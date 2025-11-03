Ano ang x402 Protocol? Isang Kumpletong Gabay sa 5 Pangunahing Bentahe ng Katutubong HTTP Payment Standard

1) Ang x402 protocol ay nagpapagana ng HTTP 402 status code, na hindi aktibo sa loob ng 30 taon, na nagbibigay-daan sa mga kakayahan sa pagbabayad sa Web na native.
2) Ang zero protocol fees at 2-segundong settlement ay nagbabago sa mga limitasyon sa gastos at bilis ng mga tradisyunal na sistema ng pagbabayad.
3) Ang mga pagbabayad at authentication ay direktang kinukumpleto sa pamamagitan ng mga blockchain wallet nang hindi kinakailangang magparehistro ng account o personal na impormasyon.
4) Ganap na sumusuporta sa mga autonomous na transaksyon ng AI Agent, na nagbibigay-daan sa mga makina na magsagawa ng mga komersyal na aktibidad tulad ng mga tao.
5) Ang Integration ay nangangailangan lamang ng isang linya ng code, na nagbibigay-daan sa mga developer na magdagdag ng mga pagbabayad sa mga umiiral na serbisyo nang madali.
Ang x402 ay isang rebolusyonaryong open payment standard na idinisenyo upang bigyan ang mga kakayahan sa web native payment. Nang likhain ni Tim Berners-Lee ang HTTP standard noong dekada 1990, inireserba niya ang 402 "Payment Required" status code para sa mga susunod na web-native payment. Hanggang ngayon, nanatiling hindi aktibo ang code na ito. Ang pangunahing ideya ng x402 ay gawing simple ang mga pagbabayad tulad ng pagbisita sa isang webpage. Sa pamamagitan ng pag-activate ng HTTP 402, ini-standardize ng x402 ang proseso: maaaring humiling ng bayad ang mga server, at tumutugon ang mga kliyente sa pamamagitan ng mga transaksyon sa blockchain. Pinapayagan nito ang anumang serbisyo sa web na humingi ng bayad bago maghatid ng nilalaman, na nagbibigay-daan sa mabilis, pribado, at mahusay na mga transaksyon sa cryptocurrency. Hindi tulad ng mga tradisyunal na sistema ng pagbabayad, ang x402 ay ganap na open-source sa ilalim ng Apache License 2.0. Sinuman ay maaaring magpatupad o magpalawak ng pamantayan nang walang sentral na kontrol, na nagtataguyod ng inobasyon habang tinitiyak ang seguridad sa pamamagitan ng transparency. Ang HTTP 402 ay isang bihirang ginagamit na karaniwang status code na nagpapahiwatig na ang isang mapagkukunan ay nangangailangan ng pagbabayad. Sa x402, ito ay:
Nagpapaalam sa mga kliyente (mga mamimili o ahente) na kinakailangan ang pagbabayad.
Naghahatid ng mga detalye ng pagbabayad, kabilang ang halaga, pera, at destinasyon.
Nagbibigay ng mga tagubilin sa programming upang makumpleto ang pagbabayad.
Pinapayagan ng HTTP 402 ang maayos na mga pagbabayad sa web na native ng API, mainam para sa:
Mga pagbabayad mula sa Machine-to-Machine (M2M) (hal., Mga Ahente ng AI).
Mga modelo ng pay-per-use tulad ng mga tawag sa API o paywalled na nilalaman.
Mga microtransaksyon nang walang paglikha ng account o tradisyonal na mga paraan ng pagbabayad.
Tinitiyak ng paggamit ng 402 ang pagiging tugma ng native web at madaling pagsasama sa anumang serbisyong nakabatay sa HTTP.
Walang singil ang x402 sa mga bayarin sa protocol; ang tanging gastos ay minimal na bayarin sa blockchain gas (madalas na < $0.0001). Nagbibigay-daan ito sa mga microtransaction na dati ay hindi magagawa.
Bagama't inaabot ng ilang araw ang mga tradisyunal na processor, ang x402 ay nagbabayad sa loob ng ~2 segundo gamit ang teknolohiya ng blockchain, na nagbibigay sa mga merchant ng agarang access sa mga pondo.
Ang mga tradisyunal na sistema ay nangangailangan ng paglikha ng mga account, pag-verify ng mga email, pag-set up ng billing, at pamamahala ng mga API key. Tinatanggal ng x402 ang mga hakbang na ito. Ang pagbabayad ay katumbas ng authentication: walang pagpaparehistro, walang personal na data, walang kumplikadong OAuth. Maaaring ma-access ng mga user ang mga bayad na resource nang hindi ibinubunyag ang pagkakakilanlan.
Gumagana ang x402 sa Ethereum, Polygon, Base, o anumang blockchain na sumusuporta sa mga programmable na transaksyon, na nagbibigay-daan sa pinakamataas na flexibility at pag-iingat sa hinaharap.
