Pangunahing Mga Tampok sa MEXC Futures Trading Page para sa Mas Maginhawang Karanasan

Sa merkado ng cryptocurrency, ang Futures trading ay naging isang mahalagang kasangkapan para sa maraming mamumuhunan upang mapabuti ang kahusayan ng kapital at masamantala ang mga oportunidad sa merkado, salamat sa mga tampok nito gaya ng mataas na leverage at two-way trading. Upang matulungan ang mga user na makapag-operate nang mas mahusay, ang pahina ng MEXC Futures trading ay hindi lamang nag-aalok ng mga pangunahing function para sa paglalagay ng order kundi mayroon ding iba’t ibang praktikal na pantulong na feature, kabilang ang position modes, notification reminders, mabilisang operasyon, at pagpapakita ng datos. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng isang komprehensibong pangkalahatang-ideya ng mga karaniwang ginagamit na function na ito, upang matulungan kang mag-trade nang mas madali.
Sa kalakalan sa Spot, maaari lamang bumili muna ng asset ang mga mamumuhunan at saka ito ibenta pagkatapos. Sa kabilang banda, ang Futures trading sa MEXC ay nagbibigay-daan sa mga user na magkaroon ng parehong long at short positions nang sabay.
Halimbawa, kung pipiliin ng mamumuhunang si Alice na i-trade ang BTC/USDT, maaari lamang siyang bumili at pagkatapos ay magpasya kung kailan ibebenta. Ngunit sa Futures trading, nagbibigay-daan ang mga produkto ng MEXC para makapagbukas at makapamahala siya ng parehong long at short positions nang sabay.
Ituloy natin ang halimbawa kay Alice: kung siya ay magte-trade ng Bitcoin USDT-M perpetual Futures sa ilalim ng Hedge Mode, maaari niyang piliing magbukas muna ng panandalian o mahabang position. Kapag nagdagdag siya ng positions nang pa-batch, ang mga long at short orders ay hindi mag-o-offset sa isa’t isa; sa halip, ang mga positions sa parehong direksyon ay maiipon.
Ang ganitong kakayahang mag-adjust ay nagbibigay-daan sa mga trader na makapaghanap ng mas mataas na potensyal na kita sa mas mababang gastos—isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kaakit-akit ang Futures trading. Nangunguna ang MEXC Futures platform sa buong mundo pagdating sa liquidity, sumusuporta ito ng leverage na hanggang 500x (kasalukuyang available para sa pares sa BTCUSDT at ETHUSDT), at nagbibigay ng patas at transparent na presyo—na ginagawa itong pangunahing pagpipilian para sa mga Futures trader sa buong mundo.
Sa mga susunod na seksyon, ipakikilala namin ang ilan sa mga pangunahing pantulong na function sa MEXC Futures trading page upang matulungan kang makapag-trade nang mas epektibo. Para sa mas malinaw na pagpapaliwanag, ipapakita namin ang mga feature na ito sa web version, bagaman karamihan ay available din sa app.
Upang magsimula, mag-log in sa opisyal na MEXC website. Sa Futures trading page, i-click ang ⚙️button sa kanang itaas upang ma-access ang settings page, kung saan maaari mong i-configure ang iba’t ibang pantulong na function na may kaugnayan sa paglalagay ng order.
Kasama sa mga setting sa kalakalan ang position mode, leverage mode, spread protection, flash trade, advanced TP/SL, at mga pop-up para sa kumpirmasyon ng order.
Position Mode: Pumili sa pagitan ng Hedge Mode at One-Way mode. Ang pagkakaiba ay kung pinapahintulutan ng isang Futures pair ang pagkakaroon ng parehong long at short positions nang sabay.
Leverage Mode: Pumili sa pagitan ng Simple Mode at Advanced Mode. Ang pagkakaiba ay kung pareho ba ang leverage multiples at margin modes para sa parehong long at short positions.
