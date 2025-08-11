Ang copy trading ay ang proseso ng pagkopya sa mga trade ng ibang mga trader, kasama ang lahat ng kanilang mga aksyon sa pangangalakal. Kung isa kang karaniwang account holder na hindi gustong makaligAng copy trading ay ang proseso ng pagkopya sa mga trade ng ibang mga trader, kasama ang lahat ng kanilang mga aksyon sa pangangalakal. Kung isa kang karaniwang account holder na hindi gustong makalig
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Copy Trade/Mga Panuntu...pinaliwanag

Mga Panuntunan ng MEXC Copy Trade Profit Share Ipinaliwanag

Baguhan
Agosto 11, 2025
0m
#Basic#Mga Baguhan
Polytrade
TRADE$0.05634+0.75%
Kangamoon
KANG$0.0002211+0.82%
MongCoin
MONG$0.000000001388+1.83%
RWAX
APP$0.0002715-1.09%
Mind-AI
MA$0.0003492-1.41%

Ang copy trading ay ang proseso ng pagkopya sa mga trade ng ibang mga trader, kasama ang lahat ng kanilang mga aksyon sa pangangalakal.

Kung isa kang karaniwang account holder na hindi gustong makaligtaan ang mga pagkakataon sa merkado, maaari mong piliing sundin ang mga propesyonal na mangangalakal at awtomatikong mag-synchronize sa kanilang aktibidad sa pangangalakal. Upang makapagsimula, sumangguni sa mga sumusunod na gabay: "MEXC Copy Trading Tutorial (App)" and "MEXC Copy Trade Tutorial (Website)."

Kung mayroon kang matatag na karanasan sa pangangalakal at nais mong maging isang copy trader sa iyong sarili, basahin ang "Copy Trading Guide Para sa Mga Lead Trader" upang malaman ang tungkol sa proseso. Bilang isang mangangalakal, mayroon ka ring pagkakataong makakuha ng mga kaakit-akit na reward sa profit-share.

1. Paano Tingnan at I-edit ang Impormasyon sa Profit-Share


1.1 Web


Buksan at mag-log in sa opisyal na website ng MEXC. Pumunta sa Futures, pagkatapos ay i-click ang Copy Trade upang ma-access ang pahina ng copy trading.


Sa pahina ng copy trading, i-click ang > sa name card para makapasok sa My Lead Trades.


Sa pahina ng My Lead Trades, i-click ang Profit Share Stats upang tingnan ang iyong kabuuang profit share, inaasahang profit share, at ratio ng profit share. Upang humiling ng pagbabago sa iyong ratio ng bahagi ng kita, i-click ang icon na lapis.


1.2 App


1) Buksan at mag-log in sa MEXC App. Sa homepage, i-tap ang Higit pa sa seksyon ng mabilis na pag-access.

2) Sa ilalim ng kategoryang Futures, i-tap ang Copy Trade.

3) Sa pahina ng Copy Trading, i-tap ang Lead Trade Management.

4) Sa pahina ng Lead Trade Management, i-tap ang Profit Share Stats upang tingnan ang iyong kabuuang profit share, inaasahang profit share, at ratio ng profit share. Upang humiling ng pagbabago sa iyong ratio ng profit share, i-tap ang icon na lapis.


2. Pangkalahatang-ideya ng Profit Share


Kabuuang Profit Share: Kinakalkula araw-araw sa 00:00 (UTC+8), batay sa mga natantong kita mula sa lahat ng ganap na saradong posisyon sa copy trade sa nakaraang 24 oras. Ang cycle ng pag-settle ay tumatakbo mula 00:00 ng nakaraang araw hanggang 00:00 ng kasalukuyang araw (UTC+8). Nati-trigger lamang ang profit share kung ang kabuuang kita ng follower sa panahon ng pag-aayos ay higit sa 0. Pagkatapos ng bawat pag-aayos, ang kabuuang profit share ay ni-reset sa 0.

