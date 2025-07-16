Ano ang USDe?

Sa cryptocurrency trading, ang mga stablecoins ay nagsisilbing base pairs sa trading, na nagpapahintulot sa mga trader na magsagawa ng mga transaksyon nang mas mahusay. Dahil sa kanilang katatagan ng presyo, ang mga stablecoin ay maaari ding gamitin para sa pagpapahiram, pag-stake, at pagbibigay ng pagkatubig sa desentralisadong pananalapi (DeFi). Ang mga asset na ito ay nagpapahusay sa pagkatubig ng merkado, na nagpapatibay ng isang mas aktibong kapaligiran sa kalakalan at pamumuhunan, na nagtutulak sa pakikilahok at nag-aambag sa pangkalahatang paglago sa merkado ng crypto.
Ang mga stablecoin ay nagbago sa tatlong pangunahing kategorya: mga fiat-collateralized stablecoins (gaya ng USDT at USDC), crypto-collateralized stablecoins (gaya ng DAI), at algorithmic stablecoins (gaya ng FEI at UST). Ang pagpapakilala ng Ethena USDe ay nagmamarka ng isang bagong yugto sa ebolusyon ng mga stablecoin.
Ang USDe ay isang sintetikong USD stablecoin na inilunsad ng Ethena Labs, na idinisenyo upang magbigay ng isang makabagong solusyon para sa sektor ng DeFi sa pamamagitan ng pagtagumpayan sa pag-asa sa mga sentralisadong entity at mga isyu sa scalability na nauugnay sa mga tradisyonal na stablecoin. Ang USDe ay nagpapanatili ng 1:1 na peg sa US dollar sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga diskarte sa hedging at isang mint-and-redeem na mekanismo. Maaaring mag-mint ng USDe ang mga user sa pamamagitan ng pagdedeposito ng Ether o pag-staking ng mga token bilang collateral habang sabay na pinaikli ang mga panghabang-buhay na future sa mga sentralisadong exchange.
Ayon sa pinakabagong data mula sa CoinGecko, ang USDe ay tumaas sa ika-apat na pinakamalaking stablecoin sa pamamagitan ng market capitalization, sumusunod sa USDT, USDC, at USDS.
Pag-mint: Ang mga user ay nagsusumite ng kahilingan sa pag-mint sa isang tagapamagitan (gaya ng Lido). Pagkatapos matanggap ang mga asset ng user, ipinapasa ng tagapamagitan ang kahilingan sa pag-mint sa protocol ng Ethena. Ang Ethena protocol pagkatapos ay magbubukas ng panandalian na posisyon sa ETH o BTC na katumbas ng halaga ng mga natanggap na asset. Ang katumbas na halaga ng USDe ay ibinibigay at ipinadala sa tagapamagitan, na pagkatapos ay ililipat ito sa user, na kinukumpleto ang proseso ng pag-mint.
Pag-redeem: Nagsusumite ang mga user ng kahilingan sa pag-redeem sa tagapamagitan. Sa pagtanggap ng USDe ng user, ipinapasa ng tagapamagitan ang kahilingan sa pag-redeem sa Ethena protocol. Pagkatapos ay isinasara ng protocol ang kaukulang maikling posisyon batay sa halaga ng USDe na natanggap. Ang mga katumbas na collateral asset ay ipapadala sa tagapamagitan, na maglilipat sa kanila sa user, na kumukumpleto sa proseso ng pag-redeem.
Ang pangunahing mekanismo ng katatagan ng USDe ay batay sa isang delta hedging na diskarte. Ang diskarte na ito ay nagpapagaan ng pagkasumpungin ng presyo sa merkado ng crypto sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga posisyon sa pag-offset sa mga derivative market na katumbas ng collateral ng Ether. Tinitiyak ng awtomatikong pagsasaayos ng mga posisyon sa hedge ang real-time na pagtugon sa mga pagbabago sa merkado, na pinapanatili ang katatagan ng peg ng USDe sa US dollar.
