Ano ang Dominasyon ng ETH? Pag-unawa sa Tsart ng Dominasyon ng ETH at Ibig Sabihin Nito

Ang merkado ng cryptocurrency ay mabilis na gumagalaw, at ang pag-unawa sa mga pangunahing sukatan ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng kita at pagkalugi. Ang dominasyon ng Ethereum ay isa sa pinakamahalagang tagapagpahiwatig para sa pagsubaybay sa sentimento sa merkado at paggawa ng mas matalinong mga desisyon sa pamumuhunan. Sa gabay na ito, malalaman mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng dominasyon ng ETH, kung paano magbasa ng mga tsart ng dominasyon tulad ng isang propesyonal na mangangalakal, at kung paano nakikipag-ugnayan ang panukat na ito sa market share ng Bitcoin upang magpahiwatig ng mas malawak na mga trend sa merkado. Sinusuri mo man ang kasalukuyang porsyento ng dominasyon ng Ethereum sa unang pagkakataon o naghahanap upang pinuhin ang iyong estratehiya sa pangangalakal, pinaghiwa-hiwalay ng artikulong ito ang lahat ng kailangang malaman ng mga nagsisimula tungkol sa mahalagang sukatan na ito.
Mga Pangunahing Takeaway
Sinusukat ng dominasyon ng ETH ang market share ng Ethereum na may kaugnayan sa lahat ng iba pang cryptocurrencies na pinagsama.
Noong Setyembre 2025, nasa pagitan ng 13-15% ang dominasyon ng Ethereum, bumabawi mula sa makasaysayang mababang 6.95% noong Abril.
Ang mga paggalaw ng dominasyon ng Bitcoin at Ethereum ay sama-samang nagpapahiwatig ng mga pattern ng pag-ikot ng kapital at mga potensyal na season ng altcoin.
Kinokontrol ng Ethereum ang humigit-kumulang 60-63% ng lahat ng kabuuang halaga ng DeFi na naka-lock, pinapanatili ang posisyon nito bilang nangungunang platform ng matalinong kontrata.
Ang pag-upgrade ng Pectra noong Mayo 2025 at mga pag-apruba ng spot ETF ay nagdulot ng kumpiyansa sa institusyon at pagbawi ng dominasyon ng Ethereum.
Ginagamit ng mga mangangalakal ang dominasyon ng ETH kasabay ng pagkilos ng presyo sa oras ng mga entry sa market, pamahalaan ang panganib, at tukuyin ang mga pagkakataon sa pag-ikot sa mga altcoin.
Sinusukat ng dominasyon ng Ethereum kung gaano karami sa kabuuang merkado ng cryptocurrency ang pag-aari ng Ethereum. Kapag pinag-uusapan ng mga mangangalakal ang tungkol sa dominasyon ng eth, tinutukoy nila ang market share ng Ethereum kumpara sa bawat iba pang digital asset na pinagsama. Ang sukatang ito ay nagbibigay sa iyo ng snapshot ng lakas ng Ethereum na may kaugnayan sa mas malawak na crypto ecosystem.
Ang pagkalkula sa likod ng dominasyon ng Ethereum ay diretso. Kukunin mo ang market capitalization ng Ethereum, hatiin ito sa kabuuang market cap ng cryptocurrency, at i-multiply sa 100. Halimbawa, kung ang kabuuang crypto market ay nasa $2 trilyon at ang market cap ng Ethereum ay umabot sa $400 bilyon, ang porsyento ng dominasyon ng Ethereum ay magiging 20%. Nangangahulugan ito na one-fifth ng lahat ng perang ipinuhunan sa cryptocurrencies ay nakalagay sa Ethereum.
Ang pag-unawa sa dominasyon ng eth ay nagsasabi sa iyo kung saan nakalagay ang kumpiyansa ng mamumuhunan. Ang isang mas mataas na porsyento ng dominasyon ay nagmumungkahi na ang mga mamumuhunan ay nagtutuon ng kapital sa Ethereum sa halip na ipagkalat ito sa libu-libong altcoin, kadalasang nagpapahiwatig na ang mga mangangalakal ay tumitingin sa Ethereum bilang isang mas ligtas na taya sa panahon ng hindi tiyak na mga kondisyon. Kapag bumagsak ang dominasyon sa merkado ng Ethereum, karaniwan itong nangangahulugan na ang mga mamumuhunan ay naghahabol ng mga pagkakataon sa mas maliliit na cryptocurrencies, naghahanap ng mas mataas na kita sa kabila ng mas mataas na panganib.
