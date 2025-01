Qu'est-ce que KOMPETE (KOMPETE)

KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early!

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de KOMPETE (KOMPETE) Livre blanc Site officiel