Inaasahang Profit Share: Ang kabuuang tinantyang maibabahaging kita mula noong huling pag-settle, na kinakalkula batay sa mga na-withhold na kita mula sa mga follower. Ang aktwal na halagang ibinahagi ay depende sa huling resulta ng settlement.

Profit Share Ratio: Ang default na ratio ay 10%. Maaari kang mag-apply upang baguhin ang ratio na ito, na may maximum na isang pagbabago na pinapayagan bawat araw. Ang resulta ng iyong aplikasyon ay ipapaalam sa pamamagitan ng email, SMS, o in-site na abiso.

3. Pagkalkula ng Profit Share


Ang kita ay ibinabahagi lamang sa mangangalakal kapag ang kabuuang natanto na kita mula sa lahat ng ganap na saradong posisyon ng follower ay higit sa 0.
Ang mga bahagyang saradong posisyon ay hindi kwalipikado para sa profit share.
Kung ang isang follower ay may anumang nauugnay na bukas na mga posisyon, ang pag-settle ay ipapaliban sa susunod na araw ng pag-settle.
Kung ang isang follower ay nag-unfollow sa isang mangangalakal, ang profit share ay agad na maaayos.

3.1 Mga Detalye:

Pre-Freeze: Upang ma-secure ang mga kita ng trader, kapag ang isang follower ay ganap na nagsara ng isang posisyon at ang natantong kita ay mas malaki sa 0 (mula noong huling pag-settle), isang bahagi ng mga kita ay pre-frozen sa isang system intermediary account batay sa ratio ng profit share.

Aktwal na Pag-settle: Ang profit share ay binabayaran araw-araw sa pagitan ng 00:00–01:00 (UTC+8), na sumasaklaw sa mga resulta ng nakaraang araw. Kung ang natanto na kita mula sa lahat ng ganap na saradong mga posisyon mula noong huling kasunduan ay higit sa 0, ang profit share ay ipoproseso.

  • Formula: Aktwal na Profit Share ng Trader = Kabuuang Natanto na Kita mula sa Lahat ng Posisyon ng Follower × Ratio ng Profit Share
  • Kung mayroong maraming mga follower, ito ay kinakalkula nang paisa-isa at pagkatapos ay binibilang.

Pre-Freeze Refund: Refund = Pre-Frozen na Halaga - Aktwal na Profit Share ng Trader (Anumang natitirang halaga pagkatapos ibawas ang share ng trader ay ibinabalik sa Futures account ng follower sa USDT-M).

Oras ng Pag-settle: Ang bahagi ng kita ay binabayaran araw-araw mula 00:00 hanggang 01:00 (UTC+8). Karaniwan, ang lahat ng mga pag-settle ay nakumpleto ng 01:00.

3.2 Halimbawa ng Proseso ng Pagbabahagi ng Kita mula sa Realized PNL para sa mga Followers:

Ipagpalagay na si User A ay sumusunod kay Trader B na may paunang puhunan na 1,000 USDT. Si Trader B ay may profit-share ratio na 10%.

Day 1:
Si User A ay kumita ng 200 USDT mula sa pagkopya sa mga trade ni Trader B. Ayon sa kasunduan na 10% profit share, 20 USDT ang ilalaan kay Trader B. Pagkatapos ng pagbabahagi ng kita, ang kabuuang asset ni User A ay umabot sa 1,180 USDT.

Day 2:
May naitalang pagkalugi na 150 USDT. Ang pinagsama-samang PNL mula sa huling pamamahagi ng kita (pagkatapos ng Day 1) ay -150 USDT. Dahil negatibo ito, walang profit share na ibabahagi. Ang asset ni User A ay bumaba sa 1,030 USDT.

Day 3:
May naitalang kita na 100 USDT. Ang pinagsama-samang PNL mula sa huling profit-sharing event ay -50 USDT (-150 + 100). Dahil nananatiling negatibo, walang profit share na ibinahagi. Ang asset ni User A ay tumaas sa 1,130 USDT, ngunit mas mababa pa rin sa huling benchmark na 1,180 USDT.