Proteksyon sa Presyo: Kapag ang kondisyon ng merkado ay biglang nagbabago, ang pag-enable ng spread protection ay pumipigil sa iyong mga order na ma-trigger sa hindi kanais-nais na presyo, na nagbibigay proteksyon laban sa abnormal na pagbabago sa merkado.
Flash Trading: Nagbibigay-daan para sa mabilisang paglalagay ng order direkta sa candlestick chart sa kasalukuyang market price. Pagkatapos ilagay ang Dami, i-click lamang ang Bumili o Ibenta upang agad na makapagbukas ng position.
Kung naka-enable ang notifications, ang mga function gaya ng advanced TP/SL, mga prompt sa pagkumpirma ng order, o hindi napunang market order prompt ay magti-trigger ng mga katumbas na pop-up window para sa mga alerto.
Kasama sa mga setting ng notification ang mga alerto sa liquidation, mga trigger ng bayarin sa pagpopondo, mga order sa pag-trigger, mga trigger ng take-profit/stop-loss, at mga trailing stop na trigger.
Kapag pinagana ang mga alerto sa liquidation, maglalabas ang platform ng babala kung ang ratio ng margin ng iyong posisyon ay mas malaki kaysa o katumbas ng threshold na iyong itinakda. Ang bawat posisyon ay maaaring mag-trigger ng hindi hihigit sa isang alerto bawat 60 minuto. Ang mga kondisyon ng pag-trigger ay ang mga sumusunod:
Senaryo 1: Pagtatakda ng Margin Ratio < 80%
Kapag ang iyong position margin ratio ay ≥ ang iyong preset na halaga, ang platform ay magpapadala ng mga alerto sa pamamagitan ng in-app notification, email, at push message. Isang karagdagang SMS alert ang ipapadala lamang kapag ang margin ratio ay umabot sa 80%. Sa panahon ng matinding kondisyon ng merkado, ang iyong posisyon ay maaaring ma-liquidate sa loob ng napakaikling panahon, at maaaring hindi ka makatanggap ng liquidation alert sa tamang oras.
Senaryo 2: Pagtatakda ng Margin Ratio ≥ 80%
Kapag ang iyong position margin ratio ay ≥ ang iyong preset na halaga, ang platform ay magpapadala ng mga alerto sa pamamagitan ng in-app notification, email, push message, at SMS. Sa panahon ng matinding kondisyon ng merkado, ang iyong posisyon ay maaaring ma-liquidate sa loob ng napakaikling panahon, at maaaring hindi ka makatanggap ng liquidation alert sa tamang oras.
Kapag pinagana ang Pag-trigger sa Bayarin sa pagpopondo, kung sinisingil ang iyong posisyon ng bayad sa pagpopondo at ang ganap na halaga ng rate ng pagpopondo ay mas malaki kaysa o katumbas ng threshold na iyong itinakda, makakatanggap ka ng notification sa pamamagitan ng email at in-app na mensahe. Nalalapat ang setting na ito sa parehong USDT-M at Coin-M Futures.
Kapag pinagana para sa mga trigger order, TP/SL order, o trailing stop order, aabisuhan ka ng platform kung matagumpay na na-trigger o nabigo ang kaukulang order. Ang bawat isa ay maaaring mag-trigger ng hanggang 20 alerto bawat araw.
Kasama sa mga alerto sa kalakalan ang sound notifications, mga babala sa liquidation, mga abiso sa likidasyon, order cancellations, order fills, TP/SL triggers, trailing stop, at trigger orders. Kapag naganap ang mga pangyayaring ito, aabisuhan ka ng platform sa pamamagitan ng mga pop-up window sa trading page. Maaari mong piliing paganahin o hindi paganahin ang mga alert na ito, at nalalapat ang mga ito sa lahat ng pares sa Futures.
