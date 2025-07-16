Ano ang Infinity Ground? Isang AI × Web3 Creative Ecosystem na may 17 Milyong Wallet na Nakikilahok

Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng AI at Web3, ang industriya ng gaming ay dumaraan sa isang rebolusyonaryong pagbabago. Sa gitna ng pagbabagong ito, ang Infinity Ground ay nakatuon sa pagbuo ng isang bagong ultimate gaming platform—isang ecosystem na pinagsasama ang artificial intelligence at blockchain upang maghatid ng makabago at kakaibang karanasan para sa parehong developers at manlalaro.
Ang Infinity Ground ay isang Web3-native na Agentic Integrated Development Environment (IDE) platform na nagbibigay kapangyarihan sa mga creator gamit ang isang modular Intelligent Development Kit (IDK). Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, nagiging kasing dali ng pagbuo ng mga lego blocks ang paggawa ng dynamic at interactive na karanasan. Pinapagana ito ng proprietary ING Network at ng Interwoven Stack technology ng Initia, at kasalukuyang sumusuporta sa multichain interoperability sa mga pangunahing blockchain gaya ng Base, BNB Chain, at Kaia. Sa layuning magbigay kapangyarihan sa mga tinatawag na “Super Individuals,” nilalayon ng Infinity Ground na pabilisin ang paggawa at pagpapalawak ng mga AI-driven na aplikasyon—isang hakbang tungo sa mas malawak na inobasyon at pag-unlad sa Web3 ecosystem.
Ang pangunahing layunin ng Infinity Ground ay ang bumuo ng isang desentralisadong gaming platform na pinapagana ng AI at Web3 technologies. Hindi ito simpleng proyekto ng isang laro lamang, kundi isang kumpletong ecosystem na pinagsasama ang development, publishing, interaksyon, at pamamahala ng komunidad.
Binibigyang-diin ng Infinity Ground ang “player sovereignty” o ang ganap na karapatan ng mga manlalaro, sa pamamagitan ng on-chain ownership verification ng game assets, transparent na kalakalan, at patas na pamamahagi ng kita. Kasabay nito, nagbibigay din ito ng AI-assisted tools para tulungan ang mga developer na lumikha ng mas makulay at mas matalinong game worlds.
Ang pinakahangaring bisyon ng Infinity Ground ay bigyang-kakayahan ang mga developer at manlalaro na malayang lumikha at makipagkalakalan sa isang ecosystem na sama-samang binuo at kapwa nakikinabang—isang tunay na digital na mundo ng gaming.
Ipinapakita ng teknikal na arkitektura ng Infinity Ground ang maraming benepisyo ng malalim na pagsasanib ng AI at Web3:
Nag-aalok ang Infinity Ground ng tool na tinatawag na Agentic IDE, na partikular na idinisenyo para sa mga walang karanasan sa pag-develop. Kailangan mo lamang maglagay ng natural language command (halimbawa: "Gusto kong magdisenyo ng maze escape game") at awtomatikong gagawin ng system ang code at content para sa iyo. Ang karanasang ito ay nagpapakita ng isang makabagong hakbang sa AI + Web3 creative paradigm, kung saan puwedeng magprograma gamit lamang ang mga salita.
Maaaring lumikha ang bawat user ng AI Avatar bilang pangunahing karakter sa laro o bilang creative assistant. Sinusuportahan ng sistema ang multi-agent collaboration, kung saan maraming AI agents ang sabay-sabay nagtutulungan sa mga gawain tulad ng pagbuo ng artwork, pagsusulat ng kwento, game testing, at dApp deployment. Patuloy na natututo ang mga agents batay sa kagustuhan ng user, kaya mas pinadadali at pinapasadya ang buong creative process.
Ang lahat ng nilikha mo—mga laro, karakter, imahe, o kwento—ay nagiging NFTs o tokenized assets. Ginagamit ang smart contracts upang maitala ang pagkakakilanlan ng may-akda at ang tamang hatian sa pag-aari. Kapag ginamit ng iba ang iyong content, maaari kang makatanggap ng kita o bayad sa paggamit. Pinoprotektahan nito ang karapatan ng mga creator at naghihikayat ng mas maraming tao na makibahagi sa kooperatibong ecosystem.
Ang ekonomiya ng ecosystem ng Infinity Ground ay binubuo ng iba't ibang mga token at incentive mechanisms, kung saan ang pangunahing token ay ang AIN (Infinity AI Network Token).
