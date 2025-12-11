Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasaKung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa
Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Disyembre 11, 2025
Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasan sa pangangalakal. Ang MEXC, isang nangungunang pandaigdigang palitan ng cryptocurrency, ay nag-aalok ng isang transparent na istraktura ng bayad na tumutulong sa mga mangangalakal na pamahalaan ang mga gastos nang epektibo sa parehong mga spot at futures market.

1. Mga Bayarin sa Kalakalan ng Futures


1.1 Mga Bayarin sa Kalakalan


Sa kalakalan ng Futures sa MEXC, maaaring kumilos ang mga user sa dalawang tungkulin:

  • Maker: Isang limit order na hindi agad tumutugma sa kasalukuyang mga order ng Maker, ngunit inilalagay sa order book bilang isang nakabinbing order na naghihintay na mapunan. Nagdaragdag ito ng pagkatubig sa merkado.
  • Taker: Isang limit order o market order na direktang tumutugma sa kasalukuyang mga order ng Maker, na nag-aalis ng liquidity sa market.

Sa kasalukuyan, ang mga bayarin sa MEXC Futures ay: 0.000% para sa mga Maker order at 0.020% para sa mga Taker order. Kung ikaw ay may hawak na mga MX token at ililipat mo ito sa iyong Futures account, maaari itong gamitin upang mabawasan ang bayarin sa kalakalan nang may 20% diskwento. Kung ikaw ay may higit sa 500 MX, maaari kang makatanggap ng 50% diskwento.


Halimbawa: Ang isang user ay nagbubukas ng maikling posisyon na katumbas ng 1 BTC sa BTCUSDT Perpetual Futures, na may halaga ng posisyon na 100,000 USDT:
  • Kung naisakatuparan bilang isang order ng Maker: Bayarin = 100,000 × 0.000% = 0 USDT
  • Kung naisakatuparan bilang isang order ng Taker: Bayarin = 100,000 × 0.020% = 20 USDT

Tandaan: Walang sinisingil na bayarin para sa mga hindi napunang order o nakanselang mga order

1.2 Rate ng Pagpopondo


Ang rate ng pagpopondo ay isang mekanismo na itinakda ng mga palitan ng cryptocurrency upang panatilihing nakahanay ang presyo ng perpetual futures sa presyo ng pinagbabatayan na asset. Partikular itong nalalapat sa mga panghabang-buhay at mga function bilang isang palitan ng pagpopondo sa pagitan ng mahaba at panandaliang mangangalakal. Ang palitan mismo ay hindi kinokolekta ang bayaring ito; sa halip, inaayos ng mekanismo ang gastos o kita ng mga posisyon sa paghawak, na naghihikayat sa presyo ng perpetuals na manatiling malapit sa pinagbabatayan na presyo ng asset.

Sa MEXC, tinitiyak ng mekanismo ng rate ng pagpopondo na ang presyo ng perpetual futures ay nananatiling malapit na naka-angkla sa presyo ng spot index, pinapanatili ang pagiging patas at katatagan ng merkado.

Sa pangkalahatan, ang mga patakaran para sa mga pagbabayad sa pagpopondo ay ang mga sumusunod:
  • Kung positibo ang rate ng pagpopondo, ang mga mahabang posisyon ay nagbabayad ng mga bayarin sa pagpopondo habang ang mga panandaliang posisyon ay tumatanggap ng mga bayarin sa pagpopondo. Sa kabaligtaran, kung ang rate ng pagpopondo ay negatibo, ang mga mahabang posisyon ay tumatanggap ng mga bayarin sa pagpopondo at ang mga panandaliang posisyon ay nagbabayad ng mga bayarin sa pagpopondo.
  • Ang mga user lang na may hawak na mga posisyon sa timestamp ng pagpopondo ang kinakailangang magbayad o tumanggap ng mga bayarin sa pagpopondo. Kung ang posisyon ay sarado bago mangyari ang pagpopondo, hindi na kailangang magbayad o tumanggap ng mga bayarin sa pagpopondo.
  • Dahil ang pag-aayos ng bayarin sa pagpopondo ay nangangailangan ng oras ng pagpoproseso, anumang mga order na naisagawa sa loob ng ±15 segundo ng timestamp ng pagpopondo ay maaaring hindi isama sa pag-aayos ng bayarin sa pagpopondo. Direktang ipinagpapalit ang mga bayarin sa pagpopondo sa pagitan ng mga user, at ang MEXC Futures ay hindi naniningil ng anumang bayarin sa pagpopondo.



2. Mga Bayarin sa Kalakalan ng Spot


Katulad ng futures, ang MEXC Spot trading ay mayroon ding dalawang tungkulin: Maker at Taker.
  • Maker: Isang limit order na hindi agad tumutugma sa mga umiiral nang order ng Maker, ngunit inilalagay sa order book bilang isang nakabinbing order na naghihintay na mapunan. Nagdaragdag ito ng liquidity sa merkado.
  • Taker: Isang limit order o market order na direktang tumutugma sa mga kasalukuyang order ng Maker, na nag-aalis ng liquidity sa merkado.

