Ano ang Collector Crypt? Ang RWA Trading Revolution sa Likod ng 1 Milyong Sales ng Digital Card Pack

1) Nakamit ng Collector Crypt ang mahigit $70 milyon sa taunang kita at matagumpay na na-tokenize ang eight-figure GMV.
2) Ang 100% ng netong kita mula sa token ng CARDS ay ginagamit upang bumili ng mga pisikal na trading card para sa treasury, na direktang sumusuporta sa token gamit ang mga real-world na asset.
3) Nag-aalok ang produkto ng Gacha ng +5% hanggang +10% positibong inaasahang halaga, na nagpapahintulot sa mga user na makakuha ng mga collectible sa 90%-95% ng presyo sa merkado.
4) Ang tool na Sniper ay nagsagawa ng higit sa $10 milyon sa mga auction, na nakakuha ng 1% na bayad sa mga matagumpay na bid na may buong refund sa mga hindi matagumpay na bid.
5) Ang koponan ng Collector Crypt ay nagdadala ng halos isang siglo ng pinagsamang karanasan sa industriya ng mga collectible at higit sa 30 taon ng pinagsama-samang kadalubhasaan sa crypto, na may mga background na sumasaklaw sa Amazon, hedge funds, at higit pa.
Ang Collector Crypt ay isang rebolusyonaryong platform ng kalakalan ng collectible na nakatuon sa pagtugon sa mga matagal nang isyu sa tradisyonal na collectibles market, tulad ng mabagal na pag-aayos ng pagbabayad, madalas na panloloko, at kawalan ng kahusayan. Ang pangunahing pananaw ng Collector Crypt ay bumuo ng pinakamataas na kalidad na marketplace para sa mga collectible, na idinisenyo upang magamit ito ng sinuman nang madali, anuman ang kanilang pamilyar sa teknolohiya ng cryptocurrency. Ang Collector Crypt ay naging nangungunang RWA trading card application sa Solana blockchain. Sa ngayon, ang platform ay nakabuo ng higit sa $70 milyon sa kita at matagumpay na na-tokenize ang isang walong-figure dollar na GMV sa mga collectible.
Ang pangunahing koponan sa likod ng Collector Crypt ay nagdadala ng isang malakas na halo ng entrepreneurial, teknikal, at kadalubhasaan sa industriya. Ang CEO ay isang serial entrepreneur na may maraming tagumpay na suportado ng venture sa biotech at high technology. Ang CTO ay may natitirang rekord ng paghahatid ng mga solusyon sa digital marketing para sa Fortune 500 na kumpanya. Ang Head of Business Development ay dating nagtrabaho sa Amazon at sa mga pondo ng hedge, na may karanasan na sumasaklaw sa maraming industriya. Tinitiyak ng kumbinasyong ito na ang Collector Crypt ay hindi lamang makabago sa teknikal na larangan ngunit lubos din ang kakayahan sa mga operasyon ng negosyo, pagpapalawak ng merkado, at mga serbisyong pinansyal. Ang mga pantulong na kasanayan at pinagsama-samang karanasan ng koponan ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang paglago ng platform.
Bilang tulay sa pagitan ng tradisyonal na pamilihan ng mga collectible at ng digital na ekonomiya, ipinakilala ng Collector Crypt ang CARDS token. Ang token na ito ay hindi lamang isang instrumento sa pagbabayad ngunit nagsisilbing core ng economic ecosystem ng platform. Isinasaalang-alang ng disenyo ng CARDS ang mga katangian ng market ng collectibles, na tinitiyak ang liquidity ng kalakalan habang nag-aalok din ng mga pangmatagalang may hawak ng potensyal para sa pagpapahalaga sa appreciation.
Kabuuang Supply ng CARDS: 2 bilyong token
Kategorya ng Paglalaan
Porsyento
Paglalarawan
Pundasyon
36.76%
Inilalaan upang matiyak ang pangmatagalang pagpapanatili, paglago, at patuloy na pag-unlad ng proyekto. Kasalukuyang walang nakaplanong pagbebenta.
