kung pansamantalang pinaghihigpitan ang iyong account sa paglahok sa mga event dahil sa mga kadahilanang pangseguridad o pagsunod. Kung kinakailangan, mangyaring makipag-ugnayan sa Customer Service para sa tulong.
7) Kung hindi ka nanalo sa isang partikular na event sa Airdrop+, maaari mong tingnan ang katayuan ng iyong pagkumpleto ng gawain sa pahina ng mga detalye ng event: https://www.mexc.com/fil-PH/token-airdrop
Ang bilang ng mga reward na maaari mong makuha ay nag-iiba depende sa uri ng gawain. Ang mga detalye ay ang mga sumusunod:
Ang bawat user na nakakumpleto ng Pag-verify ng Advanced na KYC ay maaaring makatanggap ng bagong reward ng user nang isang beses lang. Mangyaring tandaan:
1) Suriin kung dati ka nang lumahok sa isang Bagong User Airdrop+ na event at natanggap na ang reward.
2) Tiyaking natapos mo ang gawain sa oras. Ang mga bagong gawain ng user ay first come, first serve.
Walang limitasyon sa bilang ng mga reward. Kung mas mataas ang dami ng iyong pangangalakal, mas malaki ang iyong bahagi ng reward.
Tandaan: Ang paraan para sa pagkalkula ng dami ng kalakalan ay maaaring mag-iba sa iba't ibang mga event. Mangyaring sumangguni sa mga partikular na panuntunan sa landing page ng bawat event.
Walang limitasyon sa bilang ng mga reward, ngunit maaari ka lang mag-claim ng isang reward sa bawat yugto ng event.
Gaano man karaming Airdrop+ event ang kwalipikado ka, sa bawat panahon ng hamon sa trading sa Futures, maaari kang makatanggap ng hindi hihigit sa isang reward.
Kung makukumpleto mo ang mga kinakailangan para sa maraming event sa parehong panahon, matatanggap mo lamang ang reward mula sa unang event kung saan ka kwalipikado.
Pagkatapos matanggap ang unang reward, patuloy na maiipon ang dami ng iyong trading sa Futures, at mabibilang ito sa lahat ng iba pang karapat-dapat na Airdrop+ na event sa parehong panahon ng event iyon.
Tanging ang mga futures na kalakalan na may hindi zero na mga bayarin sa pangangalakal ang mabibilang sa balidong dami ng kalakalan.
Walang limitasyon sa bilang ng mga reward sa referral na maaari mong makuha. Gayunpaman, ang bawat referrer ay maaaring mag-imbita ng hanggang 20 bagong user bawat event. Limitado ang mga slot at ibinibigay sa first come, first served basis.
Dapat kumpletuhin ng mga tinutukoy na user ang kahit isang gawain sa pangangalakal sa Spot o Futures mula sa mga bagong gawain ng user at pumasa sa Pag-verify ng Advanced na KYC upang maging kwalipikado ang referrer para sa kaukulang reward.
1) Mga Gawain ng New User
2) Mga Hamon sa Spot Trading
3) Mga Hamon sa Futures Trading
Ang mga P2P na deposito, mga fiat na deposito, at mga on-chain na deposito ay itinuturing na mga balido na deposito. Para sa layunin ng event, ang halaga ng deposito na binibilang ay ang iyong netong deposito.
Netong Deposito = Kabuuang Deposito – Kabuuang Pag-withdraw
Ang mga kalahok na ang halaga ng netong deposito ay mas mababa sa minimum na threshold sa pagtatapos ng event ay hindi magiging kwalipikado para sa mga reward. Maaari mong subaybayan ang iyong pag-unlad sa gawaing pagdedeposito sa pamamagitan ng pagtingin sa progress bar sa pahina ng event.
Ang mga reward sa token na ipinahayag sa katumbas na halaga ng USDT (hal., "$50,000 na halaga ng Token X") ay kinakalkula batay sa pang-araw-araw na average na presyo ng token sa USDT sa panahon ng event.
Pang-araw-araw na Average na Presyo = Pang-araw-araw na Dami ng Trading (sa USDT) / Pang-araw-araw na Dami ng Trading (sa mga token). Ang average na presyo na ginamit sa event ay kinakalkula mula sa mga pang-araw-araw na average, na ang bawat araw ay tinukoy bilang isang 24 oras mula 00:00 (UTC+8) hanggang 00:00 (UTC+8) sa susunod na araw.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.