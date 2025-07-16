Pag-angat ng TON Ecosystem: MEXC Naglulunsad ng Milyon-Dolyar na TON Giveaway para sa Summer Celebration

Muling nagbabago ang mundo ng blockchain, at mabilis na lumilitaw ang TON ecosystem bilang sentro ng merkado. Sa pagdami ng mga user, paglawak ng ecosystem, at pagtaas ng halaga ng token, bawat kilos ng TON ay umaakit ng malaking atensyon mula sa mga mamumuhunan.
Kasalukuyang dumaraan sa yugto ng paglago ang TON ecosystem. Kamakailan, tumaas ang presyo ng TON at naabot ang pinakamataas na 3.6 USDT, habang lumampas naman sa 200 milyong USDT ang 24-oras na dami ng kalakalan. Nanatiling matatag ang aktibidad sa merkado at liquidity. Aktibong pinalalawak ng MEXC, isang pandaigdigang kinikilalang cryptocurrency exchange, ang presensya nito sa loob ng TON ecosystem. Noong 2023, inanunsyo ng MEXC Ventures ang isang estratehikong pamumuhunan sa TON upang sama-samang tuklasin ang mas malawak na pag-unlad ng blockchain ecosystem at bumuo ng isang kumpletong closed-loop mula sa trading hanggang sa aplikasyon. Mula noon, nagtulungan ang dalawang panig upang itaguyod ang paglago ng mga gumagamit ng Telegram-integrated wallet na "TON Space." Kasabay nito, inilunsad ng MEXC ang zero-fee trading zone para sa TON, na nagbaba nang malaki sa balakid ng pagpasok at higit pang sumuporta sa pagpapalawak ng ecosystem.
To help users more easily engage with and benefit from the TON ecosystem, MEXC is launching multiple events running from May 21, 2025, 14:00 (UTC) to Jun 20, 2025, 14:00 (UTC). Para matulungan ang mga user na mas madali at masulit ang pakikipag-ugnayan sa TON ecosystem, maglulunsad ang MEXC ng maraming event mula Mayo 21, 2025, 22:00 (UTC+8) hanggang Hunyo 20, 2025, 22:00 (UTC+8).
Sa panahon ng event, ang mga user sa MEXC ay masisiyahan sa zero trading fee sa mga sumusunod na Spot trading pairs: TON/USDT, TON/USDC, TON/EUR, pati na rin ang zero trading fee sa TONUSDT Futures. Bukod pa rito, libre rin ang pag-withdraw ng TON, USDE, at iba pang token sa TON network. Sa panahon ng event, maaaring mag-unlock ng hanggang 400% APR ang mga bagong user na mag-stake sa TON. Suportado na ng TON chain ang deposito at pag-withdraw ng USDE. Sa event, ang mga user na may hawak na hindi bababa sa 0.1 USDE sa kanilang Spot Wallet ay kwalipikadong kumita ng hanggang 8% APR kada araw.
Ang mga user na makakakumpleto ng mga gawain sa pangangalakal ng TON Spot sa panahon ng event ay may pagkakataong makibahagi sa reward pool ng 32,500 TON base sa kanilang dami ng kalakalan.
Sa panahon ng event, ang mga user na makakakumpleto ng kahit isang kalakalan ng TONUSDT sa Futures, anumang halaga, ay magiging kwalipikado sa gawain ng "Welcome Bonus para sa mga Bagong Futures User" at makibahagi sa 50,000 USDT na Futures bonuses. May dagdag pang 50,000 USDT na bonuses para sa mga makakapasok sa "Futures Trading Leaderboard." Sumali sa "TON Triumph" event at makibahagi sa mga eksklusibong reward at gawain.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.