Qu'est-ce que Steamboat Willie (MICKEY)

We are the first project to take advantage of the copyright laws being lifted on Steamboat Willie on January 1, 2024 and are dropping an NFT collection featuring the iconic character. You can only get the Steamboat Willie NFTs using $MICKEY, which will be burned after mint is done. 1928 supply + instant reveal (12am ET/9pm PT) Jan 1st, 2024.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Steamboat Willie (MICKEY) Livre blanc Site officiel