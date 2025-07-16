MEXC DEX+ Opisyal na Inilunsad ang DEX+ Rewards na may Ganap na Na-upgrade na Programa sa Mga Benepisyo

Ang MEXC DEX+ Rewards ay isang mekanismo ng paglago at insentibo na idinisenyo upang palakasin ang pakikipag-ugnayan ng user, pahusayin ang katapatan sa platform, at himukin ang napapanatiling pagpapalawak ng user base sa pamamagitan ng positibong pagpapalakas.
Ang mga user ay maaaring makakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang serye ng mga itinalagang gawain sa MEXC DEX+ platform, tulad ng pangangalakal o pag-imbita ng mga bagong user. Ang mga puntong ito ay hindi lamang sumasalamin sa mga antas ng aktibidad at kontribusyon ng mga user ngunit nagsisilbi rin bilang mga virtual na asset. Sa mga susunod na yugto, magagamit ang mga ito para ma-access ang iba't ibang benepisyo ng platform o ipagpalit sa mga token ng DEX+, na humihikayat ng patuloy na pakikilahok.
Ang mga puntos ng MEXC DEX+ ay isang pangunahing tool sa insentibo sa loob ng platform ecosystem at nag-aalok ng hanay ng mga benepisyo:
Task-Driven at Highly Flexible: Makakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pangangalakal, mga referral, pakikipag-ugnayan sa social media, at higit pa. Ang iba't ibang aktibidad ay nagpapataas ng pakikilahok ng user at isang pakiramdam ng tagumpay.
Mga Bonus Multiplier at Mga Event sa Airdrop: Mag-enjoy sa mga pana-panahong point multiplier at libreng airdrop, na ginagawang mas madali at mas kapaki-pakinabang na makakuha ng mga puntos.
Mahigpit na Pinagsama sa Paglago ng Platform: Ang sistema ng mga puntos ay malapit na nauugnay sa istraktura ng pagiging miyembro at pag-unlad ng user, na nagsisilbing isang pangunahing sukatan para sa kontribusyon at pakikipag-ugnayan ng user. Itinataguyod nito ang pangmatagalang pagpapanatili at mas malalim na paglahok.
Nasusukat at Nakabatay sa Halaga: Habang nagbabago ang ecosystem ng platform, magagamit ang mga puntos sa mas maraming sitwasyon, kabilang ang mga conversion sa hinaharap sa mga token ng DEX+, na nag-aalok ng pangmatagalang potensyal na halaga.
Ang mga user ay maaaring makaipon ng mga puntos sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga gawain sa platform o pagsali sa mga on-chain na airdrop na event.
Ang mga on-chain airdrops ay nagbibigay ng reward sa mga user ng mga puntos batay sa kanilang kabuuang dami ng on-chain trading sa isang partikular na panahon. Mangyaring sumangguni sa mga opisyal na pahina ng event para sa pinakabagong mga panuntunan at pamantayan sa pamamahagi.
Kasama sa mga karaniwang gawain sa platform ang:
1）Mga Isang-Beses na Gawain: Ito ay mga panimulang gawain tulad ng pag-link sa isang third-party na wallet, paggawa ng mga deposito o paglilipat, o pagsubok ng tampok na auto-sell, na idinisenyo upang tulungan ang mga user na mabilis na maging pamilyar sa mga pangunahing function.
2）Mga Umuulit na Gawain: Halimbawa, pagkamit ng mga puntos sa pamamagitan ng pag-abot sa pinagsama-samang mga limitasyon ng dami ng kalakalan. Ang mga gawaing ito ay nauulit at hinihikayat ang patuloy na aktibidad sa pangangalakal.
3）Mga Gawain sa Social Media: Ang mga gawain tulad ng pagsunod sa opisyal na X account, pag-retweet ng partikular na nilalaman, o pagsali sa opisyal na komunidad ng Telegram ay nakakatulong na bumuo ng mas matibay na ugnayang panlipunan sa platform at mapahusay ang pakikipag-ugnayan ng user at pakiramdam ng pagiging kabilang.
Tatalakayin namin ang isang halimbawang aktibidad upang ipakita kung paano kumita at mag-claim ng mga puntos ng MEXC DEX+.
I-click ang Rewards na button sa itaas ng homepage ng MEXC DEX+ Rewards upang ma-access ang pahina ng Rising Star. Mag-scroll pababa upang tingnan ang kasalukuyang available na mga event.
Sundin ang mga tagubilin para sa bawat gawain at kumpletuhin ito. Pagkatapos ay bumalik sa pahina ng DEX+ Rewards at i-click ang button na Claim Points upang matanggap ang iyong katumbas na reward.
Sa pahina ng DEX+ Rewards, maaari mong tingnan ang iyong kasalukuyang kabuuang puntos.
Sa pamamagitan ng pag-click sa Aking Mga Puntos, maaari mo ring ma-access ang isang detalyadong kasaysayan ng iyong mga puntos na na-claim.
Mangyaring Tandaan: Depende sa uri ng gawain, ang mga puntos ay maaaring agad na ma-kredito o pagkatapos ng isang panahon ng pag-verify.
Hinihikayat ka naming kumpletuhin ang iba't ibang gawain upang makakuha ng mga puntos dahil ang patuloy na pag-iipon ay maaaring mag-unlock ng mga karagdagang benepisyo at reward sa hinaharap. Kung makatagpo ka ng anumang mga isyu habang kinukumpleto ang mga gawain o pag-claim ng mga puntos, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming Customer Service team o sumangguni sa mga opisyal na mapagkukunan para sa karagdagang tulong.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.