Ethereum (ETH) Bumalik sa $3,400: Simula ba ng Bagong Bull Market o Panandaliang Paggalaw Lang?

Noong Hulyo 2025, nakaranas ng makasaysayang pag-angat ang merkado ng cryptocurrency. Nalagpasan ng Bitcoin (BTC) ang halagang $120,000, na siyang naging sentro ng atensyon, habang sumunod naman ang Ethereum (ETH), na pansamantalang umabot sa pinakamataas na $3,444 sa gitna ng positibong pananaw sa merkado. Ayon sa pinakabagong datos mula sa MEXC, patuloy ang pag-akyat ng ETH simula pa noong umpisa ng buwan, at umabot ito sa rurok na $3,444. Ipinapakita ng on-chain metrics ang tumitinding aktibidad sa parehong spot at derivatives markets, kung saan kapansin-pansin ang pagtaas ng trading volumes at open interest—isang indikasyon ng malakihang pagpasok ng kapital.
Sa nakalipas na dalawang linggo, hindi lamang nabasag ng ETH ang mahahalagang psychological levels na $2,500 at $2,800, kundi naitala rin nito ang panibagong pinakamataas na halaga ngayong taon noong Hulyo 17—na tila pinag-isa ang dalawang buwang kita sa loob lamang ng maikling panahon. Ang mabilis na pagbabalik ng bullish sentiment na pinalakas ng spot ETF momentum, institutional buying, at tuloy-tuloy na aktibidad sa on-chain trading ang siyang nagtulak sa tinatawag ng ilan na isang "mini bull market" para sa ETH.
Mas mahalaga, ang pag-angat na ito ay hindi bunga ng isang solong pangyayari, kundi resulta ng pagsasama-sama ng iba’t ibang salik: ang malalim na pag-unlad ng mga mekanismo ng internal governance ng Ethereum, istrukturang muling paglalaan ng kapital mula sa mga institusyon, at muling pag-ikot sa loob ng on-chain na spekulatibong ekosistema. Noong Hulyo, ang pagtaas ng ETH ay hindi simpleng pagbalik ng halaga ng isang asset; nagsilbi itong halimbawa sa aktwal na panahon ng patuloy na rekonstruksyon ng estruktura ng merkado at pinagkaisahang halaga.
Isa sa mga pangunahing salik na sumusuporta sa pinakabagong pag-angat ng ETH ay ang mabilis na pagbabagong nagaganap sa loob ng estruktura ng pamamahala nito.
Noong Hulyo, inanunsyo ng Ethereum Foundation (EF) ang isang malaking pagbabago sa organisasyon, kung saan inilatag nito ang apat na estratehikong haligi: Accelerate, Amplify, Support, at Sustain. Ipinapakita nito ang pagsisimula ng mas sistematikong paraan sa pagpapalawak ng Ethereum at sa pag-unlad ng aplikasyon nitong ekosistema. Ang pagbabagong ito ay malinaw na paglayo mula sa nakagawiang hands-off na modelo ng pamumuno ng EF, na ngayon ay umuusbong bilang isang organisasyong mas organisado at nakatuon sa labas—na ang pokus ay ang aktibong paglalaan ng mga yaman at koordinasyon sa iba't ibang komunidad.
Ang mga kamakailang pagbabago ng EF ay hindi lamang tumutugon sa lumalaking mga alalahanin ng merkado hinggil sa kahusayan ng pamumuno sa Ethereum, kundi pinatitibay rin nito ang koneksyon ng proyekto sa aktwal na paggamit sa tunay na mundo. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng suporta sa mga developer, paghikayat sa integrasyon ng mga negosyo, at pagpapalawak ng ugnayan sa komunidad, malinaw na ipinapakita ng foundation ang mas malawak na aktibasyon ng Ethereum ecosystem.