Nati-trigger ang mga babala sa pagpuksa kapag ang ratio ng margin ng iyong posisyon ay mas malaki sa o katumbas ng threshold na iyong itinakda. Ang threshold ay na-configure sa ilalim ng Funding Fee Trigger sa Market Alert Settings. Ang bawat posisyon ay maaaring mag-trigger ng hindi hihigit sa isang babala bawat 5 minuto.
Ang iba pang mga uri ng alerto ay lilitaw bilang mga pop-up kapag nangyari ang kaukulang kaganapan ng order. Halimbawa, kung na-liquidate ang iyong posisyon at naka-enable ang switch ng Liquidation Notification, makakatanggap ka ng pop-up alert.
Bilang karagdagan, mabilis mong mai-configure ang Mga Alerto sa Presyo mula sa kanang sulok sa itaas ng pahina ng pangangalakal.
Sa pamamagitan ng pag-click sa button ng Presyo ng Alerto, maaari kang magtakda ng mga parameter gaya ng pares ng kalakalan, uri ng alerto, at dalas ng alerto. Kapag na-configure, i-click ang Lumikha ng Alerto upang makumpleto ang pag-setup.
Pagkatapos ng paggawa, maaari mong tingnan ang alerto sa presyo na iyong itinakda sa Listahan ng Alerto. I-click ang toggle button anumang oras upang paganahin o huwag paganahin ang alertong ito.
Kung ang merkado ay sumasailalim sa mga makabuluhang pagbabago at gusto mong tanggalin ang alerto sa presyo na ito, i-click ang Tanggalin Lahat upang alisin ito.
Binibigyang-daan ka ng MEXC Futures na mag-trade nang direkta sa candlestick chart, na tumutulong sa iyong mabilis na gumawa, magbago, at magkansela ng mga limit na order, pati na rin magtakda at mag-adjust ng market close, take-profit, at stop-loss na mga order. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa feature na ito sa pamamagitan ng pagbabasa sa Paano Magsagawa ng Futures Trading Operations sa K-line Chart.
Bilang karagdagan sa mga auxiliary function na nauugnay sa order na ipinakilala sa itaas, ang MEXC ay nagbibigay din ng ilang mga tool upang tumulong sa Futures trading. Maaari mong gamitin ang mga ito ayon sa iyong mga kagustuhan at mga partikular na pangangailangan.
Mas gusto ng maraming karanasang mangangalakal na gumuhit ng mga pantulong na linya sa mga chart ng candlestick upang makatulong na mahulaan ang mga uso sa merkado sa hinaharap. Nag-aalok ang MEXC ng tool sa pagguhit na nagbibigay-daan sa mga user na mabilis na mag-plot ng iba't ibang linya ng propesyonal na pagsusuri, na sumusuporta sa mas mahusay na mga desisyon sa pamumuhunan.
Pagkatapos gumuhit sa candlestick chart, maaari mo ring gamitin ang 🧲magnet tool upang awtomatikong i-snap ang iyong mga linya sa pinakamataas o pinakamababang punto sa candlestick, tulad ng ipinapakita sa halimbawa sa ibaba.
Katulad ng Spot trading, ang tampok na pagbabahagi ng snapshot ay maaaring isama sa tool sa pagguhit. Pagkatapos magmarka ng chart para ipakita ang iyong market outlook, maaari mong i-click ang Snapshot button para bumuo ng isang naibabahaging imahe ng iyong kasalukuyang candlestick chart, na nagbibigay-daan sa iyong mabilis na ibahagi ang iyong market analysis.
Bukod pa rito, sa ilalim ng Kasaysayan ng Order at Trade, maaari mong i-click ang share button sa tabi ng Napagtanto ang PNL upang ibahagi ang iyong mga resulta ng kita/pagkawala sa social media o i-save ang mga ito nang lokal sa isang click.
Nakakatulong ang multi-window display function na pahusayin ang kahusayan sa pagsubaybay at pagganap ng kalakalan sa maraming pares ng token. Upang matuto nang higit pa, mangyaring sumangguni sa Paano Baguhin ang Futures K-Line Chart Layout.