Ang kasalukuyang halaga ng dominasyon ng Ethereum ay patuloy na nagbabago habang nagbabago ang mga presyo at pumapasok ang mga bagong proyekto sa merkado. Maaari mong subaybayan ang mga pagbabagong ito sa real-time sa mga platform tulad ng CoinMarketCap o CoinGecko, na nag-a-update ng kanilang data bawat ilang minuto at nagpapakita sa iyo ng parehong kasalukuyang mga numero at makasaysayang trend. Mahalaga ang konteksto sa kasaysayan kapag sinusuri ang dominasyon sa merkado ng ETH. Noong 2017 at 2018, ang Ethereum ay umabot nang higit sa 30% sa panahon ng ICO boom bago bumagsak habang ang mga mamumuhunan ay nag-iba-iba, habang ang kasalukuyang porsyento ng dominasyon ng Ethereum ay kamakailan-lamang na nagpapatatag sa isang hanay na sumasalamin sa mature na posisyon ng Ethereum bilang nangungunang smart contract platform.
Bago mag-analisa ng mga trend, kailangan mo ng tumpak na data source. Ang tsart ng dominasyon ng ETH ay lilitaw sa TradingView, CoinMarketCap, at CoinGecko. Ang TradingView ay nag-aalok ng tsart ng dominasyon ng ETH sa ilalim ng ticker symbol na ETH.D na may mga advanced na tool sa pag-tsart para sa mga propesyonal na mangangalakal, habang ang CoinMarketCap at CoinGecko ay nagpapakita ng mas simpleng mga interface na perpekto para sa mga baguhan na gustong makakuha ng mabilis na mga snapshot ng kasalukuyang dominasyon ng Ethereum. Ang bawat platform ay nag-a-update ng tsart ng dominasyon ng ETH nito gamit ang kasalukuyang data nang madalas, na ang TradingView ay nagre-refresh bawat ilang segundo at ang CoinMarketCap ay nag-a-update bawat ilang minuto.
Kapag nagbukas ka ng tsart ng dominasyon ng ETH tradingview display, makakakita ka ng line graph na nagpapakita kung paano nagbago ang market share ng Ethereum sa paglipas ng panahon. Ang mga tumataas na linya ay nagpapahiwatig na ang Ethereum ay nakakakuha ng mas malaking bahagi ng kabuuang crypto market, habang ang mga bumabagsak na linya ay nagpapakita ng pera na dumadaloy sa iba pang mga cryptocurrencies. Ang tsart ng dominasyon ng Ethereum para sa data ng Mayo 2025 ay nagsiwalat ng mga dramatikong pattern, tumalbog mula sa all-time low na 6.95% noong Abril pabalik sa itaas ng 11% sa tag-araw.
Ang mga pangunahing antas ng suporta at paglaban ay tumutulong sa mga mangangalakal na matukoy ang mga punto ng pagbabago. Ang 7% na antas ay dating nagsilbing malakas na suporta para sa porsyento ng dominasyon ng Ethereum, na may maraming mga pagtalbog malapit sa threshold na ito sa buong 2024 at unang bahagi ng 2025, habang ang paglaban sa paligid ng 20% ay naglimitahan ng mga rally. Ang mga antas na ito ay kumikilos tulad ng mga sahig at kisame kung saan ang dominasyon ay may posibilidad na baligtarin ang direksyon.
Ang dominasyon ng Ethereum sa pagbabasa ngayon ay nagbibigay sa iyo ng instant snapshot, ngunit ang matalinong pagsusuri ay nangangailangan ng paghahambing ng mga kasalukuyang antas laban sa mga makasaysayang uso. Ang mga panandaliang pagbabagu-bago sa kasalukuyang porsyento ng dominasyon ng ETH ay kadalasang nagreresulta mula sa mga pansamantalang kaganapan ng balita at mabilis na nababaligtad, habang ang mga pangmatagalang trend sa kasalukuyang porsyento ng dominasyon ng Ethereum ay nagpapakita ng mga pangunahing pagbabago sa kung paano tinitingnan ng mga mamumuhunan ang panukala ng halaga ng Ethereum. Ang tuluy-tuloy na pag-akyat mula 6.95% noong Abril 2025 hanggang mahigit 11% noong Hulyo ay kumakatawan sa higit pa sa isang teknikal na pagtalbog—ito. Kinumpirma nito ang lumalagong pag-adopt ng institusyon sa pamamagitan ng mga ETF at na-renew ang aktibidad ng developer sa paligid ng mga solusyon sa pag-scale ng Ethereum.
Ang relasyon sa pagitan ng BTC at ETH na dominasyon ay lumilikha ng isa sa pinakamahalagang pattern ng crypto. Ang dominasyon ng Bitcoin at dominasyon ng Ethereum ay patuloy na nakakaimpluwensya sa isa't isa sa pamamagitan ng mga daloy ng kapital at damdamin ng mamumuhunan. Kapag magkasama mong sinuri ang dominasyon ng Bitcoin at Ethereum, natuklasan mo na ang pera ay madalas na umiikot sa pagitan ng dalawang pangunahing cryptocurrencies na ito batay sa mga kondisyon ng merkado at risk appetite.
Ang pag-unawa sa mga pattern ng dominasyon ng ETH at BTC ay nangangailangan ng pagkilala na ang kabuuang dominasyon mula sa lahat ng cryptocurrencies ay katumbas ng 100%. Kapag ang dominasyon ng Bitcoin ay tumaas nang malaki, madalas itong nangangahulugan na ang mga namumuhunan ay tumatakas sa mga altcoin at maging sa Ethereum para sa pinaghihinalaang kaligtasan. Ang mga tsart ng dominasyon ng ETH at BTC ay malinaw na nagpapakita ng mga pattern ng pag-ikot na ito, na nagpapakita kapag ang kapital ay lumipat mula sa isang pangunahing asset patungo sa isa pa.
Ang Iba't ibang kumbinasyon ng ratio ng dominasyon ng BTC at ETH na mga kasalukuyang paggalaw ay nagsasabi ng mga natatanging kuwento. Kapag tumaas ang dominasyon ng Bitcoin habang tumataas ang presyo nito, kadalasang minarkahan nito ang isang bull market ng Bitcoin kung saan nakikipagpunyagi ang mas maliliit na cryptocurrencies. Ang dominasyon ng Bitcoin, dominasyon ng Ethereum, at kasalukuyang data mula sa unang bahagi ng 2024 ay nagpakita ng eksaktong pattern na ito kapag ang mga pag-apruba ng Bitcoin ETF ay nagdulot ng napakalaking inflow.
Lumilitaw ang ibang sitwasyon kapag tumaas ang presyo ng Bitcoin, ngunit ang tsart ng dominasyon ng Bitcoin Ethereum ay nagpapakita ng pagbagsak ng dominasyon ng BTC kasabay ng pagtaas ng dominasyon ng ETH. Ang kumbinasyong ito ay kadalasang nagpapahiwatig ng panahon ng altcoin, na pinangungunahan ng Ethereum ang singil. Sa pagitan ng Abril at Hulyo 2025, bumagsak ang dominasyon ng Bitcoin mula sa humigit-kumulang 56% hanggang 52% habang ang dominasyon ng Ethereum sa mga antas ng Abril 2025 ay tumalbog mula sa mababa, na lumilikha ng paborableng setup na ito para sa mga altcoin.
Ang daloy ng dominasyon ng BTC hanggang ETH ay kadalasang nagsisilbing nangungunang tagapagpahiwatig para sa mas malawak na pagganap ng altcoin. Kapag umiikot ang kapital mula sa Bitcoin patungo sa Ethereum, karaniwan itong nauuna sa mga katulad na daloy sa iba pang mga platform ng Layer-1 at mga token ng DeFi. Maingat na pinapanood ng mga matatalinong mangangalakal ang pag-ikot na ito, gamit ang kaugnayan ng dominasyon ng BTC/ETH bilang isang maagang sistema ng babala para sa pagbabago ng mga yugto ng merkado.
