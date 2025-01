Qu'est-ce que LOAFCAT (LOAFCAT)

LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun! We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet). A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come! Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!: https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/

Ressource de LOAFCAT (LOAFCAT) Site officiel