Ang pahina ng kalakalan sa MEXC Futures ay nag-aalok ng tatlong mga mode ng layout: Pro (kanang panel), Pro (kaliwang panel), at Widescreen. Maa-access mo ang mga ito sa pamamagitan ng pag-click sa button na ⚙️ sa kanang sulok sa itaas ng pahina ng kalakalan.
Bukod pa rito, sinusuportahan ng iba't ibang mga module sa pahina ng kalakalan ng MEXC Futures ang drag-and-resize na functionality. I-hold at i-drag lang mula sa kanang sulok sa ibaba ⌟ ng isang panel upang ayusin ang laki nito ayon sa iyong kagustuhan.
Bilang karagdagan sa seksyong Kasaysayan ng Order sa ibaba ng pahina ng pangangalakal, sinusuportahan na rin ngayon ng candlestick chart ang pagpapakita ng mga talaan ng mga nakaraang order. Sa kasalukuyan, hanggang 100 sa mga pinakahuling napunang order ang ipinapakita.
Sa candlestick chart, i-right-click upang buksan ang mabilis na menu, piliin ang Mga Setting ng Display, at tingnan ang Kasaysayan ng Order. Makakakita ka pagkatapos ng mga pulang arrow pababa para sa mga order ng pagbebenta at mga berdeng pataas na arrow para sa mga order ng pagbili, na kumakatawan sa iyong mga makasaysayang napunong order.
Kapag pinosisyon mo ang iyong cursor sa isang arrow—halimbawa, isang pulang arrow pababa—ang average na presyo ng sell order na iyon ay ipapakita. Sa pamamagitan ng pag-click sa Higit pa, makakakita ka ng karagdagang impormasyon tulad ng oras ng pag-order, dami ng napuno, presyong napuno, at mga bayarin.
Katulad nito, kapag pinosisyon ka sa isang berdeng pataas na arrow, ipapakita ang average na presyo ng order ng pagbili na iyon. Ang pag-click sa Higit pa ay magpapakita sa iyo ng mga detalye kabilang ang oras ng pag-order, dami ng napuno, presyong napuno, at mga bayarin.
Beyond the auxiliary functions introduced in this article, MEXC Futures offers multiple core advantages—such as low transaction fees, strong and fair market depth, high security and stability, and flexible trading rules—making it an attractive platform for traders worldwide.
Kapag nag-trade ng Futures sa MEXC, maaaring magsagawa ang mga user ng dalawang uri ng aksyon: maglagay ng Maker order o magsagawa ng Taker order.
Simula Agosto 16, 2025, ayon sa pinakabagong fee schedule, ang mga regular na user sa MEXC ay nagbabayad ng 0.01% fee para sa Maker orders at 0.04% fee para sa Taker orders kapag nagte-trade ng perpetual Futures. Ang mga user na may hawak na hindi bababa sa 500 MX tokens ay maaari ring makinabang sa karagdagang 50% diskwento. Para sa higit pang detalye, pakitingnan ang opisyal na mga bayarin na nauugnay sa MEXC. Maaaring magbago ang rates depende sa bansa o rehiyon, kaya’t ang pahina ng bayarin ang dapat ituring na pinal na sanggunian.
Maker: Paglalagay ng limit order na may tinukoy na presyo at dami, naghihintay para sa ibang mga user na tumugma dito. Ang mga order ng Maker ay nagdaragdag ng liquidity sa merkado.
Taker: Aktibong tumutugma sa umiiral na limitasyon o mga order sa merkado. Ang mga order ng taker ay kumakain ng pagkatubig ng merkado.
Ang paghahambing ng mga bayarin sa pangangalakal para sa mga regular na gumagamit na nakikipagkalakalan ng USDT-M na pangmatagalang Futures ay nagpapakita na ang mga produkto ng MEXC Futures ay lubos na mapagkumpitensya sa loob ng industriya.
