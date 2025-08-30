Mga Pagbawas sa Rate ni Powell at ETH ATH: Ano ang Nagtutulak sa Market Rally?

Agosto 22, 2025 — Inihayag ni U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell kung ano ang malawak na binibigyang kahulugan ng mga merkado bilang isang malakas na senyales ng mga pagbabawas sa hinaharap sa panahon ng kanyang pangunahing tono sa pananalita sa taunang Jackson Hole central banking symposium. Tinukoy ni Powell ang pinakahuling istatistika ng trabaho, na binanggit na "iminumungkahi ng data na ang mga downside na panganib sa labor market ay tumataas, at ang trend na ito ay maaaring mabilis na umunlad sa isang matalim na pagtaas sa mga tanggalan sa trabaho at isang mas mataas na rate ng kawalan ng trabaho." Sinabi pa niya na kung tumindi ang mga panganib sa labor market, mabibigyang-katwiran ang isang pagsasaayos sa paninindigan sa patakaran - isang malinaw na indikasyon na ang mga pagbabawas sa rate ng interes ay maaaring nasa abot-tanaw, depende sa datos ng trabaho.
Ang address, ang huling pampublikong pagpapakita ni Powell sa kanyang panunungkulan, ay mabilis na nakita bilang isang pinakahihintay na punto ng pagbabago ng patakaran. Ang mga equities ng U.S. ay tumaas bilang tugon. Ang Dow Jones Industrial Average ay tumaas ng 1.89%. Umakyat ang S&P 500 ng 1.52%. Nasdaq Composite advanced 1.88%. Ang mga stock na nauugnay sa Crypto ay naging mas malakas pa, kasama ang SharpLink, BitMine, at Coinbase na lahat ay nagpo-post ng makabuluhang mga nadagdag.
Kasabay nito, ang pandaigdigang cryptocurrency market capitalization ay tumaas sa $4.1 trilyon, na hinimok ng sumasabog na rally ng Ethereum. Ang ETH ay tumalon ng higit sa 14.3% sa isang araw, umabot sa $4,943.43 noong Agosto 25 — isang bagong all-time high na hindi nakita sa halos apat na taon. Ang breakout ng Ethereum ay nagpasigla ng malawak na mga pakinabang sa buong crypto ecosystem, kabilang ang mga proyekto sa pag-scale ng Layer 2, mga staking token, at mga paglalaro sa imprastraktura. Inilarawan ng mga analyst ang surge bilang isang textbook na halimbawa ng "mga inaasahan sa patakaran" na pinagsama sa "market euphoria" upang lumikha ng isang makasaysayang rally.
Mula noong unang bahagi ng 2025, inaasahan ng mga merkado ang isang potensyal na pagbawas sa rate mula sa U.S. Federal Reserve. Gayunpaman, patuloy na pinananatili ni Chair Jerome Powell ang isang hawkish na paninindigan, na tumatangging mag-alok ng anumang malinaw na senyales sa kabila ng tumataas na presyon mula kay Pangulong Trump at mga palatandaan ng isang lumalamig na merkado ng paggawa. Paulit-ulit niyang idiniin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katamtamang mahigpit na patakaran sa pananalapi.
Gayunpaman, ang mga pahayag ni Powell sa Jackson Hole symposium ay nagmungkahi ng isang banayad na pagbabago. "Dahil ang merkado ng paggawa ay hindi partikular na masikip at nahaharap sa pagtaas ng mga panganib sa downside, ang posibilidad ng patuloy na inflationary pressure ay tila mababa," sabi niya. Binigyang-kahulugan ito ng mga merkado bilang panimula sa mga pagbawas sa rate. Sinabi pa ni Powell na kung ang isang strained labor market ay nagbabanta sa katatagan ng presyo, ang Fed ay kikilos nang maaga.
