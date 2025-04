Qu'est-ce que Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Aegis YUSD (YUSD) Livre blanc Site officiel