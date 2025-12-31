Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panahoSa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho
Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Disyembre 31, 2025
Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panahon ng matinding kondisyon ng merkado at maiwasan ang cascading liquidation na maaaring magdulot ng catastrophic system failure, ang mga nangungunang trading platform ay pangkalahatang gumamit ng isang kritikal na risk control mechanism:Auto-Deleveraging (ADL).

Ang artikulong ito ay nagbibigay ng komprehensibong pagsusuri sa trigger logic ng ADL, mga prinsipyo ng execution, at ranking mechanism. Ang mga real-world example at praktikal na risk management tips ay kasama rin upang matulungan ang mga trader na epektibong mabawasan ang kanilang exposure sa systemic risk.

1. Bakit Mahalaga ang Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL) Mechanism: Isang Real-World Case Illustration

Case scenario: Noong Hunyo 2025, ang crypto market ay nakaranas ng matinding volatility na na-trigger ng biglaang, matalas na pagbagsak ng presyo ng BTC. Isang long-position futures trader, na ang unrealized profit ay lumampas na sa 80%, ay nagulat nang makita na ang kanilang posisyon ay bahagyang nabawasan ng system, kahit hindi pa naabot ang presyo ng likidasyon. Ang user ay unang naniniwala na ito ay system error.

Sa katotohanan, ang aksyon na ito ay hindi malfunction, kundi resulta ng isang key risk control mechanism na naka-embed sa futures trading: ang Auto-Deleveraging mechanism (ADL). Ang ADL ay hindi abnormal event, kundi isang system-triggered na pagbabawas ng posisyon na inilalapat sa mga highly profitable na posisyon sa ilalim ng extreme market conditions o sa panahon ng malalaking liquidation risk event. Ang layunin nito ay protektahan ang pangkalahatang asset pool ng platform at mapanatili ang katatagan ng merkado kapag ang mga tradisyonal na liquidation mechanism ay hindi sapat.

2. Ano ang Auto-Deleveraging (ADL)? Paliwanag ng Mechanism

Isaalang-alang ang analohiyang ito: kung ang mga nag-talo na manlalaro sa casino ay hindi kailanman mag-settle ng kanilang mga utang, ang casino ay nahaharap sa pagkalugi sa pananalapi. Upang maiwasan ito, ang casino ay mangangailangan sa mga pinakamalaking nanalo na "mag-cash out ng bahagi ng kanilang mga panalo muna."

Ang ADL ay gumagana sa parehong prinsipyo sa derivatives trading environment. Kapag ang merkado ay nakakaranas ng matinding volatility o kapag ang insurance fund ay nagiging hindi sapat, ang standardlikidasyonna mga pamamaraan ay maaaring hindi sapat upang absorb ang panganib. Sa mga ganitong kaso, ang Auto-Deleveraging (ADL) mechanism ay pumapasok, awtomatikong binabawasan ang mga posisyon mula sa pinakamakinabang at mataas na leveraged na mga user, at inililipat ang bahagi ng kanilang mga posisyon upang i-offset ang mga pagkalugi sa mga account na sumasailalim sa likidasyon. Nakakatulong ito na mapanatili ang pangkalahatang solvency ng platform at katatagan ng merkado.

Core ADL Logic: Ang platform ay umuuna sa pag-deleverage ng highly profitable, high-leverage na mga account, na niredirekta ang kanilang mga posisyon upang absorb ang mga pagkalugi mula sa mga liquidated account, kaya pinoprotektahan ang clearing capacity ng system.

Simple lang, "priority deleveraging mula sa profitable accounts." Sa kaganapan ng biglaang market reversal, ang system ay maaaring magbawas ng mga posisyon mula sa pinakamakinabang na mga account na may mataas na leverage upang i-offset ang mga pagkalugi mula sa mga liquidated na posisyon. Ang mechanism na ito ay tumutulong na maiwasan ang chain reaction ng mga likidasyon at pinoprotektahan ang pangkalahatang pinansyal na katatagan ng platform.

Ang ADL Trigger Conditions ay Kinabibilangan ng:

  • Ang posisyon ng isang liquidated user ay umaabot sa presyo ng likidasyon, ngunit ang hindi sapat na liquidity ng merkado ay pumipigil sa normal na likidasyon.
  • Ang risk reserve (insurance fund) ng platform ay ubos na at hindi makasaklaw ng shortfall mula sa likidasyon.

Kapansin-pansin, ang core trigger ng ADL ay nakasalalay sa hindi sapat na order book liquidity, hindi kinakailangang insurance fund depletion o matinding volatility ng merkado.

