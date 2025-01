Qu'est-ce que KIRA (KIRA)

Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology.