Habang isinusulong ng Ethereum Foundation (EF) ang mga reporma sa pamumuno nito, isang bagong puwersa ang lumitaw sa loob ng komunidad: ang Ethereum Community Fund (ECF). Itinatag ng mga personalidad tulad ni Zak Cole, ipinakilala ng ECF ang isang modelo ng pamamahala na tahasang nakatuon sa pagpapataas ng presyo ng ETH, kung saan ang halaga ng token ang ginagawang pangunahing layunin ng pag-unlad ng protocol. Isinusulong ng ECF ang tatlong pangunahing prinsipyo: “burn-maximization,” “no new tokens,” at “immutability.” Ang mga proyektong tumatanggap ng suporta ay kailangang tumulong sa ETH burn, iwasan ang paglulunsad ng mga hiwalay na token, at gumamit ng mga smart contract na hindi maaaring baguhin. Tinitiyak ng pamamaraang ito na ang lahat ng halaga sa ekosistema ay sa huli ay bumabalik sa ETH mismo.
Habang nananatiling neutral at nakatuon sa koordinasyon ang papel ng EF, iniaalok naman ng ECF ang isang pamumunong “value-maximizing” na nagsisilbing katuwang. Magkasama, bumubuo sila ng isang sistemang may dalawang makina na nagdadala ng walang kapantay na antas ng kasinupan sa institusyonal na estruktura ng Ethereum—isang transpormasyon mula sa ideolohikal na pananaw tungo sa mga senyal na malinaw sa kapital na merkado.
Noong 2025, naging isang lumalawak na uso sa pamilihang pinansyal ng U.S. ang paghawak ng Ethereum (ETH) bilang reserba, kung saan ilang pampublikong kumpanyang nakalista sa stock market ang gumawa ng malalaking pagbili ng ETH—na nagdulot ng mas mataas na interes mula sa mga mamumuhunan:
SharpLink (SBET): Bumili ng karagdagang 7,689 ETH, na nagdala sa kabuuang hawak nito sa mahigit 20,500 ETH noong Hulyo 9. BitMine (BMNR): May planong ilaan ang $250 milyon para sa ETH reserves. Bit Digital (BTBT): Inanunsyo ang buong paglipat sa ETH staking habang ibinabawas ang mga hawak na BTC.
Ang mga kumpanyang ito ay nagdaragdag ng ETH sa kanilang balance sheets hindi lamang bilang isang hedge at estratehiya sa pag-diversify, kundi batay rin sa sistematikong pananaw sa pangmatagalang halaga ng ETH, potensyal ng kita mula sa staking, at paglago ng ekosistema nito. Pinapalakas ng mga hakbanging ito ang interes ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng “crypto equity” na naratibo, habang higit pang pinagtitibay ang posisyon ng ETH bilang “Digital Gold 2.0.”
Sa patuloy na pag-iipon ng ETH ng mga kumpanyang nakalista sa stock market, ETFs, at mga staking protocol—kasabay ng pag-usbong ng ETH spot ETFs, pagpapalawak ng Layer-2 scaling, at pagtaas ng kita mula sa staking—ang institutional capital ay bumubuo ng bagong liquidity network sa paligid ng ETH. Nagsisilbi itong positibong feedback loop sa pagitan ng presyo, pananaw ng merkado, at sentimyento. Noong Hulyo 2025, muling sumiklab ang sektor ng memecoin, na muling nagsindi ng alon ng spekulasyon sa buong merkado ng crypto. Habang umiikot ang kapital, nagsimulang lumipat sa Ethereum ang likididad na dating nakatuon sa ekosistemang Solana. Hindi tulad ng Solana, kung saan ang mga naratibo ng memecoin ay naging labis na gamit at unti-unti nang nauubos ang likididad, ang mga Ethereum Layer-2 ay nakakaakit ng panibagong kapital. Sa suporta ng mas matatag na seguridad, pagkakatugma sa mga protocol, at mas hinog na imprastruktura, nagiging bagong sentro ang Ethereum para sa mga mamumuhunan sa memecoin. Ang mga proyekto tulad ng PEPE, MOG, at SPX ay malaki ang inilamang sa performance kumpara sa ETH ngayong taon, kaya’t umaani ng pansin mula sa mga retail trader at mga kapital na bukas sa mataas na panganib.