Case Illustration:

  • Trader A ay nagbubukas ng BTC long position gamit ang 10,000 USDT sa margin, na may 10× leverage at notional value na 100,000 USDT.
  • Kasunod ng market rebound, ang BTC ay tumaas ng 20%, na bumubuo ng 20,000 USDT saunrealized PNLpara sa Trader A.
  • Kung ang merkado ay mabilis na bumaliktad at ang liquidity ng platform ay naging mahigpit, na ginagawang hindi epektibo ang normal na likidasyon, ang system ay mag-trigger ng ADL.

ADL Execution Outcome:

  • Ang system ay tumutukoy sa Trader A bilang isang high-profit, high-leverage account.
  • Ang bahagi ng posisyon ni A ay isinasara sa presyo ng likidasyon, at ang kaukulang bahagi ay inilalaan sa mga liquidated account.
  • Kahit na si A ay nasa kita, ang kanilang posisyon ay binawasan upang makatulong na mapanatili ang pangkalahatang katatagan ng system.

Ang halimbawang ito ay naglalarawan na kahit na ikaw ay nasa profitable na posisyon, ang mahinang risk control ay maaaring magresulta sa iyong account na mabawasan sa pamamagitan ng ADL, na epektibong ginagawa kang counterparty na sumusupsop ng mga pagkalugi ng iba.

3. ADL Execution Logic at Ranking Mechanism

Kapag ang ADL ay na-trigger, ang platform ay independyenteng mag-rank ng mga long at short position gamit ang sumusunod na mga formula. Ang mga account na may mas mataas na ranking value ay magiging deleverage muna.

  • Ranking Value para sa Profitable Accounts= PNL (%) × Effective Leverage
  • Ranking Value para sa Losing Accounts= PNL (%) / Effective Leverage (Ang mga account na may mas mababang value ay naka-rank nang mas mababa at mas maliit ang posibilidad na mabawasan.)

Mga kahulugan ng parameter:

  • PNL (%)= (Mark Price Value − Average Entry Value) / Average Entry Value

Halimbawa: Pumasok ka sa long position sa 1,000 USDT, at ngayon ay nagkakahalaga ng 1,200 USDT.

→ Profit Percentage = (1,200 - 1,000) ÷ 1,000 = 20%

  • Effective Leverage = Mark Price Value / (Mark Price Value − Liquidation Value)

Halimbawa: Ang iyong posisyon ay kasalukuyang nagkakahalaga ng 1,000 USDT, at ang liquidation value nito ay 800 USDT.

→ Effective Leverage = 1,000 ÷ (1,000 - 800) = 5×

  • Mark Price Value= Mark Price × Position Size

Halimbawa: Mayroon kang 0.1 BTC, ang kasalukuyang BTC mark price ay 60,000 USDT

→ Mark Value = 0.1 × 60,000 = 6,000 USDT

  • Liquidation Value= Position value sa presyo ng likidasyon

Halimbawa: Kung ang iyong presyo ng likidasyon para sa BTC ay 45,000 USDT.

→ Liquidation Value = 0.1 × 45,000 = 4,500 USDT

4. Pagkakaiba ng ADL mula sa Standard Liquidation Mechanism

Ang standard liquidation mechanism ay nagsisilbi bilang risk control measure para sa mga nag-talo na trader. Kapag ang mga pagkalugi ng posisyon ay umabot sa hindi sapat namarginna antas, ang platform ay pinipilit na magsara ng mga posisyon upang maiwasan ang negative equity ng account.

Sa kabaligtaran, ang Auto-Deleveraging (ADL) mechanism ay isang system-wide na proteksyon na nakatuon sa mga profitable account. Kapag ang merkado ay nakakaranas ng matinding volatility at ang mga liquidated na posisyon ay hindi maaaring absorb sa pamamagitan ng normal na order matching, ang platform ay awtomatikong magbabawas ng bahagi ng mga posisyon ng profitable na mga user upang masaklaw ang mga pagkalugi ng counterparty.

Ang mga pangunahing pagkakaiba ay kinabibilangan ng:

Dimension ng PaghahambingStandard na LikidasyonAuto-Deleveraging (ADL)
Trigger MechanismNa-trigger kapag ang isang indibidwal na account ay bumaba sa maintenance margin ratio
Na-trigger ng systemic risk o kapag ang insurance fund ay hindi sapat
Operation TargetAng sariling account ng user
Mga account ng ibang user (high-leverage, high-profit account)
Paraan ng PagsasaraOrder book matchingSystem matching (direktang counterparty execution)
Execution SequenceSinusuri nang independyente bawat account
Isinasagawa batay sa market-wide na ranking priority

Halimbawa:

Ang Trader A ay pumapasok sa BTC long position na may 20× leverage. Ang merkado ay bumagsak, naubos ang lahat ng margin at na-trigger ang forced liquidation. Ang platform ay sumusubok na magsara ng posisyon, ngunit sa bumabagsak na merkado na may hindi sapat na liquidity, walang counterparty na umiiral. Ano ang susunod na mangyayari?

