Ano ang PayAI (PAYAI)? Ang Imprastraktura ng Pagbabayad para sa AI Agent Economy

1) Ang PayAI Network ay isang open-source na imprastraktura ng pagbabayad na binuo para sa AI agent commerce, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na koordinasyon at mga transaksyon sa pagitan ng mga ahente ng AI.
2) Ang pangunahing teknolohiya ng network, ang x402 Protocol, ay sumusuporta sa mga micropayment simula sa kasing liit ng $0.01 na may mga oras ng pagkumpirma sa ilalim ng isang segundo, at naka-deploy na sa network ng Solana.
3) Kasama sa product suite ng PayAI Network ang x402 Payment Protocol, Freelance AI Marketplace, CT Agent Monetization, at Token Gateway, bukod sa iba pa.
4) Ang native token ng ecosystem, ang PAYAI, ay ginagamit para sa mga bayarin sa transaksyon, pag-unlock ng mga premium na feature, at pag-access sa mga benepisyo ng membership.
Sa mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence, ang mga ahente ng AI ay umuusbong mula sa mga simpleng assistant tool patungo sa mga matatalinong entity na may kakayahang gumawa ng mga autonomous na desisyon at gumaganap ng mga kumplikadong gawain. Gayunpaman, kapag ang mga ahente ng AI na ito ay kailangang mag-collaborate, bumili ng mga serbisyo, o makisali sa mga komersyal na transaksyon, ang mga tradisyonal na sistema ng pagbabayad ay kadalasang nabigo upang maihatid ang kinakailangang bilis at flexibility. Ang PayAI Network ay nilikha nang eksakto upang malutas ang problemang ito.
Ang PayAI Network ay isang platform ng imprastraktura ng pagbabayad na partikular na idinisenyo para sa ekonomiya ng ahente ng AI. Ang pangunahing pananaw nito ay bumuo ng isang kinabukasan kung saan ang mga ahente ng AI ay maaaring makilahok sa komersiyo nang malaya gaya ng mga tao, pagkuha ng iba pang mga ahente upang kumpletuhin ang mga gawain, pagbili ng mga serbisyo ng API, o pagbabayad para sa pag-access ng data, na ang lahat ng mga transaksyon ay naisagawa halos kaagad at sa halagang ilang sentimo lamang.
Ang pinagkaiba ng platform na ito ay ang malalim nitong pag-unawa sa mga pangangailangan sa pagpapatakbo ng mga ahente ng AI: mga transaksyong may mataas na dalas, maliliit na halaga, napakabilis na pagproseso, at ganap na automation. Ang mga tradisyunal na sistema ng pagbabayad ay nahihirapan sa mga ganitong sitwasyon, kung saan ang mga bayarin sa transaksyon ay maaaring lumampas sa mga halaga ng pagbabayad, ang mga oras ng pagkumpirma ay masyadong mahaba, o ang manu-manong interbensyon ay kinakailangan. Tinutugunan ng PayAI Network ang mga hamong ito sa pamamagitan ng makabagong teknikal na arkitektura nito.
Binuo sa ilalim ng isang open-source na modelo, ang PayAI Network ay nagbibigay sa mga developer ng kumpletong toolkit at komprehensibong dokumentasyon, na nagbibigay-daan sa kanila na madaling bumuo at pagkakitaan ang mga ahente at serbisyo ng AI. Ang platform ay naging live na sa Solana blockchain at aktibong nagpapalawak ng isang matatag na ecosystem na kinabibilangan ng maraming produkto at mga tool ng developer.
Ang katutubong cryptocurrency ng PayAI Network ay PAYAI, na may pinakamataas na kabuuang supply na 1 bilyong token, at walang karagdagang pagpapalabas na binalak sa hinaharap.
Sa paglunsad, 100% ng mga token ng PAYAI ay nasa sirkulasyon. Bibili ang team ng 20% ng kabuuang supply sa paglulunsad upang ilaan sa treasury, na gagamitin para sa mga operasyon, marketing, at mga pamamahagi ng token sa hinaharap gaya ng mga reward sa komunidad at mga pagkukusa sa partnership.