Ang mga kasalukuyang kundisyon ay nagmumungkahi ng isang transisyonal na yugto. Ang porsyento ng dominasyon ng Ethereum noong Mayo 2025 ay nagpapahiwatig ng lumalaking kumpiyansa sa mga pangunahing kaalaman ng ETH, partikular na kasunod ng pag-upgrade ng Pectra at pag-adopt ng institutional na ETF. Gayunpaman, ang Bitcoin ay patuloy na humahawak ng malakas na dominasyon sa itaas ng 50%, na nagmumungkahi na ang merkado ay hindi pa ganap na lumipat sa agresibong risk-taking mode.
Ang kasalukuyang halaga ng dominasyon ng Ethereum, na nasa pagitan ng 13-15% sa huling bahagi ng 2025, ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagbawi mula sa mababa noong Abril na 6.95%. Ang rebound na ito ay nagsasabi ng ilang mahahalagang kuwento tungkol sa mga kondisyon ng merkado at sentimento ng mamumuhunan. Ang dominasyon ng Ethereum sa kasalukuyang halaga ng ETH.D ay sumasalamin sa panibagong kumpiyansa sa posisyon ng Ethereum bilang nangungunang platform ng matalinong kontrata, lalo na habang pinahusay ng pag-upgrade ng Pectra ang scalability at kahusayan.
Ipinapaliwanag ng ilang mga kadahilanan ang pagbabago sa dominasyon sa merkado ng Ethereum sa 2025 kumpara sa mas maagang bahagi ng taon. Kapansin-pansing bumilis ang pag-aadopt ng institusyon nang magsimulang mangalakal ang spot Ethereum ETFs, na may mga pangunahing kumpanya sa pananalapi tulad ng BlackRock, Fidelity, at Grayscale na nag-aalok ng mga produkto na nagbibigay sa mga tradisyonal na mamumuhunan ng madaling access sa pagkakalantad sa ETH. Ang dominasyon sa merkado ng Ethereum noong Abril 2025 ay minarkahan ang dulo bago talaga tumama ang institutional wave na ito, habang nakuha ng data ng Ethereum market dominance noong Mayo 2025 ang mga unang yugto ng pagbawi.
Ang Ethereum market dominance percentage 2025 trend ay sumasalamin din sa patuloy na dominasyon ng Ethereum sa mga pangunahing sektor ng crypto. Ang mga protocol ng DeFi na binuo sa Ethereum ay kumokontrol pa rin sa karamihan ng kabuuang halaga na naka-lock sa lahat ng blockchain, habang ang NFT market ay nananatiling napaka-Ethereum-centric sa kabila ng kumpetisyon mula sa iba pang mga chain. Ang Ethereum Defi TVL dominance 2024 ay dinala sa 2025, kung saan pinapanatili ng Ethereum ang humigit-kumulang 60-63% ng lahat ng halaga ng DeFi na naka-lock kahit na ang mga solusyon sa Layer-2 at nakikipagkumpitensya na mga chain ay nakakuha ng ground.
Ang mga kamakailang pag-unlad ay nagmumungkahi na ang dominasyon ng Ethereum noong Mayo 29 2025 snapshot, ay kumakatawan sa isang punto ng pag-stabilize sa halip na isang peak. Ang matagumpay na pag-upgrade ng Pectra ay nag-alis ng mga teknikal na bottleneck na dating naglimita sa pagganap ng Ethereum, habang ang mga solusyon sa Layer-2 tulad ng Arbitrum at Optimism ay nagpapatuloy sa pag-scale ng kapasidad ng transaksyon nang hindi hinahati ang ecosystem. Ang kumbinasyong ito ng mga pagpapabuti ng base layer at paglago ng Layer-2 ay nagpapalakas sa pangunahing posisyon ng Ethereum.