Day 4:
Muling may naitalang kita na 100 USDT, na nagdala sa pinagsama-samang PNL sa +50 USDT. Dahil positibo na ito, 10% o 5 USDT ay ilalaan kay Trader B. Bago ang profit sharing, umabot ang asset ni User A sa 1,230 USDT; pagkatapos ng bawas, ang final asset ay 1,225 USDT.

Day 5 at mga susunod na araw:
Magkakaroon lamang ng profit sharing kung lalampas ang asset ni User A sa pinakahuling post-distribution benchmark (sa kasalukuyan ay 1,225 USDT), ibig sabihin, ang pinagsama-samang PNL mula sa huling profit share ay dapat positibo.

Ang proseso ng pamamahagi ng kita ay ipinapakita sa talahanayan sa ibaba:

Pang-araw-araw na Panimulang Asset (USDT)

Pang-araw-araw na PNL (USDT)

Asset Bago ang Profit Sharing (USDT)
Netong Kita?

Pinagsama-samang PNL Pagkatapos ng Pamamahagi ng Kita
(USDT)

10% Bahagi ng Kita sa Trader B
(USDT)

Mga Asset Pagkatapos ng Pamamahagi ng Kita
(USDT)

Day 1
1,000
+200
1,200
-
-20
1,180
Day 2
1,180
-150
1,030
-150
0
1,030
Day 3
1,030
+100
1,130
-50
0
1,130
Day 4
1,130
+100
1,230
+50
-5
1,225

Resulta: Asset ni User A = 1,000 (paunang kapital) + 250 (pinagsama-samang natanto PNL) – 25 (halaga ng profit share) = 1,225 USDT.

Ang profit sharing ay magti-trigger lamang kapag tumaas ang asset ng Follower kumpara sa huling profit-sharing settlement. Sa madaling salita, ang pinagsama-samang natanto PNL mula sa pinakahuling pamamahagi ng kita ay dapat positibo para magkaroon ng panibagong profit sharing. Kung bumaba ang asset ng Follower sa panahong ito, ibig sabihin, negatibo ang cumulative realized PNL, walang profit share na ilalaan sa trader.

Mga Tala:
  • Ang mga kalkulasyon sa itaas ay para lamang sa layuning paglalarawan. Lahat ng uri ng kaugnay sa bayarin sa kalakalan ay hindi isinama.
  • Ang profit share ay ise-settle lamang kung ang Follower ay walang aktibong posisyon (ibig sabihin, ganap nang naisara lahat ng posisyon) na naka-link sa Trader sa oras ng settlement.

4. Pagkalkula ng Inaasahang Profit Share


Inaasahang Profit Share = Kabuuan ng Mga Withheld na Kita mula sa Mga Follower

Para sa mga mangangalakal na may maraming follower, ang withheld na kita mula sa bawat follower ay kinakalkula nang hiwalay at pagkatapos ay binibilang.

Tinantyang kita ay ina-update bawat 5 minuto. Ito ay para sa sanggunian lamang: ang pinal na na-settle na halaga ay maaaring lumihis mula sa pagtatantya.

Halimbawa:

Ang Trader A (profit share ratio: 10%) ay may isang follower, B. Sa isang partikular na araw, ang trader A ay nagbubukas ng dalawang posisyon sa copy trading, at sinasalamin ng follower B ang pareho. Mamaya, ganap na isinasara ng follower B ang isang posisyon habang ang isa ay nananatiling bukas.

Ang saradong posisyon ng follower B ay may natantong kita na 100 USDT. Withheld profit share = 100 × 10% = 10 USDT

Tinantyang Profit Share ng Trader A = 10 USDT

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.
Pagkakataon sa Merkado
Polytrade Logo
Polytrade Live na Presyo (TRADE)
$0.05634
$0.05634$0.05634
-4.50%
USD
Polytrade (TRADE) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

1. Pag-login1.1 Paano ako maglo-log in kung hindi maa-access ang aking mobile number o email?Kung naaalala mo ang password sa pag-login ng iyong account:Sa Web: Sa opisyal na pahina ng pag-login, ilag

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus