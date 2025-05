Qu'est-ce que Mato The Mouse (MATO)

Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE! Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain. No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power. Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history.