Mga Reward sa Komunidad
20.00%
Kasama ang genesis airdrop, nagbibigay ng reward sa mga tunay na user at nagtutuon ng pansin sa mga bagong tampok habang iniiwasan ang mga speculative airdrops.
Paglalaan sa Team
19.50%
Inilalaan para sa mga miyembro ng team na nag-aambag sa patuloy na pag-unlad ng platform.
Pre-Seed Round
8.20%
Inilalaan sa mga pinakaunang nag-ambag na sumuporta sa pananaw ng proyekto.
TGE Public Sale
5.00%
Paglalaan ng pampublikong pagbebenta. Ang lahat ng netong nalikom ay ginagamit sa pagbili ng mga trading card para sa treasury.
Mga tagapayo
4.37%
Inilalaan sa mga strategic partner na nagbibigay ng kadalubhasaan at gabay.
Seed Round
3.67%
Inilalaan sa mga kontribyutor mula sa huling round ng pribadong pangangalap ng pondo.
On-Chain Liquidity
2.50%
Ginagamit upang magbigay ng liquidity sa mga DEX (tulad ng Raydium) upang matiyak ang isang malusog na merkado ng kalakalan.
Ang pagpapakilala ng token ng CARDS ay tumutugon sa ilang matagal nang problemadong bahagi ng tradisyonal na merkado ng mga collectible.
Mas Mabilis na Settlement: Ito ay makabuluhang nagpapabilis sa bilis ng pagbabayad, na nag-aalis ng pangangailangan para sa mga user na maghintay para sa mga bank transfer o kumpirmasyon mula sa mga tradisyonal na paraan ng pagbabayad.
Pagbabawas ng Panloloko: Ang transparency at traceability ng mga transaksyon sa token ay epektibong nagpapababa sa panganib ng panloloko.
Cross-Border Convenience: Pinapasimple ng token ang mga internasyonal na transaksyon sa pamamagitan ng pag-iwas sa conversion ng currency at ang pagiging kumplikado ng mga paglilipat ng cross-border.
Ang Collector Crypt ay bumuo ng isang komprehensibong ecosystem ng produkto na sumasaklaw sa bawat yugto ng proseso ng pangangalakal ng mga collectible.
Ang bawat NFT sa Collector Crypt ay maaaring i-redeem para sa pisikal na trading card (RWA) na kinakatawan nito. Ang mga kolektor ay maaaring magdeposito ng mga pisikal na card sa mint tokenized RWAs, o sunugin ang kanilang mga NFT anumang oras upang direktang maihatid ang kaukulang card sa kanilang pintuan. Ang feature na ito ay nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na conversion sa pagitan ng mga digital asset at pisikal na collectible. Ang Collector Crypt ay bumuo ng isang marketplace na partikular na idinisenyo para sa mga trading card game (TCG). Kabilang dito ang lahat ng pag-filter at mga tool sa pagtuklas na inaasahan ng mga kolektor, habang ganap na ginagamit ang interoperability ng Web3. Ang mga NFT sa Collector Crypt ay maaari ding gamitin sa mga compatible na platform gaya ng Magic Eden, na nagbibigay sa mga collector ng walang katulad na kalayaan at liquidity.
Ang RWA Gacha ng Collector Crypt ay ang pinakasikat na produkto nito at ang pinakamataas na inaasahang halaga (EV) digital booster pack na produkto sa merkado. Sa karaniwan, tinatangkilik ng mga user ang +5% hanggang +10% na positibong inaasahang halaga, na ginagawa itong isang gamified na karanasan sa pamimili sa halip na isang machine sa pagsusugal na pinapaboran sa bahay. Ang mga kita ay ganap na nabuo sa pamamagitan ng mga buyback, na nagpapahintulot sa mga kolektor na:
Panatilihin ang lahat ng card, na epektibong nakakakuha ng buong hanay sa 90-95% ng market value (isang built-in na diskwento).
Ibenta muli ang mga hindi gustong card at ituloy ang mga bihirang, epic, at maalamat na card na nagkakahalaga ng 40-80 beses sa halaga ng pack.
