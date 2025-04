Qu'est-ce que BEMU (BEMU)

Meet Bemu, a stranded alien with a singular dream: to hitch a ride to Mars aboard Elon's Starship. But Bemu isn't just any alien; he's powered by cutting-edge virtual intelligence, making him more than just a dreamer. To align with Bemu's blue hue and space-faring aspirations, the team has chosen to launch the Bemu token on the Base blockchain platform. Beyond the narrative, BEMU is set to launch an innovative AI product designed to revolutionize sports prediction analysis, leveraging advanced algorithms to provide insights and forecasts.