Maaaring gamitin ang AIN para magbayad para sa mga serbisyo ng AI at functional module sa mga laro, magbigay ng insentibo sa mga creator at manlalaro, suportahan ang pamamahala at pagboto sa ecosystem, at mamahagi ng mga airdrop at mga reward sa ecosystem.
Ang modelo ng pamamahagi ay sumusunod sa isang "komunidad muna, kapital mamaya" na diskarte, na nagbibigay-diin sa halaga ng pakikilahok ng user. Sa mga unang yugto, maaaring kumita ng AIN ang mga user sa pamamagitan ng mga airdrop na nakabatay sa gawain, pakikilahok sa pagbuo, at paggawa ng content.
Bilang reward sa mga unang user at contributor, at upang hikayatin ang mas malawak na partisipasyon, inilunsad ng Infinity Ground ang unang community airdrop nito, kung saan 10 milyong AIN tokens (1% ng kabuuang supply) ang ipapamahagi.
Ang pagiging kwalipikado para sa airdrop na ito ay batay sa snapshot data noong Hunyo 30, 2025. Kailangang nakabind ang EVM-compatible wallet address ng user sa opisyal na website ng Infinity Ground bago ang petsang iyon.
Sinusuri ang pagiging kwalipikado ng airdrop gamit ang 8 pamantayan sa kontribusyon. Ang isang address ay maaaring maging kwalipikado sa ilalim ng maraming kategorya, at ang mga reward ay magiging pinagsama-samang. Kung mas mataas ang antas ng pakikilahok sa platform ng Agentic IDE, ING Network, at Infinity Ground, mas malaki ang mga airdrop reward na matatanggap ng mga user.
Uri ng Kontribusyon
Paglalarawan
Mga On-Chain na Aktibong Users
Mga user na nagsagawa ng mga transaksyon kaugnay ng Energy Points o AI balances sa loob ng ecosystem.
Mga Creator ng Agentic IDE App
Mga user na nag-publish ng apps gamit ang Agentic IDE na nakaabot sa kinakailangang bilang ng playtests o remixes, o napili sa curated section.
Mga May-hawak ng Galxe SBT
Mga user na lumahok sa mga opisyal na event (hal. Hackathons, creation challenges) at tumanggap ng SBTs (Soulbound Tokens) mula sa Galxe.
Mga Kalahok sa Proyekto ng Kasosyo sa Ecosystem
Mga user na aktibo sa mga third-party partner projects, gaya ng mga proyekto sa loob ng Telegram ecosystem.
Mga Kontribyutor ng Pangunahing Komunidad
Mga user na aktibong nakikilahok sa product research, user interviews, o community events, at may natatanging performance.
ING Network Top 500 Leaderboard
Mga user na kabilang sa top 500 sa interaction leaderboard ng ING Network.
Creation Points Top 1000
Mga user na nakakuha ng sapat na creation points para mapasama sa top 1000.
Mga Nakakumpleto ng Gawain sa Voyage Social
Mga user na nakatapos ng check-ins, social tasks, at 7-day streak challenges sa Voyage event.
Kabuuang Halaga ng Airdrop
10 milyong AIN tokens (1% ng kabuuang supply).
Platform ng Pag-Claim
Pahina ng claim ng Airdrop sa opisyal na website ng Infinity Ground.
Mga Panuntunan sa Pag-unlock
20% ang naka-unlock sa THE, ang natitirang 80% ay naka-unlock nang linear sa loob ng 6 na buwan.
Tagal ng Airdrop
Tatagal ng 6 buwan; mga hindi nakuha o na-claim na reward ay ilalaan sa Operations Adjustment Fund
Pag-handle sa mga Hindi Na-claim na Token
Tokens na hindi na-claim bago ang deadline ay gagamitin para sa mga susunod na operasyon o susunod na round ng airdrop.
Diskwalipikasyon
Mga user na hindi nag-bind ng kanilang EVM wallet address bago ang snapshot ay mawawalan ng karapatang makatanggap ng airdrop.
