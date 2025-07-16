Muling nagbabago ang mundo ng blockchain, at mabilis na lumilitaw ang TON ecosystem bilang sentro ng merkado. Sa pagdami ng mga user, paglawak ng ecosystem, at pagtaas ng halaga ng token, bawat kilos Muling nagbabago ang mundo ng blockchain, at mabilis na lumilitaw ang TON ecosystem bilang sentro ng merkado. Sa pagdami ng mga user, paglawak ng ecosystem, at pagtaas ng halaga ng token, bawat kilos
Matuto pa/Mga Insight sa Merkado/Event Zone/Pag-angat n...Celebration

Pag-angat ng TON Ecosystem: MEXC Naglulunsad ng Milyon-Dolyar na TON Giveaway para sa Summer Celebration

Hulyo 16, 2025
0m
#Mga Sikat na Event
TONCOIN
TON$1.861+2.47%
TokenFi
TOKEN$0.006488+4.45%
Massa
MAS$0.00482+2.55%
LoopNetwork
LOOP$0.00948-5.20%
Ambire Wallet
WALLET$0.01663+2.14%

Muling nagbabago ang mundo ng blockchain, at mabilis na lumilitaw ang TON ecosystem bilang sentro ng merkado. Sa pagdami ng mga user, paglawak ng ecosystem, at pagtaas ng halaga ng token, bawat kilos ng TON ay umaakit ng malaking atensyon mula sa mga mamumuhunan.

1. Paglago ng Merkado ng TON Ecosystem


Kasalukuyang dumaraan sa yugto ng paglago ang TON ecosystem. Kamakailan, tumaas ang presyo ng TON at naabot ang pinakamataas na 3.6 USDT, habang lumampas naman sa 200 milyong USDT ang 24-oras na dami ng kalakalan. Nanatiling matatag ang aktibidad sa merkado at liquidity.


2. Pagsasanib-puwersa ng MEXC at TON Ecosystem


Aktibong pinalalawak ng MEXC, isang pandaigdigang kinikilalang cryptocurrency exchange, ang presensya nito sa loob ng TON ecosystem. Noong 2023, inanunsyo ng MEXC Ventures ang isang estratehikong pamumuhunan sa TON upang sama-samang tuklasin ang mas malawak na pag-unlad ng blockchain ecosystem at bumuo ng isang kumpletong closed-loop mula sa trading hanggang sa aplikasyon. Mula noon, nagtulungan ang dalawang panig upang itaguyod ang paglago ng mga gumagamit ng Telegram-integrated wallet na "TON Space." Kasabay nito, inilunsad ng MEXC ang zero-fee trading zone para sa TON, na nagbaba nang malaki sa balakid ng pagpasok at higit pang sumuporta sa pagpapalawak ng ecosystem.

3. Maramihang Promosyon: I-unlock ang mga Reward sa TON Ecosystem


To help users more easily engage with and benefit from the TON ecosystem, MEXC is launching multiple events running from May 21, 2025, 14:00 (UTC) to Jun 20, 2025, 14:00 (UTC). Para matulungan ang mga user na mas madali at masulit ang pakikipag-ugnayan sa TON ecosystem, maglulunsad ang MEXC ng maraming event mula Mayo 21, 2025, 22:00 (UTC+8) hanggang Hunyo 20, 2025, 22:00 (UTC+8).

Event 1: Mag-trade ng Pares ng TON na may Zero Fees

Sa panahon ng event, ang mga user sa MEXC ay masisiyahan sa zero trading fee sa mga sumusunod na Spot trading pairs: TON/USDT, TON/USDC, TON/EUR, pati na rin ang zero trading fee sa TONUSDT Futures. Bukod pa rito, libre rin ang pag-withdraw ng TON, USDE, at iba pang token sa TON network.

Event 2: Mag-Stake ng TON para sa Hanggang 400% APR (Para sa mga Bagong User lamang)

Sa panahon ng event, maaaring mag-unlock ng hanggang 400% APR ang mga bagong user na mag-stake sa TON.

Event 3: Mag-hawak ng USDE at Kumita ng Hanggang 8% APR Araw-araw

Suportado na ng TON chain ang deposito at pag-withdraw ng USDE. Sa event, ang mga user na may hawak na hindi bababa sa 0.1 USDE sa kanilang Spot Wallet ay kwalipikadong kumita ng hanggang 8% APR kada araw.

Event 4: Mag-Trade ng TON Spot at Makibahagi sa 32,500 TON

Ang mga user na makakakumpleto ng mga gawain sa pangangalakal ng TON Spot sa panahon ng event ay may pagkakataong makibahagi sa reward pool ng 32,500 TON base sa kanilang dami ng kalakalan.

Event 5: Mag-Trade ng Futures at Makibahahi sa 100,000 USDT na Futures Bonus

Sa panahon ng event, ang mga user na makakakumpleto ng kahit isang kalakalan ng TONUSDT sa Futures, anumang halaga, ay magiging kwalipikado sa gawain ng "Welcome Bonus para sa mga Bagong Futures User" at makibahagi sa 50,000 USDT na Futures bonuses. May dagdag pang 50,000 USDT na bonuses para sa mga makakapasok sa "Futures Trading Leaderboard."

Sumali sa "TON Triumph" event at makibahagi sa mga eksklusibong reward at gawain.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.

Pagkakataon sa Merkado
TONCOIN Logo
TONCOIN Live na Presyo (TON)
$1.861
$1.861$1.861
+3.44%
USD
TONCOIN (TON) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

MEXC Ika-7 Anibersaryo: Nangunguna sa Bagong Panahon ng Crypto Trading sa Pinakamabilis na Paglilista ng Token

MEXC Ika-7 Anibersaryo: Nangunguna sa Bagong Panahon ng Crypto Trading sa Pinakamabilis na Paglilista ng Token

Pitong taon na ang nakalipas nang pumasok ang MEXC sa mabilis at patuloy na nagbabagong mundo ng cryptocurrency, dala ang matinding pananabik at malinaw na bisyon. Sa loob ng pitong taon, namayagpag a

Ipinagdiriwang ang 7 Taon ng MEXC: Pagbuo ng Kinabukasan ng Crypto Infrastructure na may "Higit Pa" sa Core

Ipinagdiriwang ang 7 Taon ng MEXC: Pagbuo ng Kinabukasan ng Crypto Infrastructure na may "Higit Pa" sa Core

Habang ipinagdiriwang ng MEXC ang ikapitong anibersaryo nito, patuloy nitong tinatanggap ang "higit pa" bilang pangunahing diskarte nito—na bumubuo ng landas ng inobasyon sa buong lumalawak na unibers

Ano ang MEXC Hawakan at Kumita (Hold and Earn)?

Ano ang MEXC Hawakan at Kumita (Hold and Earn)?

1. Ano ang MEXC Hawakan at Kumita (Hold and Earn)? Pinapayagan ng MEXC Hawakan at Kumita ang mga user na kumita ng mga kita sa mga itinalagang token na hawak sa kanilang Spot account. Nag-aalok ang pr

Ano ang USDf? Isang Mabilis na Gabay sa Makabagong Mekanismo ng Stablecoin ng Falcon Finance

Ano ang USDf? Isang Mabilis na Gabay sa Makabagong Mekanismo ng Stablecoin ng Falcon Finance

TL;DRAng USDf ay isang overcollateralized na sintetikong dolyar na binuo sa Ethereum, na may kasalukuyang circulating supply na humigit-kumulang 1.899 bilyon at market rank na #202.Sinusuportahan ng U

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus