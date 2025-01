Qu'est-ce que Gold (GOLD)

Missed Bitcoin? Don’t Miss Gold! Gold has been the symbol of power, wealth, & beauty in all of humanity’s recorded history. It is also widely used in internet culture to convey digital currencies. The GOLD coin is the ethereum project for one of the most valuable resources in the world. It’s also a meme. That’s all it’ll ever be. Launched stealth with no presale, low taxes, & LP burnt. Contract will be renounced. GOLD is here to bring back the golden era of crypto. Tokenomics Stealth Launch Anti-Bot Liquidity Pool Tokens Burned Max wallet size limited to 0.5% Limit removed within 60 minute of launch We are a small self-funded team focused on community and blockchain technology. We have 14 full-time staff and an incredible set of advisors and partners.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Gold (GOLD) Livre blanc Site officiel