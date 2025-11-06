Ano ang Ethena? Isang Kumpletong Gabay sa Crypto-Native Synthetic Dollar Protocol

1) Ang USDe ay isang sintetikong dolyar, hindi isang stablecoin na sinusuportahan ng fiat: Ito ay sinusuportahan ng mga crypto asset at kaukulang short futures positions sa halip na mga tradisyonal na fiat reserves.
2) Tinitiyak ng Delta-hedging ang katatagan: Pinapanatili ng protocol ang equilibrium ng presyo sa pamamagitan ng pag-hedging ng mga spot holdings ng BTC, ETH, at iba pang mga asset na may mga perpetual at futures contract.
3) Nagbibigay ang sUSDe ng mga pagkakataon sa ani: Pinapayagan ng staking USDe ang mga may hawak na kumita ng ani na nabuo ng protocol, na may APY na humigit-kumulang 19% sa 2024.
4) Pag-deploy ng multi-chain at malawak na pag-aampon: Ang Ethena ay nasa 24 na blockchain, na nagsisilbi sa isang malaking base ng user at isang lumalawak na ecosystem.
5) Makabagong mekanismo na matatag sa likido: Sa pamamagitan ng dynamic na paglalaan sa pagitan ng mga likidong stablecoin tulad ng USDC at USDT, pinapahusay ng system ang pamamahala at pagganap ng likido sa panahon ng mga bear market.
Ang Ethena ay isang sintetikong protocol ng dolyar na ipinakalat sa Ethereum blockchain, na idinisenyo upang magbigay ng isang tunay na crypto-native na solusyon sa pananalapi para sa digital asset ecosystem. Ang mga pangunahing produkto ng protocol ay ang USDe (ang sintetikong dolyar) at sUSDe (nakatatak na USDe), na magkasamang nag-aalok sa mga user ng isang composable crypto-native na dolyar at isang asset na nagtitipid ng dolyar na may ani. Hindi tulad ng mga tradisyonal na fiat-backed stablecoin tulad ng USDC o USDT, ang USDe ay isang sintetikong dolyar na ang halaga ay hindi sinusuportahan ng mga fiat reserve na hawak sa mga bank account. Sa halip, ang katatagan nito ay pinapanatili sa pamamagitan ng isang delta-neutral na diskarte na pinagsasama ang mga spot holdings ng mga crypto asset tulad ng BTC at ETH na may kaukulang mga short derivatives position. Ang makabagong disenyo na ito ay ginagawang ganap na crypto-native, scalable, at censorship-resistant na solusyon sa stablecoin ang USDe. Ang pananaw ng Ethena ay "Paganahin ang Internet Money," na lumilikha ng imprastraktura ng pananalapi para sa digital na ekonomiya na gumagana nang nakapag-iisa sa tradisyonal na sistema ng pagbabangko. Ang protocol ay ipinakalat sa 24 na blockchain, na nagsisilbi sa isang mabilis na lumalawak na pandaigdigang base ng user. Patuloy na lumalaki ang umiikot na suplay ng USDe, kaya isa itong mahalagang pundasyon sa loob ng ecosystem ng DeFi.
Ang USDe ang pangunahing produkto ng Ethena protocol, na idinisenyo bilang isang scalable at crypto-native na solusyon sa pananalapi. Ang mga pangunahing katangian nito ay kinabibilangan ng:
Ganap na Sinusuportahan ng Collateral: Ang bawat USDe ay sinusuportahan ng pinagsamang crypto assets at katumbas na derivatives positions, na nagbibigay ng matatag na halaga.
Composability: Maaaring malayang i-integrate at gamitin ang USDe sa parehong centralized at decentralized financial platforms nang walang kinakailangang pahintulot.
Censorship Resistance: Dahil hindi ito nakadepende sa tradisyunal na imprastraktura ng bangko, nababawasan ng USDe ang panganib ng regulatory freeze o censorship.
Scalability: Habang lumalawak ang merkado ng crypto derivatives, maaari ring patuloy na lumago ang kapasidad ng paglabas (issuance) ng USDe nang naaayon.
Ang sUSDe ay ang naka-stake na bersyon ng USDe na nagpapahintulot sa mga may hawak na kumita ng bahagi ng kita ng protocol. Ipinapakita ng datos na noong 2024, ang sUSDe ay naghatid ng APY na 19%, na nagpoposisyon dito bilang isang lubos na kaakit-akit na instrumento sa pagtitipid na denominasyon ng dolyar. Mga Pinagmumulan ng ani ng sUSDe:
Kita sa funding rate na nabuo sa pamamagitan ng delta-hedging strategy ng protocol.
Mga kita na kinita mula sa basis trading.
Mga kita mula sa dynamic allocation sa mga liquid stablecoin.