Kahit na ang pananalita ni Powell ay mabilis na nakita ng merkado bilang isang punto ng pagbabago sa patakaran sa pananalapi, ang isang mas malapit na pagtingin sa mga detalye ay nagmumungkahi na ang kanyang mga pahayag ay higit pa sa isang nagtatanggol na polisiya na hindi inaasahan kaysa sa isang tunay na pangako sa pagpapagaan. Binigyang-diin ni Powell na ang mga rate ng patakaran ng U.S. ay mas malapit na ngayon sa neutral na rate kumpara noong nakaraang taon, na nagbabago-bago sa loob ng hanay na humigit-kumulang 100 na batayan. Ito ay nagpapahiwatig na ang Federal Reserve ay maaaring makapagpabagal sa bilis ng mga aksyon nito, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang paghihigpit ay natapos na, at hindi rin ito nagpapahiwatig na ang pagpapagaan ay nalalapit na. Nilinaw din niya na ang labor market ay nasa "peculiar balance," na parehong humihina ang supply at demand nang sabay-sabay. Kung ang kalakaran na ito ay mawawalan ng kontrol, isang alon ng mga tanggalan sa trabaho at isang pag-akyat sa kawalan ng trabaho ay hindi maiiwasan. Samakatuwid, ang serye ng mga pahayag na ito ay dapat na makita bilang pag-alis sa silid ng patakaran upang matugunan ang mga potensyal na panganib nang maaga, sa halip na isang maagang "dovish feast" na ipinamigay sa mga merkado.
Kung ang mga inaasahan sa patakaran ay nagsilbing spark para sa rally, kung gayon ang sumasabog na pag-akyat ng ETH ay ang hindi maiiwasang resulta ng maraming pwersang magkakasamang tumutunog.
Ang epekto ng short squeeze sa merkado ng mga opsyon ang naging pinaka-agarang sanhi. Ayon sa datos ng Coinglass noong Agosto 27, umabot sa $270 milyon ang mga liquidation sa nakalipas na 24 oras, na karamihan ay nakatuon sa mga panandaliang posisyon. Napilitan ang malaking bilang ng mga bearish na ETH trader na isara ang kanilang mga posisyon, na nagpalakas ng paitaas na momentum at nagbunsod upang maging isang ganap na short squeeze ang rally.
Ipinapakita ng on-chain na data na nakatanggap ang BitMine (BMNR) ng 131,736 ETH sa loob ng nakalipas na 12 oras. Noong Agosto 27, ang mga hawak ng ETH ng BitMine ay nasa humigit-kumulang 1.7 milyong ETH.
Kasabay nito, ang mga ETH spot ETF ay nakakakita ng mabilis na pagtaas sa mga hawak. Ipinahihiwatig ng patuloy na pag-agos ng net na ang mga institusyon ay lumalampas sa panandaliang haka-haka at pumuwesto nang madiskarteng. Iminumungkahi nito na ang rally ng ETH ay higit na hinihimok ng mga istrukturang pag-agos ng kapital kaysa sa purong retail na sentimento.
Bilang karagdagan sa mga panlabas na catalyst, ang matatag na paglago ng Ethereum ecosystem mismo ay naging pangunahing haligi na sumusuporta sa pagtaas ng ETH. Kamakailan, ang mga token sa Layer 2, staking, at mga sektor ng imprastraktura ay nag-post ng lahat ng mga nadagdag, na nagpapakita ng optimismo tungkol sa pangmatagalang pag-unlad ng Ethereum.
Mga Solusyon sa Layer 2: Sa nananatiling mataas na mga bayarin sa transaksyon sa mainnet, naging mahalaga ang mga solusyon sa Layer 2 para mabawasan ang pagsisikip ng network at pagpapababa ng mga gastos. Ang mga platform tulad ng Arbitrum ay patuloy na nagpo-post ng mataas na dami ng pang-araw-araw na kalakalan, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa mahusay, murang mga opsyon sa transaksyon. Staking Boom: Ang Ethereum staking ay nananatiling mataas ang demand, na nagtutulak sa paglaki ng mga liquid staking protocol tulad ng Lido, na ang TVL ay patuloy na lumawak. Ang kaunlaran ng staking market ay parehong nagpapataas ng antas ng ETH lock-up at nagpatibay ng kumpiyansa sa pangmatagalang halaga ng ETH.
Pagpapahusay ng Infrastructure: Ang mga patuloy na pagpapahusay sa imprastraktura ng Ethereum ay ginagawang mas seamless at naa-access ang pag-unlad, na umaakit ng mas maraming developer at proyekto sa ecosystem. Ito naman ay nagtutulak ng higit na pag-aampon ng aplikasyon at pinapataas ang intrinsic na halaga ng ETH.
