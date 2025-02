Qu'est-ce que Oink (OINK)

Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Oink (OINK) Site officiel