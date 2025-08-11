Mga Panuntunan ng MEXC Copy Trade Profit Share Ipinaliwanag

Ang copy trading ay ang proseso ng pagkopya sa mga trade ng ibang mga trader, kasama ang lahat ng kanilang mga aksyon sa pangangalakal. Kung isa kang karaniwang account holder na hindi gustong makaligtaan ang mga pagkakataon sa merkado, maaari mong piliing sundin ang mga propesyonal na mangangalakal at awtomatikong mag-synchronize sa kanilang aktibidad sa pangangalakal. Upang makapagsimula, sumangguni sa mga sumusunod na gabay: "MEXC Copy Trading Tutorial (App)" and "MEXC Copy Trade Tutorial (Website)." Kung mayroon kang matatag na karanasan sa pangangalakal at nais mong maging isang copy trader sa iyong sarili, basahin ang "Copy Trading Guide Para sa Mga Lead Trader" upang malaman ang tungkol sa proseso. Bilang isang mangangalakal, mayroon ka ring pagkakataong makakuha ng mga kaakit-akit na reward sa profit-share. Buksan at mag-log in sa opisyal na website ng MEXC. Pumunta sa Futures, pagkatapos ay i-click ang Copy Trade upang ma-access ang pahina ng copy trading.
Sa pahina ng copy trading, i-click ang > sa name card para makapasok sa My Lead Trades.
Sa pahina ng My Lead Trades, i-click ang Profit Share Stats upang tingnan ang iyong kabuuang profit share, inaasahang profit share, at ratio ng profit share. Upang humiling ng pagbabago sa iyong ratio ng bahagi ng kita, i-click ang icon na lapis.
1) Buksan at mag-log in sa MEXC App. Sa homepage, i-tap ang Higit pa sa seksyon ng mabilis na pag-access.
2) Sa ilalim ng kategoryang Futures, i-tap ang Copy Trade.
3) Sa pahina ng Copy Trading, i-tap ang Lead Trade Management.
4) Sa pahina ng Lead Trade Management, i-tap ang Profit Share Stats upang tingnan ang iyong kabuuang profit share, inaasahang profit share, at ratio ng profit share. Upang humiling ng pagbabago sa iyong ratio ng profit share, i-tap ang icon na lapis.
Kabuuang Profit Share: Kinakalkula araw-araw sa 00:00 (UTC+8), batay sa mga natantong kita mula sa lahat ng ganap na saradong posisyon sa copy trade sa nakaraang 24 oras. Ang cycle ng pag-settle ay tumatakbo mula 00:00 ng nakaraang araw hanggang 00:00 ng kasalukuyang araw (UTC+8). Nati-trigger lamang ang profit share kung ang kabuuang kita ng follower sa panahon ng pag-aayos ay higit sa 0. Pagkatapos ng bawat pag-aayos, ang kabuuang profit share ay ni-reset sa 0.
Inaasahang Profit Share: Ang kabuuang tinantyang maibabahaging kita mula noong huling pag-settle, na kinakalkula batay sa mga na-withhold na kita mula sa mga follower. Ang aktwal na halagang ibinahagi ay depende sa huling resulta ng settlement.
Profit Share Ratio: Ang default na ratio ay 10%. Maaari kang mag-apply upang baguhin ang ratio na ito, na may maximum na isang pagbabago na pinapayagan bawat araw. Ang resulta ng iyong aplikasyon ay ipapaalam sa pamamagitan ng email, SMS, o in-site na abiso.
Ang kita ay ibinabahagi lamang sa mangangalakal kapag ang kabuuang natanto na kita mula sa lahat ng ganap na saradong posisyon ng follower ay higit sa 0.
Ang mga bahagyang saradong posisyon ay hindi kwalipikado para sa profit share.
Kung ang isang follower ay may anumang nauugnay na bukas na mga posisyon, ang pag-settle ay ipapaliban sa susunod na araw ng pag-settle.
Kung ang isang follower ay nag-unfollow sa isang mangangalakal, ang profit share ay agad na maaayos.
3.1 Mga Detalye:
Pre-Freeze: Upang ma-secure ang mga kita ng trader, kapag ang isang follower ay ganap na nagsara ng isang posisyon at ang natantong kita ay mas malaki sa 0 (mula noong huling pag-settle), isang bahagi ng mga kita ay pre-frozen sa isang system intermediary account batay sa ratio ng profit share.
Aktwal na Pag-settle: Ang profit share ay binabayaran araw-araw sa pagitan ng 00:00–01:00 (UTC+8), na sumasaklaw sa mga resulta ng nakaraang araw. Kung ang natanto na kita mula sa lahat ng ganap na saradong mga posisyon mula noong huling kasunduan ay higit sa 0, ang profit share ay ipoproseso.
Formula: Aktwal na Profit Share ng Trader = Kabuuang Natanto na Kita mula sa Lahat ng Posisyon ng Follower × Ratio ng Profit Share
Kung mayroong maraming mga follower, ito ay kinakalkula nang paisa-isa at pagkatapos ay binibilang.
Pre-Freeze Refund: Refund = Pre-Frozen na Halaga - Aktwal na Profit Share ng Trader (Anumang natitirang halaga pagkatapos ibawas ang share ng trader ay ibinabalik sa Futures account ng follower sa USDT-M).
