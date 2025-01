Qu'est-ce que Goons of Balatroon (GOB)

Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience.

Ressource de Goons of Balatroon (GOB) Livre blanc Site officiel