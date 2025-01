Qu'est-ce que Big Cheungus ($CHEUNGUS)

Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space.

Ressource de Big Cheungus ($CHEUNGUS) Site officiel