Exchange
MEXC
Competitor 1
Competitor 2
Competitor 3
Competitor 4
Maker Fee
0.01%
0.018%
0.02%
0.02%
0.02%
Taker Fee
0.04%
0.045%
0.05%
0.06%
0.06%
Ang apat na nakikipagkumpitensyang platform na nakalista sa itaas ay nasa nangungunang 20 cryptocurrency exchange sa CoinMarketCap. Ang isang simpleng paghahambing ay malinaw na nagpapakita ng kalamangan sa bayad ng MEXC sa Futures trading. Para sa mga bayarin sa Taker lamang, ang mga rate ng kakumpitensya ay mula 0.045% hanggang 0.06%, na ang pinakamataas ay 1.5 beses na rate ng MEXC.
Halimbawa, ipagpalagay na ang isang user na nagngangalang Alice ay nagpaplanong mamuhunan ng 10,000 USDT na may 10x na leverage, na nagbukas ng isang posisyon bilang isang Maker at isara ito bilang isang Taker. Ang kabuuang laki ng posisyon ay magiging 100,000 USDT (hindi pinapansin ang mga pagbabago sa presyo). Ang mga bayarin na babayaran ni Alice sa limang platform ay ang mga sumusunod:
Exchange
MEXC
Competitor 1
Competitor 2
Competitor 3
Competitor 4
Maker Fee (USDT)
10
18
20
20
20
Taker Fee (USDT)
40
45
50
60
60
Total Fee (USDT)
50
63
70
80
80
Ang paghahambing ng aktwal na mga bayarin sa kalakalan ay ginagawang mas malinaw ang istraktura ng Futures na mababa ang bayad sa MEXC, na nagpapakita ng malakas na bentahe nito sa pagtulong sa mga user na bawasan ang mga gastos sa pangangalakal.
Bilang karagdagan, noong Agosto 16, 2025 (panahon ng pagsulat), ang MEXC ay naglunsad ng Trader's Fest, na nag-aalok ng zero Maker at Taker na bayarin sa higit sa 140 Futures trading pairs—na naghahatid ng mas malaking benepisyo sa mga user sa buong mundo.
Mula nang ito’y maitayo, kinilala ang MEXC sa pagtuklas ng mga dekalidad na proyekto at sa mabilis na paglista ng mga bago, dahilan upang makakuha ito ng malawak na pag-apruba mula sa mga user. Ang mga taon ng karanasan at mabuting reputasyon sa industriya ay nakatulong sa MEXC na makaakit ng sampu-sampung milyong user, na ginagawa itong pangunahing pagpipilian para sa parehong mga baguhan at bihasang trader. Sa kasalukuyan, saklaw ng mga serbisyo ng MEXC ang mahigit 170 bansa at rehiyon sa buong mundo. Ang malaking bilang ng mga user na ito ay nagbibigay sa MEXC Futures trading ng napakahusay na depth, balanseng order books, at makatarungan at transparent na presyo. Sa nakalipas na 24 oras lamang, lumampas sa 39.8 bilyong USD ang dami ng kalakalan sa Futures ng MEXC. Ang ganitong kalaliman ay nagsisiguro ng tuluy-tuloy na execution kahit sa ilalim ng matinding kondisyon ng merkado, na nakatutulong sa mga trader na makaiwas sa hindi kinakailangang liquidations. (Datos noong Agosto 16, 2025; pinagmulan: CoinMarketCap)
Halimbawa, gamit ang pares ng kalakalan sa BTCUSDT: sa pagkalkula ng kabuuang limit order volume sa loob ng ±5 basis points ng mid-price, ipinapakita ng order book ng MEXC ang humigit-kumulang 80.79 milyong USDT, habang ang isang top-3 global competitor ay nasa humigit-kumulang 39.33 milyong USDT. Ibig sabihin, ang liquidity ng MEXC ay halos 2.1 beses na mas mataas kaysa sa nangungunang kakumpitensya sa industriya.
