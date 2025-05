Qu'est-ce que Palm Economy (PALM)

The PALM Economy is a leading real-world asset (RWA) Commodities Trade-DeFi project. The $PALM utility token is the lifeblood of the Palmyra ecosystem, which utilizes RWA tokenization, decentralized trade financing, on-chain traceability, and credentials. The project addresses a multi-trillion-dollar gap in commodities market access and trade financing all around the world. With a focus on emerging markets, the team has already deployed solutions across Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Japan, Argentina, Paraguay, Greece, and East Africa, leveraging tokenized RWAs to offer unparalleled transparency, efficiency, and global market access.

Ressource de Palm Economy (PALM) Site officiel