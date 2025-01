Qu'est-ce que Hummingbot (HBOT)

The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Hummingbot (HBOT) Site officiel