Sa puntong ito, ang platform ay nag-activate ng ADL, na tumutukoy sa mga counterparty user na may maximum na kita at pinakamataas na leverage, tulad ng Trader B. Ang system ay pinipilit na magbawas ng bahagi ng profitable na posisyon ni Trader B upang i-offset ang panganib na nilikha ngliquidation shortfallni Trader A.

Samakatuwid, ang forced liquidation ay isang risk control mechanism na inilalapat sa mga nag-talo na posisyon, habang ang ADL ay isang system-level na protection mechanism na maaaring makaapekto sa mga profitable na posisyon sa ilalim ng matinding kondisyon. Habang aktibo mong mapamamahalaan ang panganib ng likidasyon, ang ADL ay maaari pa ring mangyari kahit na hindi ka gumawa ng anumang mali. Kung ang iyong posisyon ay lubhang kumikita at lubhang leveraged, ang system ay maaaring magbawas ng iyong posisyon upang masaklaw ang mga pagkalugi mula sa mga likidasyon ng ibang mga trader.

5. Mga Estratehiya upang Mabawasan ang ADL Risk Exposure

5.1 Kontrolin ang Leverage upang Maiwasan ang Mataas na ADL Ranking

Ang ADL ranking value ay kinakalkula bilang:ADL Ranking = PNL (%) x Effective Leverage

Sa madaling salita, mas mataas ang iyong kita at leverage, mas mataas ang iyong ADL ranking, at mas malaki ang iyong pagkakataon na mabawasan. Samakatuwid, ang makatwirang kontrol sa leverage ay susi sa pagpapababa ng ADL risk:

  • Ang mga baguhan ay inirerekomendang gumamit ng katamtaman hanggang mababang leverage, mas mainam sa loob ng 3-5× na hanay.
  • Ang mas mababang leverage ay nagpapanatili ng medyo mababang ranking value kahit na may malaking unrealized profit, na ginagawang mas ligtas ang iyong posisyon.

Ang mga trader ay hinihikayat nagumamit ng leverage nang maingatat magtatag ng malinaw naTP/SLna mga parameter batay sa mga gastos ng posisyon. Nakakatulong ito na i-lock ang mga kita o limitahan ang mga pagkalugi sa oras, at maiiwasan ang mataas na panganib na sitwasyon ng pagiging fully leveraged nang walang espasyo para mag-adjust.

5.2 Kumuha ng Kita sa mga Batch upang Mabawasan ang Unrealized Profit Concentration

Kapag pumipili ang system ng mga target para sa ADL, umuuna nito ang mga posisyon na may mataas na unrealized profit at mataas na leverage. Upang mabawasan ang panganib na ito, ang mga trader ay inirerekomendang:

  • Kumuha ng mga kita sa tamang oras o magsara ng mga posisyon sa mga batch upang mabawasan ang unrealized gain at mabawasan ang pagkakataon na maging target ng system.
  • Iwasan ang paghabol sa maximum na kita. Ang pag-lock ng mga kita ay ang mas makatwirang estratehiya.

Mga Rekomendasyon sa Take-Profit at Stop-Loss:

  • Take Profit: Magtakda ng mga auto-close na presyo batay sa iyong inaasahang target level o mga nakaraang high upang matiyak na ang mga kita ay narealize kahit sa panahon ng volatile na paggalaw.
  • Stop Loss: Tukuyin ang mga stop-loss level gamit ang mga pangunahing support area o ang iyong personal na maximum na tolerance sa pagkalugi upang maiwasan na ang mga pagkalugi ay maging hindi mapamamahalaan.

Maraming baguhan na trader ang may tendency na mag-hold sa mga nag-talo na posisyon sa pag-asam ng market rebound. Gayunpaman, ang pagbawi mula sa mga pagkalugi ay hindi isang linear na proseso, mas malalim ang drawdown, mas malaki ang percentage gain na kinakailangan upang bumalik sa breakeven.

DrawdownKinakailangang Kita upang Maging Break Even
10%11%
20%25%
50%100%

Samakatuwid, kapag ang isang posisyon ay sumailalim sa malaking drawdown, kahit na ang market rebound ay mangangailangan ng mas maraming oras at mas malaking paggalaw ng presyo upang bumalik sa breakeven. Ang pangunahing layunin ng pagtatakda ng stop-loss ay epektibong pamahalaan ang panganib, panatilihin ang kapital, limitahan ang mga potensyal na pagkalugi, at iposisyon ang iyong sarili para sa mga oportunidad sa hinaharap.

