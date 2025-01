Qu'est-ce que GoldenBoys (GOLD)

The $GOLD token is a DeFi utility token that was created on Basechain with the intention of leveraging the Balancer finance ecosystem. The tokens contract was renounced, and an initial LP was seeded on Balancer finance. The token’s creator has large holdings in Balancer governance tokens that could allow unique DeFi products to be built for $GOLD. Smart contracts are in development that will create a unique yield farming opportunity for users on Basechain.

