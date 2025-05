Qu'est-ce que DEFAI (DEFAI)

The First AI-Powered DeFAI Trading & Yield Farming Ecosystem , Earn in your sleep! DefAI offers the first-ever AI trading platform. Choose a trading strategy, select your investment and let the platform automatically trade for you! DeFAI Trader is redefining automated trading and yield farming through the power of AI. Designed for seamless execution, adaptive strategies, and effortless yield generation, it combines the best of AI-driven market intelligence and DeFAI automation into a single, multichain-ready ecosystem. DeFAI removes complexity, making trading and farming accessible to everyone–from casual users to pro traders. Our mission is to automate financial growth through self-learning AI trading agents that optimize risk, maximize profits, and simplify DeFAI yield farming.

