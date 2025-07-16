Noong Enero 10, 2024 (Eastern Time), inaprubahan ng SEC ang unang batch ng 11 Bitcoin spot ETF na ilista sa United States, kabilang ang mga kumpanyang gaya ng Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, ValNoong Enero 10, 2024 (Eastern Time), inaprubahan ng SEC ang unang batch ng 11 Bitcoin spot ETF na ilista sa United States, kabilang ang mga kumpanyang gaya ng Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Val
Ano ang Mga Ethereum Spot ETF?

#Basic#Buzz ng Industriya#Ethereum
Noong Enero 10, 2024 (Eastern Time), inaprubahan ng SEC ang unang batch ng 11 Bitcoin spot ETF na ilista sa United States, kabilang ang mga kumpanyang gaya ng Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity, at Franklin.

Ang pag-apruba ng Bitcoin spot ETF ay nagdulot ng pag-asa para sa maayos na pag-apruba ng Ethereum spot ETF sa mas maraming tao. Malawakang pinaniniwalaan sa merkado na ang Ethereum, bilang pangalawang pinakamalaking cryptocurrency, ay ang pinaka-malamang na cryptocurrency na susunod sa Bitcoin sa pagtanggap sa mga spot ETF.

1. Ano ang Mga Ethereum Spot ETF?


Ang ETF ay kumakatawan sa Exchange Traded Funds, na mga investment fund na katulad ng mga stock at maaaring i-trade sa mga stock exchange.

Sinisiguro ng mga ETF ang mga partikular na asset sa pamamagitan ng pisikal na collateralization, na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na hindi direktang hawakan ang pagkakalantad sa kaukulang mga target sa pamumuhunan sa pamamagitan ng pagbili ng mga fund shares na inisyu ng institusyon.

Ang Ethereum ETF ay tumutukoy sa isang exchange-traded na pondo na humahawak sa Ether bilang pinagbabatayan nitong asset. Kapag bumili ang mga user ng Ethereum spot ETFs, talagang binibili nila ang Ether, ngunit sa totoo lang, hindi nila direktang hawak ang Ether.

2. Mga Bentahe ng Ethereum Spot ETF


2.1 Mas Mababang Threshold sa Pamumuhunan: Hindi na kailangang matuto at mag-master ng mga cryptographic na kasanayan tulad ng paggamit ng wallet. Ang pagiging pamilyar sa mga tradisyunal na paraan ng pangangalakal ng pinansyal na produkto ay nagpapababa sa threshold ng pamumuhunan para sa mga namumuhunan.

2.2 Pagsunod sa Regulatoryo: Ang mga Ethereum spot ETF ay kinakalakal sa mga tradisyunal na securities exchange at napapailalim sa regulasyon ng mga nauugnay na institusyon. Ang mga regulated market ay nagbibigay sa mga mamumuhunan ng higit na kumpiyansa at seguridad.

2.3 Mas Mababang Gastos: Ang pagbili ng mga Ethereum spot ETF ay karaniwang nagkakaroon ng mas mababang gastos kumpara sa direktang pagbili ng ETH, na nakakaakit sa mga mamumuhunan na may pakialam sa gastos.

2.4 Pinababang Panganib ng Pagnanakaw ng Wallet: Hindi direktang hawak ng mga user ng Ethereum spot ang Ether. Habang kumikita sila mula sa mga pagbabago sa presyo ng Ether, protektado sila mula sa panganib ng pagkalugi o pagnanakaw ng digital wallet.

3. Mga Pagkakaiba ng Ethereum Spot at Futures ETF


Ang pinakamalaking pagkakaiba ng Ethereum spot at futures ETF ay nasa kanilang mga target sa pamumuhunan.

Ang Ethereum spot ETF ay mga exchange-traded na pondo na direktang humahawak sa Ether bilang pinagbabatayan nitong asset. Ang pagganap ng Ethereum spot ETF ay naka-link sa halaga ng hawak na Ether. Kapag ang mga namumuhunan ay bumili ng Ethereum spot ETF, talagang binibili nila ang Ether, ngunit hindi nila direktang hawak ang Ether.

Ang Ethereum futures ETF, sa kabilang banda, ay mga exchange-traded na pondo na hindi direktang humahawak sa Ether. Namumuhunan sila sa mga futures contract para sa Ether, na mga kasunduan para sa hinaharap na settlement na ang halaga ay naiimpluwensyahan ng mga pagbabago sa merkado sa futures.

4. Mga Aplikasyon para sa Ethereum Spot ETF


Anim na institusyon, kabilang ang Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy, at Hashdex, ang sunud-sunod na nagsumite ng mga aplikasyon para sa Ethereum spot ETF.

Noong Marso 5, 2024, naantala ng SEC ang desisyon nito sa aplikasyon ng Ethereum spot ETF ng BlackRock. Ayon sa pinakabagong timeline, tutugon ang SEC sa mga aplikasyon ng Ethereum spot ETF na ito sa katapusan ng Mayo.

5. Epekto sa Merkado


Marami ang naniniwala na ang 2024 ay maaaring isang mahalagang taon para sa Ethereum. Sa panloob, ang pag-upgrade ng Dencun ay naalis ang mga hadlang para sa pag-scale at ecosystem ng Ethereum na umunlad pa. Sa panlabas, kung maaaprubahan ang Ethereum spot ETF, makakaakit ito ng mas maraming pondo mula sa mga tradisyunal na merkado, na lalong magpapalawak ng impluwensya ng Ethereum at nagbibigay ng karagdagang katiyakan sa regulasyon.

Bagama't ang matagumpay na pag-apruba ng Bitcoin spot ETF ay nagsisilbing benchmark, sa pangkalahatan ay inaasahan ng merkado ang pag-apruba ng Ethereum spot ETF na may optimismo. Gayunpaman, hanggang sa malaman ang huling resulta, ang sagot ay nananatiling hindi alam. Bago ma-finalize ang mga aplikasyon ng Ethereum spot ETF, magkakasamang mabuhay ang mga oportunidad at panganib, at dapat manatiling mapagbantay ang mga kalahok at pamahalaan ang kanilang mga posisyon. Pagkatapos ng lahat, anuman ang panlabas na FOMO (fear of missing out), ang mga kita at pagkalugi sa huli ay nakasalalay sa indibidwal na pagpapaubaya.

