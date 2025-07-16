Ano ang isang Merkado ng Prediksiyon?

Ang merkado ng prediksiyon ay nagpapahintulot sa mga kalahok na maglagay ng taya sa posibilidad ng mga event sa hinaharap. Ang mga event na ito ay maaaring mula sa paggalaw ng presyo ng cryptocurrency hanggang sa mga pag-upgrade ng mga partikular na protocol, bukod sa iba pang mga bagay.
Ang mga merkado ng prediksiyon ay madalas na itinuturing na isang epektibong paraan upang pagsama-samahin ang impormasyon, dahil ang pag-uugali ng mga kalahok sa pagtaya ay nagpapakita ng kanilang mga pananaw sa posibilidad ng mga partikular na event na nagaganap. Sa merkado ng cryptocurrency, ang mga merkado ng prediksiyon ay makakatulong sa mga mamumuhunan at mangangalakal na mas maunawaan ang mga inaasahan ng mga kalahok sa merkado para sa mga event sa hinaharap, at sa gayon ay ginagabayan ang kanilang mga desisyon sa pamumuhunan.
Ang mga protokol ng prediksiyon ay mga protokol na nakabatay sa blockchain na gumagamit ng mga matalinong kontrata upang pamahalaan ang paglikha, pangangalakal, at paglutas ng mga event, na tinitiyak na ang lahat ng mga transaksyon ay transparent at awtomatiko. Ang desentralisadong disenyo na ito ay ginagawang mas patas at mas malinaw ang mga merkado ng prediksiyon, habang nagbibigay din ng isang epektibong paraan upang pagsama-samahin ang impormasyon at hulaan ang mga resulta ng mga event sa merkado.
Ang mga protokol ng prediksiyon ay karaniwang may kasamang apat na hakbang:
Paglikha ng Event: Kahit sino ay maaaring lumikha ng isang event sa isang platform ng merkado ng prediksiyon. Ang event na ito ay maaaring isang prediksiyon tungkol sa anumang bagay, gaya ng kung ang presyo ng BTC ay aabot sa $100,000 sa bull run na ito, o mga totoong event tulad ng mga resulta ng mga halalan sa U.S. Kailangang tukuyin ng creator ang paglalarawan ng event, ang mga kundisyon kung saan ito magaganap, at ang mga posibleng resulta.
Kalakalan sa Merkado: Kapag nalikha na ang event, ang mga kalahok ay maaaring maglagay ng taya sa iba't ibang resulta sa merkado.
Resolusyon ng Event: Pagkatapos mangyari ang event, kailangan ng platform ng mekanismo para matukoy ang kinalabasan ng event.
Settlement ng Resulta: Batay sa kinalabasan ng event, ang mga kalahok na naglagay ng tamang taya ay makakatanggap ng isang tiyak na proporsyon ng mga reward, habang ang mga maling tumaya ay matatalo sa kanilang mga taya.
Pagiging Transparent at Patas: Gumagamit ang mga desentralisadong merkado ng prediksiyon ng teknolohiyang blockchain, na tinitiyak na ang lahat ng mga transaksyon at proseso ng pagresolba ng event ay transparent at maaaring matingnan at ma-verify ng sinuman. Nagbibigay ito ng mas mataas na pagiging patas at transparency.
Kawalan ng trust: Awtomatikong nagsasagawa ng mga transaksyon ang mga matalinong kontrata at niresolba ang mga event nang hindi umaasa sa mga tagapamagitan upang pamahalaan ang merkado, na binabawasan ang mga gastos sa trust.
Globalisasyon at Walang Hangganan: Kahit sino ay maaaring lumahok sa anumang oras at mula saanman, na nagbibigay ng mas malawak na partisipasyon at liquidity.
Pagsasama-sama ng Impormasyon: Pinagsasama-sama ng mga merkado ng prediksiyon ang mga inaasahan ng mga kalahok sa mga resulta ng event, na nag-aalok ng mga kapaki-pakinabang na signal ng impormasyon na makakatulong sa mas mahusay na mahulaan ang mga resulta ng event.
Mga Gastos sa Transaksyon: Ang mga desentralisadong merkado ng prediksiyon batay sa teknolohiya ng blockchain ay maaaring humarap sa mataas na gastos sa transaksyon at mas mabagal na bilis ng transaksyon, lalo na sa panahon ng pagsisikip ng network.
Karanasan ng User: Ang mga baguhang user ay maaaring humarap sa isang learning curve kapag gumagamit ng mga desentralisadong merkado ng prediksiyon.
Pagkakaaasahan ng Pinagmulan ng Datos: Ang mga resulta ng mga merkado ng prediksiyon ay kadalasang umaasa sa mga panlabas na pinagmumulan ng datos, na dapat ay maaasahan at tumpak upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan.
Mga Isyu sa Liquidity ng Merkado: Ang mga bago o hindi gaanong sikat na mga merkado ay maaaring humarap sa mga isyu sa liquidity, na nakakaapekto sa karanasan sa pangangalakal ng mga user at mga potensyal na kita.