Isang pangunahing bentahe ng mga meme project na nakabatay sa Ethereum ay ang likas na pagkakatugma nito sa DeFi infrastructure. Sa mga protocol gaya ng IMF (Intl Meme Fund), maaaring gamitin ng mga mamumuhunan ang kanilang memecoin bilang kolateral para makapanghiram ng pondo, na nagpapahintulot sa leveraged spot positions. Sa mga bullish cycle, malaki ang naitutulong ng mekanismong ito sa pagpapahusay ng capital efficiency ng mga meme asset at sa pagpapalakas ng agarang epekto sa yaman.
Habang mas maraming DeFi protocol ang nagsisimulang sumuporta sa mga meme token—kasama na ang mga tampok tulad ng liquidation protection at yield aggregation—nabubuo ang isang magkakaugnay na ekosistemang “DeFi at Meme.” Hindi lamang nito pinapalawak ang kabuuang gamit ng Ethereum, kundi unti-unti ring binabago ang tingin sa mga memecoin—mula sa pagiging simpleng uso tungo sa pagiging lehitimong high-risk speculative assets.
1) Kawalang-Katiyakan sa Makroekonomiya: Nananatiling hindi tiyak ang polisiya ng Federal Reserve hinggil sa interest rate. Kapag lumampas sa inaasahan ang datos ng inflation, maaaring muling lumutang ang mga haka-haka tungkol sa pagtaas ng interest rate—na posibleng magdulot ng presyon sa mga high-risk na asset tulad ng crypto.
2) Tumitinding Kompetisyon sa Ekosistema: Patuloy na lumalago ang aktibidad ng mga developer sa mga network tulad ng Solana at Aptos. Kapag naglunsad sila ng mga bagong insentibo o makabagong aplikasyon, maaaring mahikayat nila ang kapital at atensyon ng mga developer palayo sa Ethereum.
3) Seguridad ng On-Chain at Panganib ng Liquidation: Kasabay ng pagbabalik ng DeFi ay ang mga muling pangamba sa mga sunud-sunod na liquidation. Ang mahinang pamumuno sa mga proyekto ng memecoin, kahinaan sa smart contracts, at mga panganib ng exploit ay patuloy na nagbabanta ng mga localized flash crash.
Para sa mga mamumuhunan, sa kabila ng init ng merkado ngayon, nananatiling mahalaga ang pagpapanatili ng estratehikong disiplina at maingat na pamamahala sa panganib.
Ang pag-angat ng ETH noong Hulyo ay hindi lamang simpleng rebound sa presyo, kundi sumasalamin sa pagsasanib ng pagbabagong estruktural sa pamamahala, muling paglalaan ng kapital, at umuusbong na partisipasyon ng mga user. Ang institusyonal na pagbabago sa pagitan ng EF at ECF ay nagpapahiwatig ng bagong yugto sa pamumuno. Ang lumalawak na presensya ng ETH sa mga institutional portfolio ay nagpapatunay ng tumataas nitong kakulangan at impluwensya. Samantala, ang ugnayan ng mga memecoin at DeFi ay mabilis na nagpapalawak sa liquidity network ng Ethereum.
Gayunpaman, ang mataas na halaga ay kaakibat ng mas matinding volatility, at ang mga pagbabago sa makroekonomiya o kaganapan sa on-chain ay nananatiling mahalagang salik. Dapat masusing bantayan ng mga mamumuhunan ang on-chain data at galaw ng kapital—lalo na ang ETF inflows, staking rates, at mga pag-unlad sa pamamahala—upang mas maayos na matukoy kung kailan papasok o lalabas sa merkado.
Ang maingat na diskarte ay kinabibilangan ng pag-aangkop ng pamumuhunan ayon sa sariling kakayahang tanggapin ang panganib, gamit ang mga estratehiya tulad ng phased entries at pagtatakda ng profit-taking thresholds. Ang pagbabantay sa ETF inflows at staking metrics ay maaaring magbigay ng mahahalagang senyales. Para sa mga may kakayahang i-timing nang tama ang merkado, maaaring magsilbing pangunahing pagkakataon ang Hulyo para magposisyon sa susunod na yugto ng ebolusyon ng Ethereum.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.