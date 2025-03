Qu'est-ce que 5th Scape ($5SCAPE)

5thScape is a blockchain-powered VR gaming ecosystem that combines immersive 3D VR games, advanced VR hardware (headsets and ergonomic gaming chairs), and a native cryptocurrency, the 5SCAPE token. The platform offers users access to digital products like games, educational content, and movies while providing exclusive discounts and seamless transactions via its token. It also supports VR game developers with incentives, fostering innovation in the gaming metaverse. By integrating cutting-edge technology and decentralized finance, 5thScape aims to revolutionize virtual reality entertainment.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de 5th Scape ($5SCAPE) Livre blanc Site officiel