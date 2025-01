Qu'est-ce que Citadel by Virtuals (CITDEL)

Citadel is a data analytics platform that aggregates and analyzes macroeconomic indicators to provide market insights. The platform monitors key economic metrics including: Central bank policies and updates Market liquidity conditions Inflation and unemployment data Broader macroeconomic trends Market sentiment indicators Through its analytical framework, Citadel processes these inputs to generate insights relevant for both traditional finance and decentralized finance market participants. Token holders gain exclusive access to an interactive terminal at citadelagent.ai, where they can query the platform directly for specific market analysis.

Ressource de Citadel by Virtuals (CITDEL) Site officiel