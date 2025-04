Qu'est-ce que ElonXCat (EXC)

ELONXCAT is a Meme token built on a multi-chain network spanning BNB Chain, Ethereum, Polygon, Solana, and Tron. ELONXCAT strives to unite the cryptocurrency meme community and be a pioneer in multi-chain utility. Our goal is to have our name shine on every DEX, every CEX, and everywhere else. Leveraging X`s superior bridging technology that graces the five most active blockchains excluding Bitcoin, $ELONXCAT becomes multi-chain seamlessly in just a few clicks, with virtually no gas fees to worry about.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ElonXCat (EXC) Livre blanc Site officiel