Maaaring paganahin ng mga developer ang x402 nang may kaunting pagsisikap, kadalasan ay isang middleware o pagbabago ng configuration. Walang kinakailangang mga espesyal na library o kumplikadong integrasyon, na nagbibigay-daan sa mga web developer na tumanggap ng mga pagbabayad gamit ang crypto nang walang kahirap-hirap.
Tampok
Tradisyonal na Pagbabayad
x402 Protocol
Bilis ng Pagbabayad
1–3 araw ng negosyo
~2 segundo
Gastos sa Transaksyon
~2.9% + $0.30 bawat credit card txn
Walang bayarin sa protocol, minimal na blockchain gas
Implementasyon
Mga merchant account, pagsunod sa PCI, malawak na integrasyon
Single-line middleware o config
Karanasan ng User
Paggawa ng account, personal na impormasyon, naka-save na bayad
Direktang pagbabayad, walang pagpaparehistro, ganap na privacy
Minimum na Transaksyon
~$1 dahil sa mga nakapirming bayarin
Maaaring bayaran sa maliit na halaga
Mga Internasyonal na Pagbabayad
Mga bayarin sa conversion ng pera, mas mahabang pagbabayad
Cross-border, mabilis, pinag-isa
Mga Pinakamahusay na Gamit
Manual na pag-checkout, mga subscription, mga transaksyon ng mamimili na nakita ng pandaraya
Mga pagbabayad sa M2M, mga microtransaction, mga pay-per-use API, mga crypto-native app
Hindi nilalayon ng x402 na palitan ang mga tradisyunal na pagbabayad ngunit nagbibigay ito ng isang na-optimize na solusyon para sa mga partikular na kaso ng paggamit. Maraming kumpanya ang gagamit ng pareho.
Habang nagiging mas autonomous ang mga AI Agent, kailangan nila ng kakayahang mag-transaksyon nang nakapag-iisa. Ang isang AI assistant na nagsasaliksik ng impormasyon para sa iyo ay maaaring awtomatikong magbayad para sa mga premium na mapagkukunan ng data, nakalaang mga mapagkukunan ng computing, o kaalaman ng eksperto nang walang anumang interbensyon ng tao.
Sa x402, ang mga AI Agent ay maaaring walang putol na ma-access ang mga bayad na mapagkukunan ng web. Nagdadala sila ng kanilang sariling mga wallet, gumagawa ng mga desisyon sa pagbabayad ayon sa mga naka-program na parameter, at tumpak na ma-access ang kinakailangang nilalaman kapag kinakailangan. Ang kakayahang ito ay mahalaga para sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng mga AI Agent na tumatakbo sa mga network na pinagana ng x402.
Maaaring mag-upload ng mga file ang mga user at makatanggap ng mga URL na protektado ng pagbabayad. Sinuman na may URL ay maaaring magbayad ng maliit na bayad upang ma-access ang file, na ginagawa itong mainam para sa pagbabahagi ng malalaking file o paglikha ng mga pansamantalang solusyon sa imbakan.
Ang mga manunulat, artista, at tagalikha ay maaaring pagkakitaan ang mga indibidwal na piraso ng nilalaman nang hindi pinipilit ang mga tagahanga sa buwanang mga subscription. Ang micro-monetization na ito ay nagbubukas ng mga bagong stream ng kita habang nagbibigay sa mga mamimili ng mas maraming pagpipilian sa bayad na nilalaman.
Maaaring maningil ang mga API provider batay sa aktwal na paggamit nang walang kumplikadong mga sistema ng pagsingil. Ang bawat tawag sa API ay nagiging isang microtransaction, na nag-aalis ng pangangailangan para sa mga API key, pagsubaybay sa paggamit, o buwanang mga invoice. Ang mga developer ay nagbabayad nang eksakto para sa nilalaman at mga serbisyong kanilang kinokonsumo.
Ang x402 protocol ay nagbubukas ng mga ganap na bagong modelo ng negosyo at interaksyon sa pamamagitan ng pag-aalis ng alitan at pagpapagana ng mga totoong micro-payment. Bilang isang ganap na bukas na protocol, ang x402 ay patuloy na umuunlad kasama ng komunidad. Kasama sa roadmap nito ang suporta para sa mga karagdagang blockchain tulad ng Solana, arbitrary token support, mga sistema ng reputasyon, at higit pa. Ang layunin ay gawing naa-access, walang pahintulot, at madaling gamitin ng mga developer ang programmatic commerce.
Ginigising ng x402 ang matagal nang hindi aktibo na higante sa loob ng HTTP specification, na binabago ang isang reserved status code tungo sa isang makapangyarihang protocol para sa modernong web. Sa pamamagitan ng pagpapagana ng mga instant, walang bayad, at walang alitan na mga pagbabayad—nang walang pagpaparehistro o personal na impormasyon—dumating na ang panahon ng mga katutubong pagbabayad sa Internet.