Ayon sa pinakahuling datos mula sa CoinGecko, ang nangungunang sampung proyekto ng merkado ng prediksiyon sa pamamagitan ng market capitalization ay Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist, at PlotX.
Dahil sa mga hamon tulad ng hindi sapat na market liquidity at hindi makatwiran na pag-uugali ng kalahok sa mga praktikal na aplikasyon, maraming proyekto ang piniling isara o i-pivot ang kanilang direksyon. Ipinakikilala ng seksyong ito ang ilan sa mga mas kilalang proyekto sa iba't ibang blockchain.
Ang Polymarket ay isang blockchain-based na desentralisadong platform ng merkado ng prediksiyon na nagbibigay-daan sa mga user na maglagay ng taya sa hinaharap na mga resulta ng iba't ibang event gamit ang mga cryptocurrency, kabilang ang mga kasalukuyang sikat na paksa tulad ng mga halalan sa U.S. at ang mga resulta ng Olympics. Tumatakbo ang mga matalinong kontrata ng Polymarket sa network ng Polygon, na makabuluhang binabawasan ang mga bayarin sa transaksyon at pinapahusay ang bilis ng pagproseso ng transaksyon.
Kilala sa mataas na transparency at user-friendly na karanasan sa pakikipag-ugnayan, ang Polymarket ay nakaakit ng malaking bilang ng mga user at follower. Kamakailan, sa promosyon na hinimok ng kandidato sa pagkapangulo ng U.S. na si Donald Trump, ang Polymarket ay naging isa sa pinakamalaking platform ng prediksiyon ng cryptocurrency.
Ang Augur ay isa sa mga pinakaunang proyekto na nag-e-explore ng open-source na mga desentralisadong merkado ng prediksiyon, na binuo sa Ethereum blockchain. Bilang karagdagan sa pagpapahintulot sa mga user na tumaya sa mga resulta ng event, binibigyang-daan din nito ang mga user na lumikha ng kanilang sariling mga merkado. Ang native token ng platform, ang REP, ay ginagamit para sa insentibo, paggawa ng merkado, at paglutas ng hindi pagkakaunawaan.
Ang pananaw ni Augur ay bigyang-daan ang mga user na mahulaan at i-trade ang iba't ibang resulta ng event sa pamamagitan ng mga smart contract at desentralisadong mekanismo. Upang matugunan ang mga hamon sa pag-scale ng Ethereum, naglunsad si Augur ng bersyon ng Turbo na nagle-leverage ng Polygon network upang mapahusay ang kahusayan at pag-scale ng transaksyon, at sa gayon ay mapahusay ang karanasan ng user.
Sa kasalukuyan, hindi na ina-update ang opisyal na website ng Augur at ang mga kaugnay na social media, at isinara na ang proyekto.
Sa simula ay idinisenyo bilang isang platform ng prediksiyon na katulad ng Augur, inikot ng Gnosis ang direksyon nito pagkatapos mabigong matugunan ang mga paunang layunin nito. Ang Gnosis team ay bumuo ng isang hanay ng mga produkto, kabilang ang Gnosis Safe (multi-signature at programmable account), Gnosis Chain, Gnosis Protocol (CowSwap), Conditional Token (para sa mga merkado ng prediksiyon), Gnosis Auction, at Zodiac (mga pamantayan at tool para sa mga composable DAO).
Ang Hedgehog ay isang desentralisadong merkado ng prediksiyon na binuo sa network ng Solana. Ang highlight ng platform ay ang lahat ng prediksiyon ay walang panganib, ibig sabihin ay hindi mawawala ang iyong principal.
Bago makilahok sa mga prediksiyon, kailangang i-stake ng mga user ang USDC para makakuha ng partikular na halaga ng mga game token na ginagamit para sa mga prediksiyon. Ang mga game token ay hindi maaaring ilipat at maaari lamang gamitin para sa paglahok sa mga prediksiyon. Kung matagumpay ang prediksiyon, makakatanggap ang mga user ng reward sa anyo ng mga game token. Tandaan na ang lahat ng mga reward sa merkado ay natatanggap at binabayaran sa mga game token.
Ang mga merkado ng prediksiyon ay hindi lamang nagbibigay sa mga user ng mga potensyal na kita at entertainment ngunit nagsisilbi rin bilang isang mahalagang mapagkukunan ng impormasyon na tumutulong sa mga user na gumawa ng matalinong mga desisyon. Ang dual nature na ito ay nagbibigay sa mga merkado ng prediksiyon ng isang natatanging posisyon at halaga sa industriya ng cryptocurrency.
Paunawa: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo ukol sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito itinuturing na payo para bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay naglalaan lamang ng impormasyon para sa sangguniang layunin at hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan. Siguraduhing lubos mong nauunawaan ang mga kaakibat na panganib at maging maingat sa iyong mga pamumuhunan. Ang platform ay hindi mananagot sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.