5.3 Iwasan ang Pagho-hold ng High-Profit na mga Posisyon sa Panahon ng Matinding Kondisyon ng Merkado

Sa panahon ng matalas na paggalaw ng merkado, ang posibilidad na ma-trigger ang ADL ay tumataas nang malaki:

  • Inirerekomenda na proactive na bawasan ang laki ng posisyon o bababain ang leverage bago ang high-volatility phase.
  • Alternatibo, bahagyang magsara ng mga posisyon nang maaga upang mabawasan ang exposure sa kita sa isang posisyon.
  • Iwasan ang pagkuha ng all-or-nothing na panganib sa pamamagitan ng pagho-hold ng high-profit na mga posisyon sa panahon ng matinding kondisyon ng merkado.

5.4 Mag-diversify ng Strategy Allocation upang Maiwasan ang Concentrated na mga Kita

Ang concentrated na mga kita ay maaaring maging dahilan upang ang isang account ay maging mas mataas sa ADL priority queue, na nagpapataas ng panganib ng pagbabawas ng posisyon. Upang mabawasan ito, isaalang-alang ang sumusunod na mga hakbang sa pagbabawas ng panganib:

  • Sub-account management upang ipamahagi ang mga profitable na posisyon sa mga account
  • Mga estratehiya ng hedging (hal., pagho-hold ng mga salungat na posisyon) upang mabawasan ang net profit habang pinapanatili ang core na logic ng estratehiya
  • Pagsasamahin ang iba't ibang mga asset at uri ng estratehiya upang maiwasan ang single-point exposure at mag-diversify ng pangkalahatang panganib.

5.5 Bigyan ng Prioridad ang Pangunahing mga Asset na may Malusog na Liquidity

Ang pangyayari ng ADL ay madalas na malapit na nauugnay sa hindi sapat na liquidity ng merkado:

  • Ang mga Futures pair para sa mga pangunahing asset tulad ng BTC atETHay karaniwang may malalim na liquidity at mas mataas na rate ng tagumpay para sa likidasyon sa pamamagitan ng order matching, na nagreresulta sa mas mababang ADL risk.
  • Sa kabaligtaran, ang mga low-cap token o illiquid na trading pair ay mas prone sa ADL, dahil ang mga likidasyon ay maaaring mabigo na mag-match sa volatile na kondisyon.

6. Konklusyon: Ang Pag-unawa sa ADL ay isang Core Skill para sa mga Propesyonal na Trader

Ang Auto-Deleveraging (ADL) mechanism ay hindi parusa para sa mga profitable na trader, ito ay isang kritikal na safeguard na idinisenyo upang mapanatili ang katatagan ng system at maiwasan ang cascading liquidation sa panahon ng matinding kondisyon ng merkado. Para sa mga trader na naglalayong bumuo ng sustainable at disciplined na diskarte sa Futures market, ang pag-unawa sa trigger logic, mga prinsipyo ng ranking, at mga estratehiya ng risk mitigation ng ADL ay isang pangunahing bahagi ng epektibong risk management.

Sa pamamagitan ng pagtatakda ng makatuwirang mga antas ng take-profit at stop-loss, strategic na paggamit ng mga planned order, at pagkontrol sa leverage, ang mga trader ay hindi lamang maaaring mabawasan ang panganib ng passive na pagbabawas ng posisyon kundi mapanatili din ang mga kita sa panahon ng mataas na volatility.

Bukod dito, ang pagpili ng platform na may mataas na liquidity, transparent na risk control framework, at mahusay na matching capability ay mahalaga para sa pagprotekta ng iyong mga asset.MEXCay nag-aalok ng nangungunang sa industriya na Futures market depth, minimal na slippage, at malinaw na inilabas na ADL ranking at liquidation system, na nagbibigay sa mga user ng mas matatag at propesyonal na trading environment. Sa high-volatility, high-opportunity market na ito, ang kamalayan sa panganib ay ang pinakamahusay na anyo ng proteksyon.

Ang pag-master sa ADL ay nagsisimula sa pag-unawa sa panganib. Sa MEXC, bawat trade na iyong ginagawa ay sinusuportahan ng kumpiyansa.

Inirerekomendang Pagbasa:

  • Bakit Pumili ng MEXC Futures?Makakuha ng malalim na pag-unawa sa mga bentahe at feature ng Futures trading ng MEXC upang makatulong sa iyo na manatiling nangunguna sa derivatives market.
  • Paano Mag-trade ng Futures sa MEXC App: I-master ang detalyadong mga pamamaraan ng operasyon ng futures trading sa app, na nagpapadali ng seamless na onboarding at proficiency sa futures trading.

Disclaimer:Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, consulting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, ni hindi ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o mag-hold ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa reference lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Mangyaring siguraduhing lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay tanging responsibilidad ng user.

Pagkakataon sa Merkado
