Qu'est-ce que Chester ($CHESTER)

$CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem.

Ressource de Chester ($CHESTER) Site officiel