Sa kasalukuyan, ang mga bayarin sa MEXC para sa Spot trading ay: 0.0000% para sa mga Maker order at 0.0500% para sa mga Taker order. Kung ikaw ay may hawak na mga MX token, maaari kang mag-enjoy ng 20% diskwento sa bayarin sa kalakalan. Kung ikaw ay may higit sa 500 MX, kwalipikado ka para sa 50% diskwento.

Halimbawa: Ang isang user ay nagbebenta ng 1 BTC sa BTC/USDT Spot market at tumatanggap ng 100,000 USDT:
  • Kung naisakatuparan bilang order ng Maker: Bayarin = 100,000 × 0.0% = 0 USDT
  • Kung naisakatuparan bilang order ng Taker: Bayarin = 100,000 × 0.05% = 50 USDT

Tandaan: Walang sinisingil na bayarin para sa mga hindi napunang order o nakanselang mga order

3. Apat na Pangunahing Benepisyo ng Pag-intindi sa Mga Bayarin


Ang mga bayarin ay madalas na hindi pinapansin, ngunit ang mga ito ay isang kritikal na kadahilanan sa pagtukoy ng pangmatagalang kakayahang kumita.

  • Bawasan ang mga Gastos: Ang pagpili sa pagitan ng maker at taker ng mga order sa madiskarteng paraan, o paggamit ng MX upang mabawi ang mga bayarin, ay maaaring makabuluhang mapababa ang mga gastos sa transaksyon.
  • Pagbutihin ang Estratehiya: Ang mga rate ng pagpopondo ay direktang nakakaimpluwensya sa halaga ng paghawak ng mga posisyon, na tumutulong sa mga mangangalakal na matukoy kung pananatilihin ang mga posisyon sa paglipas ng panahon.
  • Palakasin ang Kamalayan sa Panganib: Ang isang malinaw na pag-unawa sa mga mekanismo ng bayarin ay tumutulong sa mga mangangalakal na maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkalugi mula sa hindi napapansin na mga bayarin sa pagpopondo.
  • Palakihin ang Kakayahang Kumita: Sa parehong estratehiya sa pangangalakal, ang mga taong epektibong gumagamit ng mga istruktura ng bayarin ay maaaring makamit ang mas mataas na netong kita.

4. Paano Makakahanap ng Impormasyon sa Bayarin sa Kalakalan sa MEXC


4.1 MEXC Web


Bisitahin ang opisyal na website ng MEXC at pumunta sa pahina ng Mga Bayarin sa Kalakalan para tingnan ang detalyadong impormasyon sa parehong mga bayarin sa kalakalan ng futures at Spot.


4.2 MEXC App


Buksan ang MEXC App, i-tap ang iyong profile, at pumunta sa Mga Setting ng Bayarin upang tingnan ang nauugnay na impormasyon sa bayarin.



Tandaan: Maaaring mag-iba ang mga rate ng bayarin sa iba't ibang bansa, rehiyon at pares ng kalakalan. Mangyaring sumangguni sa mga rate na ipinapakita sa pahina ng Bayarin sa Kalakalan ng MEXC bilang pamantayan. Kapag nangangalakal sa MEXC, palaging bigyang pansin ang anumang pagbabago sa mga rate ng bayarin upang mas mahusay na maplano ang iyong mga gastos sa pangangalakal.

5. Konklusyon


Ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ng MEXC at mga rate ng pagpopondo ay hindi lamang nakakatulong sa iyong kalkulahin ang mga gastos nang mas tumpak ngunit pinapabuti din nito ang pangkalahatang pagiging epektibo ng iyong mga estratehiya sa pangangalakal. Sa Spot man o Futures, ang pag-master ng mga istruktura ng bayarin ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas propesyonal na pangangalakal.

Kung gusto mong makatipid sa mga bayarin, maaari mong gamitin ang MX para sa mga diskwento sa bayarin sa kalakalan. Sa paglipas ng panahon, ang mga naipon na savings ay maaaring maging makabuluhan.

Sa kasalukuyan, ang MEXC ay nagpapatakbo ng isang 0 Fee Fest na event, isang eksklusibong pagkakataon na mag-trade nang walang bayad. Nagbibigay-daan ito sa mga user na bawasan nang husto ang mga gastos sa pangangalakal, na makamit ang layuning "makatipid nang higit pa, mag-trade nang higit pa, kumita nang higit pa." Sa platform ng MEXC, maaari mong lubos na samantalahin ang promosyon na ito upang tamasahin ang murang kalakalan, manatiling nangunguna sa mga trend sa merkado, at makuha kahit ang pinakamadaling pagkakataon sa pamumuhunan, na mapabilis ang iyong paglalakbay patungo sa pangmatagalang paglago ng asset.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.

