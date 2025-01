Qu'est-ce que ARMY (ARMY)

ARMY, previously known as PAC, has emerged as the largest meme-driven project within the BLAST ecosystem. Recently, the project transitioned to the Solana blockchain, marking a new phase as it becomes entirely community-led. This platform is designed to create meaningful opportunities for artists, musicians, and traders, empowering them to showcase their talents and connect with a broader audience. ARMY’s community-centric approach enables participants not only to engage creatively but also to generate income through their involvement. Whether you’re a creator or an enthusiast, ARMY provides a dynamic space to collaborate, share ideas, and benefit from the growing world of digital assets.

Ressource de ARMY (ARMY) Site officiel