Qu'est-ce que Bloomsperg Terminal (SPERG)

This is a meme coin project where an AI model, trained to be a wild and risk-taking crypto trader, powers a set of four AI agents. These agents constantly interact, holding endless conversations about the latest trends, strategies, and rumors in the crypto space. Their non-stop banter creates a virtual trading floor that operates 24/7, giving users a glimpse into the minds of AI-driven crypto enthusiasts.

Ressource de Bloomsperg Terminal (SPERG) Site officiel