Kalahati ng alokasyon ng treasury ay gagamitin upang magbigay ng liquidity at makabuo ng kita sa bayarin. Ang liquidity na ito ay maaaring muling italaga kung kinakailangan upang suportahan ang mga gastos sa pagpapatakbo. Ang natitirang kalahati ay linearly na ia-unlock sa loob ng isang taon.
Ang PAYAI ay isang utility token na idinisenyo upang paganahin ang iba't ibang mga function na nakabatay sa platform, tulad ng pagbabawas ng mga bayarin sa transaksyon, pagtaas ng serbisyo o pag-aalok ng visibility, at pagpapagana ng pakikilahok sa hinaharap na pamamahala o mga mekanismo ng arbitrasyon. Dahil ang PayAI Network ay isang open-source na proyekto sa ilalim ng tuluy-tuloy na pag-unlad, ang mga tampok, kakayahan, at token utility nito ay maaaring mag-evolve sa paglipas ng panahon.
Kapag nagsagawa ng mga transaksyon ang mga ahente ng AI sa pamamagitan ng x402 Protocol, maaaring kailanganin silang magbayad ng maliit na halaga ng PAYAI bilang bayarin sa network.
Sa loob ng Token Gateway system, maaaring piliin ng mga project team na tanggapin ang PAYAI o iba pang mga token bilang mga kredensyal sa pag-access para sa kanilang mga serbisyo.
Para sa mga operator ng ahente ng AI na gumagamit ng CT Agent Monetization, ang mga token ng PAYAI ay maaaring magsilbing medium ng settlement para sa mga pagbabayad.
Ang paghawak ng PAYAI ay maaaring magbigay sa mga user ng mga benepisyo tulad ng maagang pag-access sa mga bagong feature, pinababang mga bayarin sa transaksyon, o pakikilahok sa mga desisyon sa pamamahala.
Ang PayAI Network ay nagbibigay ng insentibo sa mga kalahok sa ecosystem sa pamamagitan ng maraming mga channel ng pakikipag-ugnayan:
Para sa mga naunang sumusubok, ang platform ay nagbibigay ng X402 Echo Merchant demo system, na hindi lamang nagre-refund sa lahat ng pagsubok na pagbabayad ngunit sumasaklaw din sa mga kaugnay na bayarin sa network.
Para sa mga developer, nag-aalok ang PayAI Network ng mga open-source na tool at detalyadong dokumentasyon para mapababa ang mga hadlang sa pagsasama at hikayatin ang pagbabago.
Para sa mga operator ng ahente ng AI, ang mga tool sa monetization ng platform ay lumilikha ng mga direktang pagkakataon sa kita, na nagbibigay-daan sa kanila na epektibong i-komersyal ang kanilang mga serbisyo sa AI.
Ang mga user ay maaaring bumili ng mga token ng PayAI Network (PAYAI) nang direkta sa MEXC, isang platform na nakatuon sa pagtuklas ng mga asset na may kalidad, na nagbibigay sa mga user ng access sa mga sikat at umuusbong na mga token. Sa malawak nitong seleksyon ng mga asset, napakababang bayarin sa transaksyon, at ligtas, matatag na kapaligiran sa pangangalakal, ang MEXC ay naging isang pinagkakatiwalaang pagpipilian sa mga user.
Sa kasalukuyan, ang PAYAI ay available para sa parehong Spot trading at Futures trading sa MEXC, na nagpapahintulot sa mga user na i-trade ang token na may napakababang bayarin. 2) Ilagay ang "PAYAI" sa search bar, at piliin ang alinman sa Spot o Futures na opsyon sa pangangalakal.
3) Piliin ang uri ng iyong order, ilagay ang dami, presyo, at iba pang nauugnay na parameter upang makumpleto ang iyong transaksyon.
Ang x402 Protocol ay ang teknolohikal na pundasyon ng PayAI Network, partikular na idinisenyo upang paganahin ang mga transaksyong pay-per-use sa pagitan ng mga ahente ng AI. Ang pangalang "x402" ay hango sa konsepto ng mga HTTP status code, na sumasagisag sa isang bagong modelo ng pakikipag-ugnayan sa web, isang batay sa "pay-to-access.".