Oras ng Pag-settle: Ang bahagi ng kita ay binabayaran araw-araw mula 00:00 hanggang 01:00 (UTC+8). Karaniwan, ang lahat ng mga pag-settle ay nakumpleto ng 01:00.
3.2 Halimbawa ng Proseso ng Pagbabahagi ng Kita mula sa Realized PNL para sa mga Followers:
Ipagpalagay na si User A ay sumusunod kay Trader B na may paunang puhunan na 1,000 USDT. Si Trader B ay may profit-share ratio na 10%.
Day 1:
Si User A ay kumita ng 200 USDT mula sa pagkopya sa mga trade ni Trader B. Ayon sa kasunduan na 10% profit share, 20 USDT ang ilalaan kay Trader B. Pagkatapos ng pagbabahagi ng kita, ang kabuuang asset ni User A ay umabot sa 1,180 USDT.
Day 2:
May naitalang pagkalugi na 150 USDT. Ang pinagsama-samang PNL mula sa huling pamamahagi ng kita (pagkatapos ng Day 1) ay -150 USDT. Dahil negatibo ito, walang profit share na ibabahagi. Ang asset ni User A ay bumaba sa 1,030 USDT.
Day 3:
May naitalang kita na 100 USDT. Ang pinagsama-samang PNL mula sa huling profit-sharing event ay -50 USDT (-150 + 100). Dahil nananatiling negatibo, walang profit share na ibinahagi. Ang asset ni User A ay tumaas sa 1,130 USDT, ngunit mas mababa pa rin sa huling benchmark na 1,180 USDT.
Day 4:
Muling may naitalang kita na 100 USDT, na nagdala sa pinagsama-samang PNL sa +50 USDT. Dahil positibo na ito, 10% o 5 USDT ay ilalaan kay Trader B. Bago ang profit sharing, umabot ang asset ni User A sa 1,230 USDT; pagkatapos ng bawas, ang final asset ay 1,225 USDT.
Day 5 at mga susunod na araw:
Magkakaroon lamang ng profit sharing kung lalampas ang asset ni User A sa pinakahuling post-distribution benchmark (sa kasalukuyan ay 1,225 USDT), ibig sabihin, ang pinagsama-samang PNL mula sa huling profit share ay dapat positibo.
Ang proseso ng pamamahagi ng kita ay ipinapakita sa talahanayan sa ibaba:
Pang-araw-araw na Panimulang Asset (USDT)
Pang-araw-araw na PNL (USDT)
Asset Bago ang Profit Sharing (USDT)
Netong Kita?
Pinagsama-samang PNL Pagkatapos ng Pamamahagi ng Kita
(USDT)
10% Bahagi ng Kita sa Trader B
(USDT)
Mga Asset Pagkatapos ng Pamamahagi ng Kita
(USDT)
Day 1
1,000
+200
1,200
✅
-
-20
1,180
Day 2
1,180
-150
1,030
❌
-150
0
1,030
Day 3
1,030
+100
1,130
❌
-50
0
1,130
Day 4
1,130
+100
1,230
✅
+50
-5
1,225
Resulta: Asset ni User A = 1,000 (paunang kapital) + 250 (pinagsama-samang natanto PNL) – 25 (halaga ng profit share) = 1,225 USDT.
Ang profit sharing ay magti-trigger lamang kapag tumaas ang asset ng Follower kumpara sa huling profit-sharing settlement. Sa madaling salita, ang pinagsama-samang natanto PNL mula sa pinakahuling pamamahagi ng kita ay dapat positibo para magkaroon ng panibagong profit sharing. Kung bumaba ang asset ng Follower sa panahong ito, ibig sabihin, negatibo ang cumulative realized PNL, walang profit share na ilalaan sa trader.
Mga Tala:
Ang mga kalkulasyon sa itaas ay para lamang sa layuning paglalarawan. Lahat ng uri ng kaugnay sa bayarin sa kalakalan ay hindi isinama.
Ang profit share ay ise-settle lamang kung ang Follower ay walang aktibong posisyon (ibig sabihin, ganap nang naisara lahat ng posisyon) na naka-link sa Trader sa oras ng settlement.
Inaasahang Profit Share = Kabuuan ng Mga Withheld na Kita mula sa Mga Follower
Para sa mga mangangalakal na may maraming follower, ang withheld na kita mula sa bawat follower ay kinakalkula nang hiwalay at pagkatapos ay binibilang.
Tinantyang kita ay ina-update bawat 5 minuto. Ito ay para sa sanggunian lamang: ang pinal na na-settle na halaga ay maaaring lumihis mula sa pagtatantya.
Halimbawa:
Ang Trader A (profit share ratio: 10%) ay may isang follower, B. Sa isang partikular na araw, ang trader A ay nagbubukas ng dalawang posisyon sa copy trading, at sinasalamin ng follower B ang pareho. Mamaya, ganap na isinasara ng follower B ang isang posisyon habang ang isa ay nananatiling bukas.
Ang saradong posisyon ng follower B ay may natantong kita na 100 USDT. Withheld profit share = 100 × 10% = 10 USDT
Tinantyang Profit Share ng Trader A = 10 USDT
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.