Qu'est-ce que LUBE (LUBE)

Entertainer turned oil magnate Joe Lube was hit with newfound success as gas prices on Linea nuke, and LUBE became the most profitable product. Anyone with household chemistry knowledge knows that when you refine crude oil, you can either make LUBE or gas. Since you don't need gas anymore on Linea, we are making LUBE.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de LUBE (LUBE) Site officiel