Ang mga kitang ito ay ipinamamahagi nang proporsyonal sa mga may hawak ng sUSDe.
Kasalukuyang maaaring lumahok ang mga User sa ecosystem ng Ethena sa ilang paraan:
Walang Pahintulot na Pag-access sa USDe: Maaaring makuha ng mga user ang USDe sa pamamagitan ng mga panlabas na AMM liquidity pool sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga asset tulad ng USDT o USDC.
Direktang Pag-mint ng USDe: Ang mga aprubadong market maker na nakakumpleto ng KYC/KYB verification ay maaaring magdeposito ng mga kwalipikadong reserve asset upang direktang i-mint ang USDe.
Direktang Pag-redeem ng USDe: Katulad nito, tanging ang mga aprubadong market maker lamang ang maaaring magsunog ng USDe upang matubos ang mga kaukulang reserve asset.
Pag-stake at Pag-unstake: Sa mga hurisdiksyon kung saan ito pinahihintulutan, maaaring i-stake ng mga user ang USDe upang makatanggap ng sUSDe at kumita ng bahagi ng kita ng protocol.
Kabuuang Suplay ng ENA: 15 bilyong token
Kategorya
Alokasyon
Paglalarawan
Paglalabas (Vesting)
Mga Pangunahing Kontribyutor
30%
Mga reward para sa pangunahing development team na responsable sa pagdadala ng USDe sa merkado.
1-taong cliff, pagkatapos ay 25% na pag-unlock, na susundan ng linear monthly vesting ng natitirang 75% sa loob ng 3 taon.
Mga Mamumuhunan
—
Mga institusyonal na mamumuhunan na sumuporta sa pagbuo ng Ethena protocol.
1-taong cliff, pagkatapos ay 25% na pag-unlock, na susundan ng linear monthly vesting ng natitirang 75% sa loob ng 3 taon.
Pundasyon
—
Nakatuon sa pagpapalawak ng saklaw at paggamit ng USDe.
—
Pag-unlad ng Ekosistema
30%
Inilalaan upang suportahan ang paglago at pakikipagsosyo ng ecosystem.
—
Ang ENA ay ang native governance token ng Ethena protocol at gumaganap ng mahalagang papel sa loob ng ecosystem. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin nito ang:
Pamamahala: Ang mga may hawak ng ENA ay nakikilahok sa pamamahala ng Ethena protocol at bumoboto sa mga mahahalagang desisyon na may kaugnayan sa mga parameter at pag-unlad nito.
Mga sENA Reward: Ang sENA ay ang liquid staking receipt token na kumakatawan sa naka-lock na ENA. Maaari itong gamitin nang composably sa iba't ibang mga aplikasyon ng DeFi sa loob ng ecosystem.
Mga Reward ng Staking: Maaaring i-stake ng mga user ang ENA upang kumita ng karagdagang mga reward at lumahok sa pangmatagalang pagkuha ng halaga ng protocol.
Ang presyo ng ENA token ay naiimpluwensyahan ng ilang pangunahing salik:
Pagganap ng Kita sa Protocol: Ang paglago sa pag-isyu ng USDe at ani mula sa sUSDe ay direktang nakakaapekto sa kita ng protocol at, bilang karagdagan, sa pagpapahalaga sa merkado ng ENA.
Paglawak ng Paggamit: Habang parami nang paraming mga user at protocol ang gumagamit ng USDe, ang paglawak ng pangkalahatang halaga ng ecosystem ay malamang na makikita sa presyo ng ENA.
Kapaligirang Kompetitibo: Ang pagganap ng token ay naiimpluwensyahan ng kompetisyon sa mga tradisyunal na stablecoin tulad ng USDC at USDT, pati na rin ang iba pang mga sintetikong protocol ng dolyar.
Regulasyong Pang-crypto: Ang mga pagbabago sa mga regulasyon ng cryptocurrency ay maaaring makaapekto sa pag-aampon ng USDe at sa pangkalahatang pagpapahalaga ng ENA.
Mula sa pananaw ng pamumuhunan, ang Ethena at ang governance token nitong ENA ay nag-aalok ng ilang kapani-paniwalang benepisyo at halaga para sa mga investor:
Makabagong Modelo ng Negosyo: Ang synthetic dollar mechanism ay nagbibigay ng stablecoin solution na hindi umaasa sa tradisyunal na sistemang pinansyal, kaya tinutugunan nito ang mga panganib ng censorship at sentralisasyon na karaniwang kaugnay ng mga fiat-backed stablecoins.
Kaakit-akit na Oportunidad sa Kita: Ang sUSDe ay nag-aalok ng kompetitibong APY, na ginagawa itong kaakit-akit para sa mga investor na nakatuon sa passive income.
