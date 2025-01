Qu'est-ce que HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞)

Using large language models (LLMs) to design amino acid chains that could lead to the creation of proteins promoting longevity? By training LLMs on vast datasets of protein structures, functions, and interactions, we could uncover novel proteins with the potential to slow aging, repair cells, or enhance resilience to age-related diseases. This approach leverages cutting-edge AI to revolutionize how we understand and engineer proteins for extending human healthspan.