Isinasama ng mga propesyonal na mangangalakal ang porsyento ng dominasyon ng Ethereum sa kanilang proseso ng paggawa ng desisyon bilang isang tool sa timing at alokasyon. Kapag tumaas ang kasalukuyang pagbabasa ng dominasyon ng ETH habang tumataas din ang presyo ng Ethereum, kadalasang binibigyang-kahulugan ito ng mga may karanasang mamumuhunan bilang isang malakas na bullish signal para sa ETH na partikular. Ang kumbinasyong ito ay nagmumungkahi na ang kapital ay dumadaloy sa Ethereum hindi lamang mula sa fiat currency kundi pati na rin sa iba pang cryptocurrencies, na nagpapahiwatig ng malawak na kumpiyansa sa merkado sa pananaw ng ETH.
Ang mga estratehiya sa paglalaan ng portfolio ay nagbabago batay sa mga trend sa dominasyon. Maaaring pataasin ng mga konserbatibong mangangalakal ang kanilang paglalaan ng Ethereum kapag nagsimulang umakyat ang dominasyon mula sa dating mababang antas, tinitingnan ito bilang isang mahalagang pagkakataon kung saan ang market ay nag-oversold ng ETH na may kaugnayan sa mas maliliit na kakumpitensya. Ang pagtalbog mula sa 6.95% noong Abril 2025 ay eksaktong kumakatawan sa ganitong uri ng pag-setup, na may kasalukuyang mga antas ng porsyento ng dominasyon ng Ethereum na nagmumungkahi na ang Ethereum ay hindi patas na pinarusahan kaugnay ng mga batayan nito.
Nagiging mas madali ang pamamahala sa panganib kapag sinusubaybayan mo ang dominasyon kasabay ng pagkilos ng presyo. Kung bumaba ang presyo ng Ethereum ngunit tumataas ang dominasyon nito, sasabihin nito sa iyo na ang ibang mga cryptocurrencies ay mas lumalala pa. Ang kaugnay na lakas na ito ay maaaring bigyang-katwiran ang paghawak sa mga posisyon ng ETH kahit na sa panahon ng pagbaba ng merkado. Sa kabaligtaran, kapag tumaas ang presyo ng ETH ngunit bumagsak ang dominasyon, senyales ito na ang mas maliliit na altcoin ay higit na mahusay, na posibleng ginagarantiyahan ang mga taktikal na pagbabago sa mga sektor na iyon.
Nagiging mas tumpak ang timing ng mga pamumuhunan ng altcoin gamit ang dominasyon ng Ethereum bilang isang filter. Kapag nagsimulang bumagsak ang dominasyon ng ETH pagkatapos ng patuloy na pagtaas, kadalasang minarkahan nito ang pinakamainam na sandali upang i-rotate ang kapital sa mas maliliit na cryptocurrencies. Ang mga rotation point na ito ay hindi lumilitaw nang random, ngunit sa halip ay sumusunod sa mga inaasahan na pattern kung saan ang Ethereum ay nangunguna sa merkado nang mas mataas, pagkatapos ay ang mga mamumuhunan ay nagsasangay na naghahanap ng mas malaking kita mula sa mga asset na mas mataas ang panganib.
Nakalilito ang dominasyon sa presyo: Dahil lang tumaas ang porsyento ng dominasyon ng Ethereum ay hindi nangangahulugan na tumataas ang presyo ng ETH. Maaaring tumaas ang dominasyon kahit na bumaba ang presyo ng Ethereum, hangga't mas mabilis na bumaba ang ibang mga cryptocurrencies.
Labis na Reaksyon sa araw-araw na pagbabagu-bago: Ang dominasyon ng ETH sa pagbabasa ngayon ay maaaring umakyat ng isa o dalawang porsyentong puntos batay sa pansamantalang balita, ngunit ang mga maikling pagbabagong ito ay bihirang magpahiwatig ng makabuluhang pagbabago ng trend.
Hindi pinapansin ang konteksto ng merkado: Ang tumataas na porsyento ng dominasyon ng Ethereum sa panahon ng bear market ay nangangahulugan ng isang bagay na ganap na naiiba kaysa sa parehong pagtaas sa panahon ng bull market.
Paggamit ng dominasyon bilang standalone indicator: Pinagsasama ng mga matatalinong mangangalakal ang pagsusuri ng dominasyon ng data sa iba pang mga sukatan gaya ng dami ng kalakalan, mga rate ng pagpopondo, at on-chain na mga aktibidad sa halip na umasa sa anumang solong sukatan.