Stability Mechanism: Ang USDe ay nagpapanatili ng 1:1 na peg sa US dollar sa pamamagitan ng isang delta hedging na diskarte at isang mint-and-redeem na mekanismo, na tinitiyak ang katatagan ng presyo kahit na sa panahon ng pagbabagu-bago sa merkado at binabawasan ang panganib ng user.
Desentralisasyon: Gumagana ang USDe sa isang desentralisadong platform na walang iisang entity na kumokontrol sa proseso ng pagpapalabas o pagkuha nito. Tinatanggal nito ang pag-asa sa mga sentralisadong issuer, pagpapahusay ng seguridad at pagbabawas ng panganib ng censorship o panghihimasok.
Pagbuo ng Yield: Maaaring makakuha ng karagdagang kita ang mga user sa pamamagitan ng pag-lock ng USDe, na may mga yield na nakuha mula sa Ether staking at mga pagkakataon sa arbitrage sa derivatives market, na ginagawa itong mas nakakaakit sa mga user.
Scalability: Itinayo sa Ethereum network, ginagamit ng USDe ang mga umiiral nang DeFi protocol at imprastraktura upang makamit ang mataas na scalability at kahusayan, na pinapadali ang mas malawak na pag-aampon at tuluy-tuloy na multi-platform integration.
Transparency at Verifiability: Maaaring i-verify ng mga user ang collateral at mga talaan ng transaksyon on-chain anumang oras. Pinahuhusay ng transparency na ito ang tiwala sa USDe at tinitiyak ang pagiging tunay ng pagsuporta sa asset nito.
Mga Hamon sa Regulasyon: Tulad ng maraming proyekto ng DeFi, ang Ethena ay napapailalim sa pagsusuri ng regulasyon, at ang pagpapalabas ng mga sintetikong stablecoin ay maaaring humarap sa legal at mga hadlang sa pagsunod sa iba't ibang hurisdiksyon.
Mga Panganib sa Custody: Bagama't ang mga asset ni Ethena ay pinamamahalaan ng mga third-party na tagapag-alaga, ang pag-asa sa mga mekanismo ng Off-Exchange Settlement (OES) ay nagpapakilala ng mga potensyal na katapat na panganib.
Mga Panganib sa Rate ng Pagpopondo: Kung magiging negatibo ang mga rate ng pagpopondo sa permanenteng futures, maaaring bumaba ang mga ani ng user, na posibleng humantong sa mga pagkalugi para sa mga may hawak ng USDe.
Available na ngayon ang USDe token sa MEXC, na may maraming pares ng kalakalan. Narito kung paano bumili ng USDE/USDT:
Buksan ang MEXC App, ilagay ang "USDE" sa itaas na search bar, at piliin ang pares ng trading sa USDE/USDT Spot. Sa page ng candlestick chart, i-click ang Bumili, itakda ang uri at dami ng iyong order, pagkatapos ay i-click ang Bumili USDE upang kumpletuhin ang pagbili.
Bilang karagdagan, sinusuportahan na ngayon ng MEXC ang mga deposito at pag-withdrawal ng USDE sa network ng TON, na ginagawang mas madali at mas mahusay para sa mga user na pamahalaan ang kanilang mga asset. Kung ang iyong Spot Wallet ay mayroong hindi bababa sa 0.1 USDE, hindi na kailangang manu-manong irehistro, i-stake, o i-lock ang iyong mga pondo. Awtomatikong kakalkulahin ng platform ang mga kita batay sa pinakamababang pang-araw-araw na balanse ng snapshot at ang naaangkop na APR. Ang pang-araw-araw na kita ay maaaring umabot ng hanggang 8% APR mula sa Flexible Savings.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo ng pamumuhunan, buwis, legal, pananalapi, accounting, o payo sa pagkonsulta, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon upang bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nag-aalok ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang may pag-iingat. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang mga desisyon sa pamumuhunan na ginawa ng mga user.