Ang ecosystem ng Infinity Ground ay sumasaklaw sa layer ng teknolohiya, layer ng imprastraktura, at layer ng network ng komunidad, na lumilikha ng lubos na magkakaibang pundasyon para sa pakikipagtulungan. Ang pagkakaiba-iba na ito ay makikita sa malawak at malalim nitong partnership network. Narito ang ilang kapansin-pansing halimbawa ng pakikipagtulungan:
Ang MyShell ay isang high-level platform sa larangan ng AI Agents na nagpapahintulot sa mga developer na lumikha ng makapangyarihang conversational agents gamit ang custom prompts at plugin system. Sa pamamagitan ng kanilang malapit na pakikipagtulungan, layunin ng MyShell at Infinity Ground na palawakin ang Agent ecosystem at buksan ang mas malawak na potensyal para sa mga creator at developer. Ang Initia ay isang application-focused Layer-1 blockchain network na sumusuporta sa mga sovereign Appchains na may built-in interoperability. Ang Interwoven Stack architecture nito ay may kasamang mga standardized na solusyon para sa oracles, data availability, at messaging, kaya’t mas mabilis at madali para sa mga developer ang paglulunsad at pagkokonekta ng mga application.
Sa tulong ng pagsasanib sa Infinity Ground, maaaring gumamit ang mga developer ng Agentic IDE para madaling bumuo at mag-deploy ng Initia-compatible apps. Ilan sa mga proyekto tulad ng "Jump Jennie" na may leaderboard-style challenges ay nagpasiklab ng malawakang creativity sa loob ng Initia × Infinity Ground ecosystem—isang hakbang patungo sa composable multichain future.
Ang Four.meme ay isang desentralisado, no-code platform para sa pag-isyu ng Meme coins, na naka-deploy sa BNB Chain. Idinisenyo ito para sa bilis at kasimplehan—kahit sino ay maaaring maglabas ng token sa halos zero cost gamit ang preset templates at automatic liquidity bootstrapping. Sinusuportahan nito ang mga trading pair tulad ng BNB, USDT, WHY, at CAKE.
Nakipag-collab ang Four.meme sa Infinity Ground para maglunsad ng iba't ibang creative challenges, kung saan iniimbitahan ang mga user na bumuo ng Meme-themed apps gaya ng AI-powered Meme games o dynamic image generators. Pinalalawak nito ang base ng user ng ecosystem habang binibigyan ng mga creator ng kompletong on-chain pipeline—mula sa ideya, hanggang distribution, at token issuance.
Noong Hunyo 2025, mahigit 17 milyong natatanging wallet ang nakonekta sa platform, at 121,000 dApps ang nagawa. Libu-libong creator ang aktibong gumagamit ng platform para bumuo ng mga laro, meme, dApps, at interactive na content.
Ang Infinity Ground ay nakakagambala sa tradisyonal na industriya ng paglalaro sa pamamagitan ng mga advanced na teknolohiya ng AI at Web3. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga modelong router, modular AI development kit, at pinag-isang arkitektura ng ecosystem, nilalayon nitong pahusayin ang kahusayan sa pagbuo ng laro, bawasan ang mga gastos, at pasiglahin ang malikhaing pagbabago. Ang platform ay nagpapakilala ng mga desentralisadong mekanismo ng pagmamay-ari at mahusay na idinisenyong mga tokenomics upang ganap na maiayon ang mga interes sa mga developer, manlalaro, at komunidad, na magkasamang bumuo ng isang masigla at dynamic na gaming ecosystem.
Ang Infinity Ground ay humuhubog ng isang lipunang hinimok ng AI kung saan lahat ay madaling makalikha, makapagpahayag, at makakapagbahagi ng kanilang mga natatanging pananaw. Ang AI ay hindi sinadya upang palitan ang pagkamalikhain ngunit upang mapahusay ito.
Sa pangkalahatan, ang Infinity Ground ay nangunguna sa isang paradigm shift sa paggawa ng content na nakasentro sa AI at Web3 na mga teknolohiya. Bumubuo ito ng bukas na malikhaing platform na naa-access at kapaki-pakinabang sa lahat sa pamamagitan ng zero-threshold na intelligent na mga tool sa pag-unlad, malinaw na mekanismo ng pagmamay-ari ng nilalaman, at isang mayamang ekosistema ng mga partnership at insentibo. Ikaw man ay isang developer, artist, o ordinaryong user, sa pamamagitan lamang ng isang ideya, maaari mo itong mabilis na mapagtanto at pagkakitaan ito on-chain dito.
Habang bumibilis ang pagsasama ng blockchain at AI, ang Infinity Ground ay hindi lamang isang tool platform ngunit ang panimulang punto ng isang desentralisadong malikhaing kilusan. Sa hinaharap, ang pagmamay-ari ng content, mga channel ng pamamahagi, at pagpapatungkol sa halaga ay maaaring lahat ay mabago sa panimula sa naturang bagong ecosystem. Ngayon ang pinakamagandang oras para makibahagi.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.