Pag-trade batay sa panandaliang ingay: Ang mga nagsisimula ay madalas na nakikipagkalakalan batay sa pang-araw-araw na mga pagbabago sa dominasyon kahit na dapat silang tumuon sa lingguhan o buwanang mga trend para sa mga maaasahang signal.
1. Ano ang kasalukuyang porsyento ng dominasyon ng Ethereum?
Sa huling bahagi ng Setyembre 2025, ang dominasyon ng Ethereum ay nasa pagitan ng 13-15%, na bumabawi mula sa Abril 2025 na mababa na 6.95%.
2. Gaano kadalas ko dapat suriin ang tsart ng dominasyon ng ETH?
Ang mga pangmatagalang mamumuhunan ay nakikinabang mula sa lingguhang mga pagsusuri, habang ang mga aktibong mangangalakal ay dapat na subaybayan araw-araw o sa panahon ng mga pangunahing pangyayari sa merkado.
3. Mabuti o masama ba ang mataas na dominasyon ng ETH?
Ang mataas na dominasyon ay hindi likas na mabuti o masama; depende ito sa konteksto ng market at kung hawak mo ang ETH o altcoins.
4. Saan ko masusubaybayan ang dominasyon ng Ethereum ngayon?
Lahat ng TradingView, CoinMarketCap, at CoinGecko ay nagbibigay ng mga real-time na tsart ng dominasyon ng Ethereum at data.
5. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng BTC at ETH na dominasyon?
Sinusukat ng BTC ang bahagi ng merkado ng Bitcoin habang sinusukat ng ETH ang Ethereum; magkasama, ipinapahiwatig nila ang mga pattern ng pag-ikot ng kapital.
6. Ano ang ibig sabihin ng kasalukuyang halaga ng ETH.D?
Ang ETH.D ay simpleng simbolo ng ticker para sa dominasyon ng Ethereum sa mga platform tulad ng TradingView.
7. Bakit bumaba ang kasalukuyang porsyento ng dominasyon ng Ethereum noong unang bahagi ng 2025?
Ang kumpetisyon mula sa mga alternatibong Layer-1 at profit-taking kasunod ng mga nakaraang rally ay nagtulak ng dominasyon sa makasaysayang mga pagbaba.
8. Mahuhulaan ba ng Ethereum market dominance percentage ang mga season ng altcoin?
Ang pagbagsak ng dominasyon ng ETH sa panahon ng pagtaas ng presyo ay kadalasang nagpapahiwatig ng mga kondisyon ng maagang panahon ng altcoin.
Ang pag-unawa sa dominasyon ng Ethereum ay nagbibigay ng isang malakas na lens para sa pagbibigay-kahulugan sa mga kondisyon ng crypto market. Ang tsart ng dominasyon ng ETH ay nagpapakita ng mga capital flow, risk appetite, at market phase transition na nakakaapekto sa iyong buong portfolio. Mula sa makasaysayang mababang 6.95% noong Abril 2025 hanggang sa pagbawi na higit sa 13%, ang mga kamakailang paggalaw ay nagpapahiwatig ng panibagong kumpiyansa sa institusyon at pinagbabatayan ng pangunahing lakas.
Ang ugnayan sa pagitan ng BTC at ETH na dominasyon ay maaaring makabuo ng mga naaaksyunan na signal ng kalakalan kapag ang mga pattern ay nabigyang-kahulugan nang tama. Pinagsasama ng mga matatalinong mangangalakal ang pagsusuri ng dominasyon sa iba pang mga sukatan sa halip na umasa sa isang tagapagpahiwatig. Regular na subaybayan ang dominasyon ng Ethereum sa mga platform tulad ng TradingView, CoinMarketCap, o CoinGecko, ngunit palaging isaalang-alang ang pagkilos ng presyo at mas malawak na kondisyon ng merkado kasama ng mga trend ng dominasyon.
Sinusubaybayan mo man ang dominasyon ng Ethereum linggu-linggo o sinusuri ito bago ang mga pangunahing trade, ang sukatan na ito ay nararapat sa isang permanenteng lugar sa iyong toolkit ng pagsusuri.