O pagsamahin ang parehong mga paraan, mag-enjoy sa pananabik ng pagbubukas ng mga pack nang hindi dumaranas ng pagkawala ng halaga.
Para sa mga user na gustong tumpak na kumuha ng mga bihirang item sa Web2 marketplaces, ang Collector Crypt's Sniper tool ay ang perpektong solusyon. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng maximum na bid at pagbabayad ng deposito sa USDC, awtomatikong naglalagay ng bid ang tool sa mga huling segundo at na-tokenize ang trading card kapag nagtagumpay. Ang 1% na bayad ay sinisingil sa matagumpay na mga auction, habang ang mga hindi matagumpay na pagtatangka ay makakatanggap ng 100% na refund. Gamit ang tool na ito, pinadali ng Collector Crypt ang mahigit $10 milyon sa mga auction, na nakakuha ng milyun-milyong dolyar na halaga ng mga card sa makabuluhang diskwento sa mga presyo sa merkado.
Ang Card Club ay ang premium na NFT pass ng Collector Crypt. Nagkakaroon ng eksklusibong access ang mga may hawak sa mga whitelist spot, paglulunsad ng mga bagong produkto, at karagdagang benepisyo ng membership.
Dinisenyo ang user interface ng platform na may matinding pagtutok sa karanasan ng user. Nagdedeposito man ng mga collectible, trading, o nakikilahok sa Gacha, ang bawat proseso ay maingat na idinisenyo upang matiyak na kahit na ang mga unang beses na user ay makakapagsimula nang mabilis. Bilang karagdagan, ang platform ay nagbibigay ng komprehensibong suporta sa dokumentasyon, kabilang ang mga gabay sa gumagamit at FAQ, upang matulungan ang mga user na ganap na magamit ang mga tampok nito.
Ang Collector Crypt ay patuloy na kumikilos patungo sa layunin nitong maging nangungunang digital collectibles trading platform sa mundo. Plano ng platform na palawakin ang mga kategorya ng mga sinusuportahang collectible na lampas sa kasalukuyang pagtuon nito sa mga trading card, na umaabot sa mga lugar tulad ng artwork, memorabilia, at limitadong edisyon na mga produkto. Sa larangan ng teknolohiya, tinutuklasan ng team ang mga makabagong feature kabilang ang mga augmented reality (AR) na pagpapakita, pagpapatunay na pinapagana ng AI, at mga intelligent na sistema ng rekomendasyon para higit pang mapahusay ang karanasan ng user.
Habang ang teknolohiya ng blockchain ay patuloy na tumatanda at nakakakuha ng mas malawak na pag-adopt, ang Collector Crypt ay mahusay na nakaposisyon upang maging isang pangunahing hub na nagkokonekta sa tradisyonal na merkado ng mga collectible sa digital na ekonomiya. Ang pananaw nito ay hindi lamang magbigay ng isang lugar ng pangangalakal, kundi pati na rin ang magtatag ng isang kumpletong collectibles ecosystem kung saan ang bawat kolektor ay makakahanap ng parehong halaga at kasiyahan.
Ang Collector Crypt ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang sa digital transformation ng collectibles market. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kadalubhasaan sa tradisyunal na pangangalakal ng mga collectible na may makabagong teknolohiyang blockchain, lumilikha ang platform ng mas ligtas, mas mahusay, at mas nakakaengganyo na kapaligiran para sa mga kolektor. Makaranasang kolektor man o bagong dating sa larangan, maa-access ng mga user ang mga tamang tool at serbisyong naaayon sa kanilang mga pangangailangan.
Sa platform na ito, ang pagkolekta ay hindi na lamang simpleng pagbili at pagbebenta, ito ay nagiging isang digital na karanasan na puno ng mga posibilidad. Habang patuloy na lumalaki at umuunlad ang platform, ang Collector Crypt ay nakatakdang gumanap ng lalong mahalagang papel sa paghimok sa pandaigdigang pamilihan ng mga collectible patungo sa digitalization.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.