Ang MEXC Futures ay nag-aalok ng napaka-flexible na mga panuntunan sa pangangalakal, na may leverage na adjustable mula 1x hanggang 500x. Sinusuportahan ng USDT-M Futures ang hanggang 500x na leverage. Sinusuportahan ng Coin-M Futures ang hanggang 125x na leverage. Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng mga pares ng BTCUSDT at ETHUSDT ang maximum na 500x na leverage, na makabuluhang nagpapahusay ng capital efficiency at nagpapagana ng magkakaibang mga estratehiya sa kalakalan.
Sinusuportahan ng MEXC Futures ang tatlong uri ng order. Ang Limit Orders ay nagbibigay-daan sa mga user na magtakda ng kanilang sariling presyo at dami ng order; ang mga order ay isinasagawa sa tinukoy na mga tuntunin. Ang mga Market Order ay ipapatupad kaagad sa kasalukuyang presyo sa merkado; dami lang dapat ilagay. Binibigyang-daan ng Mga Trigger Order ang mga user na mag-preset ng trigger na presyo, presyo ng order, at dami. Kapag naabot ng market ang trigger price, awtomatikong inilalagay ng system ang order. Bago matugunan ang kundisyon ng pag-trigger, walang margin o posisyon ang na-freeze.
Para sa mga margin mode, ang mga user ay maaaring madaling pumili sa pagitan ng Cross Margin at Isolated Margin. Para sa mga detalye, tingnan ang seksyon sa Futures trading modes. Sinusuportahan din ng MEXC ang Hedge Mode, na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na humawak ng parehong mahaba at maikling posisyon sa parehong kontrata, bawat isa ay may independiyenteng pagkilos. Sa Hedge Mode, ang paggamit ng margin ay nakasalalay sa nakatalagang antas ng panganib.
Ang Copy Trade ay isang estratehiya sa pamumuhunan na nagpapahintulot sa mga user na awtomatikong kopyahin ang mga trade ng mga may karanasang mangangalakal. Ito ay partikular na inirerekomenda para sa mga nagsisimula na may limitadong karanasan sa Futures.
Ang Grid Trading ay isang automated na quantitative na diskarte na naglalagay ng isang serye ng mga buy at sell na order sa loob ng paunang natukoy na hanay ng presyo, na bumubuo ng isang "grid." Habang nagbabago ang presyo sa loob ng saklaw na ito, paulit-ulit na bumibili ang system sa mababa at nagbebenta ng mataas, na kumukuha ng mga kita mula sa maliliit na paggalaw ng presyo. Ipinapakita ng pananaliksik na sa humigit-kumulang 80% ng oras, ang karamihan sa mga asset ay nagbabago sa loob ng isang hanay—na ginagawang natural na akma ang grid trading.
Ang Stock Futures ay mga derivative na produkto na pinagsasama ang mga equities ng U.S. sa crypto market. Nagbibigay-daan ito sa mga mamumuhunan na gumamit ng mga cryptocurrencies (gaya ng USDT) bilang margin upang i-trade ang mga paggalaw ng presyo ng mga stock ng U.S., nang hindi aktwal na pagmamay-ari ang mga stock mismo.
Panghuli, ang MEXC ay nagbibigay ng maramihang paraan ng pag-login at pangangalakal na iniayon sa iba't ibang kagustuhan ng user at device. Kung mas gusto mo ang mobile trading sa iOS o Android, mangyaring sumangguni sa Gabay sa Futures Trading (App).
Paano Makilahok sa M-Day: Alamin ang mga pamamaraan at tip para sa pagsali sa M-Day at huwag palampasin ang higit sa 70,000 USDT sa pang-araw-araw na mga airdrop ng trial fund ng Futures.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nag-aalok ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.