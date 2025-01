Qu'est-ce que Flame (FLAME)

Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI. By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Flame (FLAME) Livre blanc Site officiel