Bentahe sa Scalability: Habang patuloy na lumalago ang merkado ng crypto derivatives, malaki ang potensyal para sa paglawak ng USDe issuance.
Multi-Chain Deployment Strategy: Ang pag-deploy ng Ethena sa 24 na blockchain ay nagpapakita ng malakas na kakayahan nito para sa pagpapalawak ng ecosystem.
Pangako sa Transparency: Pinapalakas ng protocol ang tiwala ng mga user sa pamamagitan ng real-time dashboards, custodian attestations, at regular na ulat ng audit.
Maaaring bumili ang mga user ng Ethena (ENA) token nang direkta sa MEXC, isang platform na nakatuon sa pagtuklas ng mga de-kalidad na asset, na nagbibigay sa mga user ng access sa mga sikat at umuusbong na token. Dahil sa malawak na seleksyon ng mga asset, napakababang bayarin sa transaksyon, at ligtas at matatag na kapaligiran sa pangangalakal, ang MEXC ay naging isang mapagkakatiwalaang pagpipilian sa mga user.
Sa kasalukuyan, ang ENA ay magagamit para sa parehong Spot trading at Futures trading sa MEXC, na nagbibigay-daan sa mga user na i-trade ang token na may napakababang bayarin. 2) Hanapin ang ENA sa search bar, at piliin ang opsyon na Spot o Futures trading.
3) Piliin ang uri ng iyong order, ilagay ang dami, presyo, at iba pang kaugnay na parameter, at kumpletuhin ang iyong transaksyon.
Ang Ethena ay nagtatag ng isang malawak at mabilis na lumalawak na ecosystem:
Pag-deploy sa 24 na Blockchain: Nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na interoperability ng multi-chain.
Pagsasama ng DeFi at CeFi: Ang USDe ay maaaring malayang gamitin at pagsamahin sa parehong desentralisado at sentralisadong mga platform sa pananalapi.
Network ng Market Maker: Bumuo ng isang propesyonal, inaprubahan ng KYC/KYB na network ng mga market maker upang mapanatili ang likididad at lalim ng merkado.
Pakikipag-ugnayan sa Komunidad: Nagpapanatili ng isang aktibo at lumalagong pandaigdigang komunidad sa pamamagitan ng mga platform tulad ng Telegram, Discord, at X (Dating Twitter).
Ang pangmatagalang paglago ng Ethena ay nakasalalay sa ilang pangunahing salik:
Pagpapalawak ng Merkado ng Stablecoin: Ang pandaigdigang demand para sa mga stable asset na denominasyon ng dolyar ay patuloy na tumataas, na nagbibigay ng malawak na pagkakataon sa merkado para sa USDe.
Kalinawan sa Regulasyon: Ang isang mas kanais-nais na paninindigan sa regulasyon patungo sa mga desentralisadong stablecoin ay maaaring makabuluhang mapabilis ang pag-aampon.
Inobasyong Teknolohikal: Ang patuloy na mga pagpapabuti sa teknolohiya at disenyo ng produkto ay magpapalakas sa kalamangan ng Ethena sa kompetisyon.
Mga Epekto ng Network ng Ekosistema: Habang mas maraming aplikasyon ang nagsasama ng USDe, ang mga resultang epekto ng network ay magtutulak ng eksponensiyal na paglago.
Pag-aampon ng Institusyon: Ang pakikilahok ng institusyon sa USDe bilang isang solusyon sa crypto-native dollar ay maaaring magmarka ng isang malaking hakbang tungo sa pangunahing pagkilala.
Ang Ethena ay kumakatawan sa isang pangunahing inobasyon sa sektor ng stablecoin, na nagbibigay ng isang ganap na crypto-native na sistema ng pananalapi sa pamamagitan ng sintetikong mekanismo ng dolyar nito, na independiyente sa tradisyonal na imprastraktura ng pagbabangko. Para sa mga user na naghahanap ng ligtas, transparent, at nagbibigay-bunga na digital dollar, ang Ethena ay namumukod-tangi bilang isang teknolohikal na advanced at maaasahang opsyon.
Para sa mga mamumuhunan ng ENA token, ang pangmatagalang halaga ng protocol ay nakasalalay sa paglago ng pag-aampon ng USDe, pagpapalawak ng ecosystem, at kakayahan ng Ethena na makipagkumpitensya nang epektibo sa mga tradisyonal na stablecoin.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi nagbibigay ng payo tungkol sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, ni hindi nito inirerekomenda ang pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay lamang ng mga impormasyong sanggunian at hindi bumubuo ng anumang payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasama at mamuhunan nang maingat. Anumang mga desisyon sa pamumuhunan na ginawa ng mga user ay walang kaugnayan sa platform na ito.