Ang dovish na mga senyales ni Powell sa mga pagbawas sa rate ay nagpagaan ng mga alalahanin sa pagtaas ng mga rate ng interes at pinahusay na gana sa panganib ng mamumuhunan, isang pagbabago na partikular na binibigkas sa merkado ng crypto. Bilang isang asset na may mataas na panganib, mataas ang reward, mabilis na naging focal point ang ETH sa ilalim ng mga inaasahang ito. Dumaloy ang puhunan mula sa mga asset na ligtas na kanlungan at tungo sa mga asset na nanganganib, na higit pang nagpapasigla sa rally ng ETH.
Sa pangkalahatan, ang pagtaas ng Ethereum ay parehong repleksyon ng mga inaasahan sa patakaran na dulot ng mga pahayag ni Powell at ang resulta ng sentimento sa merkado, on-chain na mga daloy ng kapital, at mga salaysay ng institusyonal na magkakasama. Gayunpaman, ang hinaharap na tilapon nito ay dapat pa ring masuri nang may pag-iingat.
Kung ang Federal Reserve ay magbawas ng mga rate sa Setyembre, ang positibong feedback sa merkado ay maaaring higit pang palakasin, na posibleng magdulot ng ETH sa isang bagong breakout cycle. Sa kabilang banda, kung ang mga pagbawas sa rate ay naantala o mas maliit kaysa sa inaasahan, ang merkado ay maaaring makakita ng isang matalim na pagwawasto - at ang ilang mga mamumuhunan na humabol sa rally ay nakakaramdam na ng tibo ng pagkalugi na dulot ng FOMO. Higit sa lahat, ang labanan sa salaysay ng Ethereum ay kasisimula pa lamang. Ang sinumang magtagumpay sa pagtatatag ng balangkas ng pagpapahalaga na maihahambing sa "ETH-per-share" ay siyang hahawak ng nangingibabaw na posisyon sa paghubog ng istruktural na diskurso ng merkado.
Bilang pinakamalaking may hawak ng ETH sa mundo, ang BMNR ay nakaipon ng mahigit 1.2 milyong ETH (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $5 bilyon) na may layuning kontrolin ang 5% ng pandaigdigang supply ng ETH para sa mga ani ng staking. Ang BMNR ay nagsisilbing benchmark para sa pananalapi ng ETH at kumakatawan sa isang pangunahing institutional entry pathway.
Sa pamamagitan ng StablecoinX division nito, pinaplano ng Ethena na muling bumili ng $260 million ENA tokens (tungkol sa 8% ng circulating supply) sa loob ng anim na linggo. Na-activate din nito ang mekanismong "fee switch" nito, na namamahagi ng kita ng protocol sa mga may hawak ng sENA na may inaasahang mga ani mula sa konserbatibong 4% taun-taon hanggang sa mahigit 10% sa mga optimistikong sitwasyon. Ang ENA ay kumakatawan sa isang high-flexibility na synthetic asset play na may malinaw na yield-driven narrative. Ang TVL ng Pendle ay lumampas sa $10 bilyon, na nagtatakda ng bagong pinakamataas sa lahat ng oras. Ang Boros module nito ay nagko-convert ng walang hanggang mga rate ng pagpopondo sa mga nabibiling asset, na nagdadala ng napakalaking liquidity. Ang pinagsamang mga diskarte sa Ethena at Aave ay nagkakahalaga ng halos 60% ng paglago ng TVL. Namumukod-tangi ang Pendle bilang isang pangunahing asset ng DeFi na pinapagana ng parehong teknolohikal na pagbabago at pag-aampon ng institusyon.
Ang round na ito ng rally ng Ethereum ay produkto ng isang multidimensional na interplay sa pagitan ng mga signal ng patakaran, daloy ng kapital, at mga salaysay sa merkado. Ang talumpati ni Powell ay nag-apoy ng kislap, ngunit ang tunay na gasolina ay nagmula sa pagpasok ng institusyon, mga maiikling pagpisil, paglago ng ekosistema, at ang muling paghubog ng mga salaysay. Ang ETH ay hindi na isang asset lamang — ito ay umuusbong sa gitnang yugto kung saan nagtatagpo ang mga salaysay sa pananalapi at mga istruktura ng kapital. Sa yugtong ito, ang patakaran at mga merkado, mga salaysay at paniniwala, mga panganib at pagkakataon ay hindi maiiwasang patuloy na magsalubong at maglalahad.
