Qu'est-ce que Fartboy ($FARTBOY)

Project is CTO'd by big community over 100k people. X is on 2k followers in 2 days. In talks with some big exchanges hope to get listed everywhere. This coin was called out via a call out group. People were loving it and then one of the guys who were invested before we even knew about it dumped on us. If you check the chart im sure youll see we made a heck of a comeback! Any questions please just ask Kind regards.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Fartboy ($FARTBOY) Site officiel