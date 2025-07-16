Ano ang Bitcoin Runes?

Ang Bitcoin Runes, na kilala rin bilang ang Runes protocol, ay isang protocol para sa direktang pagbibigay ng mga fungible token sa network ng Bitcoin. Ang Runes protocol ay iminungkahi ni Casey Rodarmor, ang tagapagtatag ng Ordinals protocol, noong Setyembre 2023. Ang Bitcoin Runes ay opisyal na naging live sa Bitcoin halving event.
1.1 Pinasimpleng paggawa at pamamahala ng token. Ginagamit ng Runes ang modelong UTXO upang mag-isyu at mamahala ng mga token, na iniiwasan ang problema ng pagsabog ng UTXO na dulot ng mga nakaraang inskripsiyon at pinaliit ang on-chain space habang pinapabuti ang pangkalahatang kahusayan.
1.2 Nabawasan ang network load. Sa pamamagitan ng pag-minimize ng datos na ginagamit sa mga transaksyon ng token, nakakatulong ang Runes na bawasan ang pagsisikip ng network, na ginagawang mas maaaring i-scale at madaling gamitin ang Bitcoin.
1.3 Pagkatugma sa Lightning Network. Ang mga Runes ay katutubong katugma sa Lightning Network, na nagpapagana ng mas mabilis at mas murang mga transaksyon sa token at nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa Bitcoin DeFi.
1.4 Awtomatikong pagsira ng mga token mula sa mga maling transaksyon. Nagtatampok ang mga Runes ng awtomatikong pagsira ng mga token na may mga error, na naghihikayat sa mga user na pamahalaan nang tama ang mga UTXO.
2.1 Inskripsyon. Ang proseso ng paglikha ng bagong Rune ay inskripsyon, kung saan tinutukoy ng tagalikha ang mga parameter tulad ng pangalan, simbolo, supply, ID, decimal place, atbp., at itinatala ang mga ito sa OP_RETURN na output. Ang token supply ay inilalaan sa mga partikular na UTXO, na ginagamit upang subaybayan ang mga balanse ng Rune. Sa code, maaaring i-set ang Runes sa pre-mined. Sa aktwal na paggawa ng proyekto, maraming proyekto ang pumipili ng walang pre-mine form upang matiyak ang pagiging patas.
2.2 Pag-Mint. Pagkatapos ng inskripsyon, ang mga Runes ay maaaring i-mint sa pamamagitan ng bukas o sarado na mga pamamaraan. Binibigyang-daan ng open minting ang sinuman na mag-mint ng Runes pagkatapos ng inskripsiyon, at sinuman ay maaaring lumikha ng transaksyon sa pag-mint upang mag-mint ng isang tiyak na bilang ng mga bagong Runes. Magagawa lamang ang mga bagong token sa pamamagitan ng closed minting pagkatapos matugunan ang ilang partikular na kundisyon, tulad ng pagwawakas ng pagmimina pagkatapos ng isang partikular na tagal ng panahon, na nililimitahan ang token supply.
2.3 Paglipat/Transaksyon. Ang paglipat ng Runes ay nakakamit sa pamamagitan ng Edict, na naglilipat ng Runes mula sa isang may-ari patungo sa isa pa. Gamit ang Edict function, maaaring i-execute ang mga batch Rune transfer, airdrop, at paglilipat ng lahat ng minted Runes sa isang account.
2.4 Pagsira. Ang mga rune ay maaaring permanenteng maalis mula sa sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa isang hindi magastos na address.
Ang Ordinals protocol ay ipinakilala ni Casey Rodarmor sa katapusan ng 2022 bilang isang Bitcoin NFT protocol, na nakamit ang pag-isyu ng mga NFT sa Bitcoin network nang walang mga matalinong kontrata.
Batay sa Ordinals protocol, iminungkahi ng developer na si Domo ang pamantayan ng BRC-20, na kilala rin bilang karaniwang tinutukoy namin bilang "mga inskripsiyon," para sa pag-isyu ng mga fungible token sa Bitcoin network. Kasunod nito, ang pamantayang ito ay nag-ignite sa network, na nagdulot ng FOMO sa merkado. Ang katanyagan ng mga inskripsiyon ay nagresulta din sa isang malaking bilang ng mga junk UTXO, na nagdudulot ng pagsisikip sa Bitcoin network, na pinuna ng mga developer na kinakatawan ni Casey Rodarmor.
