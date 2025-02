Qu'est-ce que Shield Protocol (SHIELD)

Shield is a Two factor authentication would be on a server-less p2p architecture on top of blockchain where every log would be recorded on to a decentralised ledger for transparency and none of the data that can help in identifying an user would be collected in the application, which would help users in terms of privacy and anonymity and by using blockchain the whole system would be tamper proof.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Shield Protocol (SHIELD) Livre blanc Site officiel