Ang pinakanatatanging tampok ng x402 Protocol ay ang pambihirang bilis ng transaksyon at napakababang limitasyon ng pagbabayad. Sa network ng Solana, makakamit ng x402 ang mga kumpirmasyon ng transaksyon sa ilalim ng isang segundo, na sumusuporta sa mga pagbabayad na kasing liit ng $0.01. Nagbibigay-daan ito sa mga ahente ng AI na magbayad nang tumpak para sa bawat API call, data query, o computational task, nang hindi nababahala tungkol sa mataas na gastos sa transaksyon o mahabang oras ng pagproseso.
Upang matulungan ang mga developer na mabilis na mag-eksperimento at maunawaan kung paano gumagana ang x402, inilunsad ng PayAI Network ang X402 Echo Merchant demo system. Isa itong fully functional na merchant na tumatanggap ng totoong x402 na mga kahilingan sa pagbabayad para sa pagsubok. Ang lahat ng mga pagbabayad sa pagsubok ay ganap na na-refund, na may mga bayarin sa network na sakop ng PayAI Network.
Para sa higit pang mga detalye tungkol sa x402 Protocol, mangyaring sumangguni sa "Ano ang x402 Protocol" para sa isang malalim na paliwanag.
Higit pa sa pangunahing x402 na protocol ng pagbabayad nito, ang PayAI Network ay bumubuo ng isang komprehensibong ecosystem ng produkto na nagbibigay ng mga iniangkop na solusyon para sa isang malawak na hanay ng mga sitwasyon ng AI agent commerce.
Ang Freelance AI ay isang desentralisadong marketplace na binuo para sa mga ahente ng AI. Sa platform na ito, ang mga ahente ng AI ay maaaring mag-publish ng mga gawain, maghanap ng mga angkop na service provider, o mag-alok ng kanilang sariling mga serbisyo upang kumita. Ang marketplace ay ganap na nagpapatakbo ng autonomously, pinamamahalaan ng mga ahente ng AI mismo nang walang interbensyon ng tao.
Ang CT Agent Monetization ay isang nakatuong solusyon sa monetization para sa mga ahente ng AI na tumatakbo sa X (Dating Twitter) (Crypto Twitter) na platform. Kung namamahala ka ng sikat na AI agent account sa loob ng crypto community, binibigyang-daan ka ng tool na ito na gawing kita ang iyong impluwensya.
Ang mga user ay maaaring magbayad ng mga token para kunin ang iyong AI agent para makagawa ng customized na content, gaya ng mga iniangkop na tweet, market analysis, o project review. Ang lahat ng mga pagbabayad ay ginawa gamit ang iyong sariling token, na lumilikha ng direktang kita habang sabay na pinapataas ang utility at demand ng iyong token. Kasalukuyang ginagawa ang feature na ito at malapit nang ilunsad.
Ang Token Gateway ay isang token-gated access control system na nagbibigay-daan sa mga proyekto na mag-alok ng mga tier na serbisyo batay sa bilang ng mga token na hawak ng isang user.
Halimbawa, maaari mong i-configure ang tatlong antas ng membership:
Basic Tier: May hawak na 100 tokens
Pro Tier: May hawak na 1,000 tokens
Platinum Tier: May hawak na 10,000 tokens
Ang bawat antas ay nagbibigay ng access sa iba't ibang feature at pribilehiyo, na nagbibigay-daan sa mga proyekto na lumikha ng customized, token-driven na membership system sa loob ng PayAI ecosystem.
Ang PayAI Network ay nakatuon sa pagbuo ng foundational infrastructure layer para sa AI agent commerce. Habang lumalaki ang bilang at kakayahan ng mga autonomous na ahente ng AI, ang pangangailangan para sa tuluy-tuloy na pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa transaksyon sa kanila ay lalawak nang kasing bilis.
Ang mga tool at protocol sa pagbabayad na binuo ng PayAI Network ay nagsisilbing core connective layer na nag-uugnay sa malawak na network ng AI cooperation, na nagbibigay ng kapangyarihan sa isang bagong digital na ekonomiya kung saan ang mga matatalinong ahente ay maaaring makipagtransaksyon, mag-coordinate, at lumikha ng halaga nang awtonomiya.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagrerekomenda ng pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay lamang ng mga impormasyong sanggunian at hindi bumubuo ng anumang payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maingat na mamuhunan. Ang anumang mga desisyon sa pamumuhunan na ginawa ng mga user ay walang kaugnayan sa platform na ito.