Noong Setyembre 2023, iminungkahi ni Casey Rodarmor ang Runes protocol, na pinasimple ang paggawa at pamamahala ng token, na binabawasan ang pasanin sa Bitcoin network na dulot ng BRC-20 protocol.
Pinapabuti ng Runes ang pamantayan ng BRC-20 token batay sa Ordinals protocol, at sa ilang lawak, ang Runes ay makikita bilang isang pag-upgrade at pagpapabuti sa mga inskripsiyon.
Ang pangunahing pagkakaiba ng mga Runes at inskripsiyon ay nasa lokasyon ng ukit. Ang mga Runes ay nakaukit sa OP_RETURN datos, habang ang mga inskripsiyon ay nakaukit sa datos ng saksi.
Bilang karagdagan, ang mga pagkakaiba ng dalawa ay ipinapakita sa sumusunod na talahanayan:
Paghahambing
Runes
Inskripsyon
Batay sa UTXO
Oo
Hindi
Batay sa Ordinals
Hindi
Oo
Uri ng Token
Fungible
Fungible
On-chain Footprint
Pinaliit
Mataas
Pagkatugma sa Lightning Network
Oo
Hindi
Pampublikong Pag-mint
Suportado
Suportado
4.1 Mga Wallet: Tulad ng mga regular na cryptocurrency, ang pamamahala sa Runes ay nangangailangan ng mga partikular na aplikasyon ng wallet. Kasama sa mga karaniwang aplikasyon ang Unisat, Xverse, at Web3 wallet na ibinigay ng mga exchange.
4.2 Mga Runes Launchpad: Mga website para sa pag-release at pamamahagi ng mga proyekto at token ng Rune.
4.3 Mga Merkado ng Kalakalan: Sinusuportahan na ngayon ng mga NFT platform tulad ng Magic Eden ang kalakalan ng Rune, ginagawa itong pamilyar kahit na sa mga baguhan.
4.4 DeFi: Sa larangan ng DeFi ng Rune ecosystem, ang mga pagtatangka tulad ng pagpapautang at Rune bridges (cross-chain) ay lumitaw. Ang pagkakaroon ng Runes ay nagbukas ng pinto para sa pagpapaunlad ng DeFi sa Bitcoin network.
Ang Bitcoin Runes ay nasa maagang yugto pa rin, pangunahin nang hinihimok ng espekulasyon at pangangalakal, gaya ng kinikilala ng tagapagtatag ng Rune protocol na si Casey Rodarmor.
Kung gusto mong lumahok at mamuhunan sa Bitcoin Runes, maaari mong i-trade ang mga ito sa mga dalubhasang platform o gumamit ng mga protocol sa pagpapautang upang makakuha ng interes sa pamamagitan ng pagpapahiram ng iyong Runes.
Mahalagang tandaan na ang Runes ay kasalukuyang umaasa nang husto sa sentimento sa merkado. Sa sandaling mawala ang sentimento sa merkado, ang iyong Runes ay maaaring maging illiquid at hindi maaaring ma-trade, na humahantong sa pagkalugi sa pamumuhunan. Samakatuwid, bago sumali sa kalakalan sa Rune, mangyaring pamahalaan ang iyong mga inaasahan sa panganib.
Ang paglitaw ng Runes ay nakakuha ng higit na pansin sa Bitcoin network at nagdala ng mga bagong kaso ng paggamit. Ang mga Runes ay ipinakilala pa lamang, at kung sila ay lalawak sa higit pang mga kaso ng paggamit at makabuluhang magbabago sa hinaharap ay nananatiling hindi alam. Para sa paglitaw ng mga bagong teknolohiya, dapat tayong manatiling matiyaga at tingnan kung paano sila sa huli ay mag-aambag sa kaunlaran ng Bitcoin network ecosystem.
Paunawa: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo ukol sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito itinuturing na payo para bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay naglalaan lamang ng impormasyon para sa sangguniang layunin at hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan. Siguraduhing lubos mong nauunawaan ang mga kaakibat na panganib at maging maingat sa iyong mga pamumuhunan. Ang platform ay hindi mananagot sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.